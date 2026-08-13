Exmilitar de la Guardia Bolivariana le envió carta al presidente Abelardo de la Espriella: denunció amenazas tras salir libre en Colombia

El exmilitar de la Guardia Bolivariana, Juven Sequea Torres, dijo que teme por su vida tras recuperar la libertad en Colombia el 4 de agosto - crédito @EmaFigueroaC/X

Guardar

El mayor Juven Sequea Torres dijo que teme por su vida tras recuperar la libertad en Colombia el 4 de agosto y aseguró que al día siguiente personas desconocidas llegaron a su residencia a preguntar por su paradero.

En una carta pública dirigida al presidente Abelardo De La Espriella, revelada por Semana, el exmilitar venezolano pidió ayuda y afirmó que está bajo persecución por haberse rebelado contra el régimen de Nicolás Maduro.

“No le escribo para pedir privilegios. No le escribo para pedir impunidad. Le escribo porque temo por mi vida y por mi familia. Solo le pido una oportunidad para ser escuchado y presentar las pruebas que respaldan mi historia”, dice en la parte final de la misiva dirigida al jefe de Estado Colombiano.

PUBLICIDAD

En el documento, Sequea Torres relató que en 2019 participó en la Operación Libertad porque, según explicó, consideraba que cumplía su deber al “defender la democracia” de su país. También sostuvo que, tras esos hechos, llegó a Colombia en busca de protección para alejarse del “miedo” y de la persecución política.

El exintegrante de la Guardia venezolana aseguró que cumplió la condena impuesta por la justicia colombiana antes de recuperar la libertad - crédito Isaac Urrutia/Reuters

El exintegrante de la Guardia venezolana afirmó que en Colombia enfrentó un proceso judicial por esos acontecimientos y por la Operación Gedeón.

“Respondí ante la justicia colombiana, permanecí siempre a disposición de las autoridades y cumplí íntegramente la condena que me fue impuesta. Pensé que al recuperar mi libertad también recuperaría mi tranquilidad. Pero ocurrió exactamente lo contrario”, escribió.

PUBLICIDAD

Sobre el episodio posterior a su salida, señaló que quienes llegaron a su vivienda decían pertenecer a la Fiscalía, pero que no portaban uniforme ni, según su versión, existía una notificación formal dirigida a él o a su defensa.

Agregó que las personas aseguraron ser del CTI y que el hecho afectó a su familia, incluido su hijo menor de edad, porque no se identificaron plenamente.

Juven Sequea habría participado en la operación Gedeón que buscaba tumbar del poder a Nicolás Maduro - crédito Schneyder Mendoza/AFP

En la carta mencionó la situación de su hermano Juven José Sequea Torres, también condenado por rebelarse contra el régimen venezolano, quien tras cumplir su pena fue privado nuevamente de la libertad y quedó expuesto a un proceso de extradición a Venezuela.

PUBLICIDAD

Además, aseguró que su familia ha sufrido persecuciones: dijo que su hermano Antonio José Sequea Torres permanece detenido en ese país y que su madre, Merys Perfecta Torres de Sequea, estuvo desaparecida durante ocho meses.

“Durante ese tiempo no supimos dónde estaba, si seguía con vida o si volveríamos a verla. Finalmente, apareció privada de libertad en Venezuela junto a mi familiar Ana Zoris Gutiérrez, a quienes considero inocentes de los hechos que les atribuyeron”, sostuvo.

La fiscalía de Colombia había ordenado la recaptura de Juven José Sequea para su extradición a Venezuela

Juven José Sequea Torres fue vinculado en los documentos oficiales a la fallida Operación Gedeón de 2020 contra Nicolás Maduro - crédito X

La Fiscalía General de la Nación emitió, en febrero de 2026, una orden de captura con fines de extradición contra el exmilitar venezolano Juven José Sequea Torres, vinculado a la fallida Operación Gedeón de 2020 para sacar del poder a Nicolás Maduro.

PUBLICIDAD

El escrito, firmado por la fiscal general Luz Adriana Camargo, indicaba que Venezuela lo requería a pedido del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de Caracas por traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación.

Según el documento, Sequea salió en libertad el 4 de febrero de 2026 tras cumplir una condena de seis años en Colombia por entrenamiento en actividades ilícitas, pero fue detenido otra vez minutos después en dependencias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la cárcel La Modelo de Bogotá.

La solicitud de extradición había sido canalizada al ente acusador por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Gustavo Petro, tras notas verbales de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.

PUBLICIDAD

La justicia venezolana sostuvo que Sequea participó en acciones como la Operación Gedeón, descrita en el documento como un intento de infiltración para derrocar al gobierno de Maduro, con supuesta colaboración de autoridades de Estados Unidos. Su hermano, Juvenal Sequea, también condenado en Colombia, afirmó: “Cumpliré mi condena y seguramente también seré extraditado. Nos quieren poner en manos del régimen”.