Bruce Mac Master, presidente de la Andi, anunció millonaria donación de las empresas para ayudar a las víctimas del terremoto del 10 de agosto

El terremoto del 10 de agosto afectó viviendas y edificaciones de Cali, Pereira y Manizales - crédito Sergio Acero/Reuters

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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) lanzó la campaña #EmpresasUnidasPorColombia para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2016. Se anunciaron recursos económicos y donaciones en especie. El fondo arrancó con $2.000 millones y, según lo informado durante la jornada, los aportes privados superaron los $4.500 millones en apenas dos horas.

Al respecto, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, durante el Congreso Empresarial Colombiano y la 82ª Asamblea General del gremio, explicó que el encuentro pasó a ser un espacio para movilizar recursos y capacidades. “La Andi arranca en este momento poniendo los primeros $2.000 millones, que es el resultado del 50% de las inscripciones”, afirmó.

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Aportes privados crecieron en las primeras horas

Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de la Andi, Jaime Murra, líder del Grupo Diana, dijo que los aportes privados superaron los $4.500 millones en apenas dos horas.

Murra sostuvo que el empresariado tiene hoy la responsabilidad de “ayudar a construir país”. También planteó que esa tarea requiere respaldo institucional de las altas cortes, el Congreso de la República, los organismos de control, los medios de comunicación y la fuerza pública.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, inauguró el Congreso Empresarial Colombiano y dijo que "renemos que demostrar que cuando Colombia se enfrenta a la adversidad, la historia empresarial está presente para ayudar" - crédito Andi

Campaña para atender la emergencia

La campaña #EmpresasUnidasPorColombia recibirá aportes económicos y donaciones en especie para asistencia humanitaria y reconstrucción. Entre los elementos mencionados están alimentos, productos de higiene, medicamentos y materiales.

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Mac Master precisó el arranque de la iniciativa. “Lo primero que vamos a hacer entonces es una campaña de donaciones que estamos lanzando en este momento”, señaló. El gremio prevé articularse con fundaciones, organizaciones sociales, bancos de alimentos y un banco de medicamentos para canalizar las ayudas. También busca reunir materiales que puedan usarse después en las labores de reconstrucción.

La Andi anunció además un registro público de los recursos recibidos. “Esta campaña vamos a trabajar con un contador que les vamos a estar mostrando a ustedes de forma permanente a lo largo de estos dos días y medio y luego lo mantendremos también en las redes sociales”, dijo Mac Master.

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La reorganización del congreso también alcanzó sus actividades paralelas. “Los eventos sociales del Congreso, entonces los nuestros se convertirán en eventos solidarios”, sostuvo el presidente del gremio. Por ahora, no se definió hacia qué territorio específico irán las ayudas. La recolección de aportes en dinero o especie se cumplirá en los próximos tres días.

Las empresas que donen por el terremoto tendrán un alivio de hasta 37% en impuesto de renta, confirmó el Gobierno - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Respuesta coordinada para la reconstrucción

Mac Master insistió en que la respuesta empresarial no se limitará a los recursos económicos. “Vamos a requerir también por supuesto de capacidad logística, vamos a requerir de materiales, infraestructura, alimentos, transporte, tecnología, conocimiento, talento humano y la voluntad de poder trabajar de miles de personas”, afirmó.

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También indicó que el gremio ya inició conversaciones con empresas vinculadas a materiales de construcción para identificar qué aportes podrían sumarse en las siguientes etapas de la emergencia.

Resaltó que la atención a los damnificados exigirá capacidad de ejecución, además de recursos. “No va a ser solamente un tema de recursos que lo es, va a ser un tema también de capacidades de hacer cosas y de poder atender en forma eficaz a los damnificados”, indicó.

Señaló que el gremio ya conversó con integrantes del Gobierno sobre la posibilidad de unir capacidades para responder a las necesidades que dejó el terremoto. “La responsabilidad es de todos y es muy importante en este instante, nosotros sintamos que la responsabilidad del gobierno sí, pero que nosotros vamos a estar con el gobierno trabajando de la mano”, afirmó.

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En la misma línea, descartó que uno de los dos actores pueda afrontar por sí solo la magnitud de la tarea. “Si alguien cree que el sector empresarial puede realmente salir adelante solo, está muy equivocado”, dijo. Para Mac Master, la salida exige articulación entre sectores. “Aquí solo podemos tener una acción colectiva, generosa de trabajo mutuo, de trabajo coordinado y con intereses definitivamente marcados por el bienestar general”, señaló.

México, Ecuador, Perú, El Salvador, entre otros países, se pusieron a disposición para ayudar a la emergencia en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE

Agenda económica sigue abierta pese al giro solidario

La emergencia también alteró el componente político del congreso. Ningún funcionario del gabinete de Abelardo de la Espriella asistirá a las sesiones previstas entre el 12 y el 14 de agosto en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, porque el aparato estatal concentra su atención en la fase crítica del desastre.

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Pese a esa ausencia, el encuentro se mantiene en Cartagena y conserva su agenda sobre geopolítica, democracia, economía e innovación. La Andi señaló en redes sociales que el eje central del congreso será la solidaridad y el apoyo a la emergencia bajo la etiqueta #MásPaísANDI. Mac Master pidió que la discusión no se concentre en revisar responsabilidades del pasado. “No queremos hacer en este evento, en este instante, un recuento de culpabilidades hacia el pasado”, afirmó.

También planteó que el congreso debe enfocarse en las decisiones que el país tendrá que tomar desde ahora. “Queremos la energía de ustedes y queremos promoverles a ustedes el interés por gastar su energía en tratar de entender qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante y cómo lo vamos a hacer”, sostuvo.

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Sergio Díaz-Granados, presidente ejcutivo de la CAF, anunció una donación adicional de USD500.000 a la iniciativa de la Andi para apoyar a los damnificados - crédito Andi

Según explicó, durante el encuentro se trabajará sobre áreas como finanzas públicas, salud, relaciones internacionales, seguridad y sector energético. El ejercicio estará dividido en cuatro etapas: diagnóstico, estabilización, recuperación y proyección.

Durante la jornada, el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, afirmó que la confianza institucional es clave para atraer inversión y cerrar las brechas sociales que persisten en la región.

Confirmó que la entidad considera aumentar el financiamiento para Colombia, pasando de los USD9.000 millones previstos inicialmente a un rango de entre USD15.000 millones y USD16.000 millones durante los próximos cuatro años.