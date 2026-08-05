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Examen de control UNAM: estas son las fechas oficiales, horarios y sedes

La Universidad Nacional Autónoma de México definió el puntaje mínimo por programa de Licenciatura para ser candidato a presentar la nueva prueba

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Examen de control UNAM: anuncian fechas oficiales, horarios y sedes.
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer las fechas, sedes y el procedimiento oficial para la aplicación presencial de un examen de control, dirigido a un grupo específico de aspirantes a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027/1. Esta medida tiene como objetivo validar la autenticidad de los resultados obtenidos durante el proceso de admisión que se realizó de manera virtual.

¿A quiénes aplica esta evaluación?

El examen de control no será general. Aplicará exclusivamente a un grupo de aspirantes determinado por la Comisión Técnica de la UNAM, el cual incluye a:

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  • Aspirantes que ya recibieron su aviso de selección tras la prueba original.
  • Aspirantes que alcanzaron o superaron el puntaje mínimo requerido para la carrera de su elección.
Examen nivel medio superior.
UNAM realizará otro examen a las y los aspirantes seleccionados. Crédito: Cuartoscuro/Universidad Nacional Autónoma de México

La Universidad subrayó que este citatorio es un mecanismo de verificación y transparencia, y no debe interpretarse como una acusación individual hacia los convocados.

Esta revisión extraordinaria surge como respuesta a diversas incidencias detectadas por la Comisión Técnica durante la prueba en línea aplicada en mayo y junio. Entre las irregularidades que motivaron esta decisión se encuentran la suplantación de identidad y el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA). Con este examen presencial, la UNAM busca otorgar total certeza y equidad tanto a los aspirantes como a la comunidad universitaria.

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Proceso a seguir antes de la aplicación

En el comunicado publicado la tarde de este martes, la Universidad especifica que a partir del 5 de agosto, las y los aspirantes podrán consultar el puntaje mínimo para poder ser candidato a presentar el Examen de Control Presencial.

El micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 contendrá los listados por programa, entidad académica y modalidad, mismo al que se podrá acceder a través de la siguiente liga:

https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2026/licenciatura2026.html

El viernes 7 de agosto, quienes cumplan con el puntaje definido en el listado mencionado, ingresarán al apartado de “TU SITIO” con su clave personal, lo que les arrojará el documento de cita para el Examen de Control Presencial, donde se detallarán la fecha, horario, sede, croquis de ubicación y la documentación requerida.

Examen de Control de la UNAM se realizará en cuatro estados.
Examen de Control de la UNAM se realizará en cuatro estados.

Fechas y sedes de la aplicación del Examen de Control

Para facilitar la participación de todas las personas convocadas y evitar gastos imprevistos, la institución habilitará sedes foráneas. De esta manera, los aspirantes que residen en el interior de la república podrán presentar su examen presencial sin la necesidad de trasladarse hasta la Ciudad de México.

La UNAM ha definido que la prueba se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de agosto de 2026, quedando definido de la siguiente forma por estados:

  • León, Guanajuato (12 y 13 de agosto)
  • Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto)
  • Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto)
  • Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto)
UNAM - estudiantes unam - becas unam - beca manutención unam
La UNAM habilitará distintas sedes para realizar el nuevo examen sugerido por la Comisión Técnica. (FOTO: UNAM/CUARTOSCURO.COM)

Para quienes tengan dudas o necesiten realizar una aclaración, la máxima casa de estudios ha habilitado el portal “https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx”, donde cada aspirante podrá ingresar con sus datos del proceso vigente.

¿Cuándo será iniciará el ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de nuevo ingreso?

A pesar de esta fase de validación extraordinaria, la UNAM mantiene como prioridad que el ciclo escolar 2026-2027 arranque sin contratiempos el 31 de agosto de 2026 para todos los estudiantes de nuevo ingreso, ya sea por concurso de selección o mediante pase reglamentado.

La nueva fecha de inicio del próximo ciclo escolar no surtirá efecto en las y los alumnos que se encuentran ya inscritos en nivel Licenciatura, quienes reiniciarán clases el próximo 17 de agosto, por lo que cada entidad académica dará a conocer las indicaciones necesarias a través de los canales oficiales.

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