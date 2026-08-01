Migración Colombia inadmitió en Antioquia a creador del movimiento “Passport Bros” que promueve el turismo sexual en plataformas digitales

Influencer promueve evento 'Mansion Bikini Party' en Medellín señalado de turismo sexual - crédito Migración Colombia

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El regreso inmediato de un ciudadano estadounidense inadmitido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro evidenció el aumento de controles migratorios en Antioquia. La medida, adoptada por Migración Colombia, respondió a la identificación del viajero como uno de los creadores del movimiento “Passport Bros”, asociado con la promoción de turismo sexual en plataformas digitales.

La inadmisión del influencer estadounidense obedeció a una instrucción de la Regional Antioquia-Chocó, basada en información que lo relacionaba directamente con la promoción de turismo sexual en Colombia. La decisión se tomó tras analizar los datos recopilados por la entidad y considerando la normativa vigente, lo que derivó en la orden de retorno inmediato en el siguiente vuelo disponible.

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Simultáneamente, Migración Colombia rechazó en las últimas horas el ingreso de otros tres ciudadanos estadounidenses que intentaban entrar al país presuntamente para realizar turismo sexual. Durante las entrevistas migratorias y la verificación de equipaje, uno de ellos autorizó la revisión de sus pertenencias, donde se hallaron cantidades inusuales de preservativos y objetos relacionados con prácticas sexuales, lo que reforzó la decisión de inadmisión.

El control migratorio ha permitido identificar y actuar contra personas que, según los oficiales, presentan indicios de propiciar turismo sexual - crédito Migración Colombia

Desde enero, el control migratorio ha permitido identificar y actuar contra personas que, según los oficiales, presentan indicios de propiciar turismo sexual. Las entrevistas en frontera y la revisión de antecedentes o pertenencias han sido determinantes para estas acciones.

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La política migratoria se ha endurecido, especialmente en Antioquia, donde la mayoría de inadmisiones han recaído en viajeros estadounidenses vinculados a la promoción de estos viajes en redes sociales. La autoridad migratoria prioriza la prevención y sanción de cualquier intento de explotación sexual de población vulnerable.

Durante el año anterior, Migración Colombia inadmitió a 110 extranjeros por causas similares, aproximadamente 80 de ellos en el aeropuerto de Rionegro. El aumento de casos obedece a la implementación de procedimientos más estrictos y la cooperación con otras autoridades para detectar redes y patrones de turismo sexual.

Desde enero, el control migratorio ha permitido identificar y actuar contra personas que, según los oficiales, presentan indicios de propiciar turismo sexual. Las entrevistas en frontera y la revisión de antecedentes o pertenencias han sido determinantes para estas acciones - crédito Migración Colombia

Controles y antecedentes recientes No es la primera vez que la entidad actúa contra influencers extranjeros. El 25 de mayo, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, fue inadmitido el estadounidense conocido como “Casey Red Beard”, tras verificarse denuncias sobre la promoción de encuentros y fiestas privadas en Medellín, actividades bajo sospecha de estar relacionadas con trata de personas y explotación sexual.

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El 11 de abril, Migración Colombia deportó al extranjero identificado como “Chill Capo”, tras concluir que ofrecía paquetes turísticos y consejos para evadir controles, además de permanecer de forma irregular en el país. Se le impusieron la deportación y la prohibición de reingreso por al menos cinco años.

Estrategias nacionales y mensaje institucional La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, declaró: “Colombia no abrirá sus puertas a quienes pretendan convertir a nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes en un atractivo para el turismo sexual”. Anunció el fortalecimiento de los mecanismos de control y análisis para identificar a quienes busquen ingresar con ese fin, insistiendo en que estos individuos “no son bienvenidos en el país”.

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La política migratoria se ha endurecido, especialmente en Antioquia, donde la mayoría de inadmisiones han recaído en viajeros estadounidenses vinculados a la promoción de estos viajes en redes sociales - crédito Migración Colombia

En 2026, las autoridades migratorias han impedido el ingreso de cerca de 150 extranjeros por actividades vinculadas con turismo sexual, de los cuales 107 casos corresponden a Antioquia. Estas cifras reflejan la intensificación de la estrategia nacional para combatir la explotación sexual y proteger a menores y mujeres ante riesgos asociados a este fenómeno.

Las medidas forman parte de una estrategia integral entre distintas autoridades para proteger a las poblaciones más vulnerables y consolidar a Colombia como un destino de turismo responsable y respetuoso de los derechos humanos. Las acciones recientes demuestran la coordinación entre entidades para prevenir la explotación sexual vinculada a visitantes extranjeros y responder ante cualquier indicio de este delito.

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