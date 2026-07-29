La Dirección Nacional de Inteligencia rechazó los señalamientos sobre presuntas amenazas y extorsiones denunciadas por Angie Rodríguez

La Dirección Nacional de Inteligencia rechazó cualquier acto de intimidación, extorsión o conducta delictiva que atente contra servidores públicos o interfiera en la transparencia de la gestión de los recursos del Estado - crédito Cristian Bayona/Colprensa y DNI

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La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) emitió el miércoles 29 de julio un comunicado en respuesta a las declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, quien aseguró haber sido víctima de amenazas de muerte y extorsiones durante su gestión al frente del Fondo Adaptación por parte de personas que, según manifestó, presuntamente pertenecerían a esa entidad.

El pronunciamiento se produjo horas después de que Rodríguez radicara denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por las amenazas e intimidaciones que, de acuerdo con su defensa, habría recibido tras revelar presuntas irregularidades ocurridas al interior del Gobierno nacional.

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En el comunicado oficial, la Dirección Nacional de Inteligencia manifestó su rechazo a cualquier conducta delictiva que busque afectar la integridad de funcionarios públicos o interferir en el manejo de los recursos del Estado.

“Desde la DNI rechazamos rotundamente cualquier acto de intimidación, extorsión o hecho delictivo que atente contra la integridad de los servidores públicos y/o ciudadanos o pretenda interferir en la transparencia de la gestión de los recursos del Estado“, señala el documento.

La entidad expresó su absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes y con Angie Rodríguez para contribuir al esclarecimiento de las denuncias presentadas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La entidad también aseguró que está dispuesta a suministrar la información necesaria para que las autoridades puedan avanzar en las investigaciones sobre las denuncias formuladas por la exdirectora del Fondo Adaptación.

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“Manifestamos nuestra absoluta disposición y entera colaboración con las autoridades competentes y la señora Angie Rodríguez para facilitar el esclarecimiento de estas graves denuncias“, sostuvo la entidad.

En el mismo documento, la Dirección Nacional de Inteligencia reiteró su compromiso con el cumplimiento de la Constitución y las leyes. “Reiteramos nuestro compromiso con la Constitución, la ley y los estándares éticos que rigen la función pública, garantizando que el accionar de la DNI contribuye a la protección, garantía y respeto de los derechos humanos”.

La DNI aseguró que facilitará la información necesaria para identificar quiénes estarían detrás de las presuntas amenazas y extorsiones denunciadas por la exdirectora del Dapre y del Fondo Adaptación - crédito DNI

Las denuncias presentadas ante la Fiscalía

Las denuncias penales fueron radicadas por Angie Rodríguez ante la Fiscalía General de la Nación con el acompañamiento de sus abogados Wilson Ruíz y Manuel Villanueva, quienes solicitaron que se adelanten las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de las amenazas y extorsiones denunciadas.

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Según la defensa de la exfuncionaria, además de las intimidaciones recientes, Rodríguez denunció que durante su paso por el Fondo Adaptación fue objeto de amenazas de muerte y llamadas extorsivas por parte de personas que aseguró podría identificar y que presuntamente estarían vinculadas con la Dirección Nacional de Inteligencia.

Wilson Ruíz explicó que uno de los propósitos de las denuncias es establecer el origen de esas intimidaciones y proteger la seguridad de su representada. “Son temas de extorsión, le están pidiendo recursos y lo más delicado es que presuntamente son funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia y varias organizaciones criminales del país, vamos a eso precisamente para preservar la seguridad”, manifestó el abogado.

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De acuerdo con la denuncia conocida por Infobae Colombia, Rodríguez también sostuvo que mantuvo diferencias con el presidente Gustavo Petro cuando se negó a tramitar el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, al considerar que, según su criterio, no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo. La exdirectora afirmó que, después de esa situación, comenzaron las amenazas e intimidaciones dirigidas contra ella y su familia.

El documento igualmente señala que la noche del 13 de enero de 2026, un día antes de su salida del Dapre, el presidente Gustavo Petro habría realizado señalamientos en su contra durante una reunión en la Casa de Nariño. Según Rodríguez, durante ese encuentro también habría hecho referencia a su pasado como integrante del M-19, situación que, de acuerdo con la denuncia, fue interpretada por la exfuncionaria como un acto de intimidación.

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Otros hechos incluidos en la denuncia

Otro de los apartados de la denuncia hace referencia a la muerte del coronel Óscar Dávila, quien fue jefe de seguridad del presidente de la República. Rodríguez aseguró que algunos uniformados le habrían manifestado que el fallecimiento del oficial no correspondió a un suicidio, sino que presuntamente habría sido un homicidio ocurrido al interior de la Casa de Nariño. La exfuncionaria indicó que esas versiones aumentaron su preocupación frente a las consecuencias que podrían derivarse de las revelaciones realizadas.

Por su parte, el abogado Manuel Villanueva explicó que las acciones judiciales buscan que la Fiscalía investigue tanto los hechos denunciados como el origen de las amenazas que, según afirmó, comenzaron después de que Rodríguez entregara declaraciones relacionadas con el presidente Gustavo Petro y otros integrantes del Gobierno nacional.

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