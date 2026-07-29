México
Agregar Infobae enGoogle

Gobierno federal reduce casi a la mitad los trámites y baja costos administrativos, informa ATDT

La estrategia de simplificación pasó de 3,760 a 1,965 trámites y redujo documentos solicitados en diversos procesos

ATDT anuncia reducción de trámites federales y menor carga burocrática para usuarios.
ATDT anuncia reducción de trámites federales y menor carga burocrática para usuarios.
Guardar

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que la estrategia de simplificación administrativa implementada en la Administración Pública Federal ha generado una reducción estimada de 2.1 billones de pesos en el costo burocrático asociado a la realización de trámites y servicios.

De acuerdo con la dependencia, las modificaciones incluyen la disminución de requisitos, tiempos de respuesta y el número de procedimientos disponibles.

La ATDT señaló que la reducción de las cargas administrativas busca disminuir los recursos y el tiempo que personas y empresas destinan al cumplimiento de distintos trámites. Según la información oficial, estos cambios también buscan facilitar la realización de gestiones y reducir los costos derivados de procesos administrativos.

PUBLICIDAD

Simplificación administrativa reduce el número de trámites federales

Según datos de la ATDT, el número de trámites de la Administración Pública Federal pasó de 3,760 a 1,965, lo que representa una reducción del 48 por ciento.

La ATDT señaló que estas modificaciones buscan reducir costos relacionados con traslados, tiempos de espera y procesos administrativos, así como hacer más eficientes los servicios públicos.
La ATDT señaló que estas modificaciones buscan reducir costos relacionados con traslados, tiempos de espera y procesos administrativos, así como hacer más eficientes los servicios públicos.

Asimismo, el promedio de documentos solicitados para realizar un trámite disminuyó de seis a dos, mientras que el tiempo promedio de resolución pasó de 45 a 22 días, equivalente a una reducción del 51 por ciento.

PUBLICIDAD

La dependencia indicó que estas modificaciones buscan disminuir los tiempos de espera, los traslados y otros costos relacionados con la realización de trámites, tanto para ciudadanos como para empresas.

ATDT destaca reducción de requisitos en diversos procedimientos

Entre los trámites modificados se encuentra el Alta Patronal e inscripción en el seguro de riesgos de trabajo o reanudación de actividades ante el IMSS, que pasó de solicitar 11 requisitos a cuatro y ahora cuenta con resolución inmediata, de acuerdo con la información oficial.

La ATDT estimó que este cambio redujo el costo burocrático del trámite de más de 3,349 millones de pesos a 242 millones de pesos, lo que representa un ahorro promedio de 32,889 pesos por persona.

ATDT reporta ahorro de 2.1 billones de pesos por simplificación de trámites.
ATDT reporta ahorro de 2.1 billones de pesos por simplificación de trámites.

Entre los documentos eliminados se encuentran la CURP, el RFC, la identificación oficial, el poder notarial y otros requisitos que anteriormente eran obligatorios.

Principales cambios reportados

  • Reducción del 48% en el número de trámites federales.
  • Disminución del promedio de documentos requeridos, de seis a dos.
  • Reducción del tiempo promedio de resolución de 45 a 22 días.
  • Simplificación de requisitos en diversos procedimientos administrativos.
  • Sustitución de permisos por avisos cuando la normatividad lo permitió.

Pasaporte y otros trámites también fueron modificados

La expedición del pasaporte para personas mayores de edad en oficinas consulares es otro de los procedimientos que registró cambios.

Un pasaporte colombiano cerrado, un pasaporte abierto que muestra una visa de Estados Unidos, una pluma y una tarjeta de embarque sobre una superficie de madera.
ATDT modifica trámites como pasaporte para agilizar procesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la ATDT, el trámite pasó de requerir seis documentos a tres: formato de solicitud, identificación oficial y comprobante de pago, además de ofrecer respuesta inmediata en lugar de un plazo de tres días.

La dependencia indicó que esta modificación representa un ahorro estimado de 5,513 pesos por persona en costos asociados al trámite. Además, señaló que la reducción de requisitos busca facilitar el acceso al servicio para quienes realizan este procedimiento en oficinas consulares.

Otros procedimientos registran cambios en requisitos y tiempos

La simplificación también incluyó trámites como la autorización o renovación para usar una denominación de origen o una indicación geográfica nacional, el registro de Centros de Trabajo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Certificado para Importación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el registro de vehículos adicionales al permiso de autotransporte federal y la solicitud de reducción de multas por infracciones fiscales y aduaneras.

México reporta avances significativos en la reducción de trámites tras la entrada en vigor de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos
Pasaporte reduce requisitos tras cambios de simplificación administrativa. (Cortesía)

Además de los cambios en requisitos y tiempos de respuesta, la ATDT indicó que la estrategia contempla una revisión permanente de los procedimientos administrativos con el objetivo de identificar trámites susceptibles de simplificarse.

La dependencia señaló que estas acciones abarcan distintos sectores de la administración pública y buscan hacer más ágiles los procesos tanto para ciudadanos como para empresas, sin modificar las disposiciones legales aplicables.

De acuerdo con la dependencia, las acciones forman parte de la estrategia de simplificación administrativa del Gobierno de México, orientada a reducir las cargas burocráticas mediante la actualización de los procesos de la Administración Pública Federal y la disminución de requisitos en distintos trámites y servicios.

Temas Relacionados

ATDTAgencia de Transformación Digital y TelecomunicacionesTrámitesIMSSSenasicaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026: Cuarto Ibiza decepcionado de Yanet García y propone cambiarla por Gema Garoa

Yanet García dejó el cuarto Ibiza para dormir en Malibú por culpa de los ronquidos de sus compañeros

La Casa de los Famosos México 2026: Cuarto Ibiza decepcionado de Yanet García y propone cambiarla por Gema Garoa

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: reanudan el reto para acumular kilómetros en la prueba semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: reanudan el reto para acumular kilómetros en la prueba semanal

Este sería el modesto sueldo de Chicharito Hernández en la segunda división de Estados Unidos

El máximo goleador de la Selección Mexicana llega al Atlético Dallas para encabezar su proyecto tras un año fuera de las canchas

Este sería el modesto sueldo de Chicharito Hernández en la segunda división de Estados Unidos

Vivienda en conjunto en CDMX: quiénes son las personas que pueden inscribirse a este programa para comprar un departamento a bajo costo

El objetivo es reducir el costo final de los departamentos para que más personas puedan adquirir una vivienda sin recurrir a créditos con altas tasas de interés

Vivienda en conjunto en CDMX: quiénes son las personas que pueden inscribirse a este programa para comprar un departamento a bajo costo

En menos de 24 horas, la FESC detiene a cuatro personas armadas en Baja California: entre ellas un estadounidense

Las acciones preventivas en Tijuana, Mexicali y Tecate concluyeron con el aseguramiento de cinco armas de fuego

En menos de 24 horas, la FESC detiene a cuatro personas armadas en Baja California: entre ellas un estadounidense
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora

En menos de 24 horas, la FESC detiene a cuatro personas armadas en Baja California: entre ellas un estadounidense

Ronald Johnson destaca la acusación en Texas contra cuatro mexicanos por armar al Cártel de Sinaloa

Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: reanudan el reto para acumular kilómetros en la prueba semanal

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: reanudan el reto para acumular kilómetros en la prueba semanal

Fede revela que se metió con la mamá de una seguidora, así lo contó en La Casa de los Famosos 2026

La Casa de los Famosos México 2026: Cuarto Ibiza decepcionado de Yanet García y propone cambiarla por Gema Garoa

Harry Styles pide a fan en CDMX que deje de seguirlo y le reclama por invadir su espacio

Masad reclama a Cynthia Klitbo que le cocinó comida con cerdo y protagonizan discusión en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

Este sería el modesto sueldo de Chicharito Hernández en la segunda división de Estados Unidos

Bienvenidas a la Liga Femenil: Atlante presenta con orgullo a sus jugadoras para el Apertura 2026

Quién es Carlos Aviña, el mexicano que haría posible la llegada de Erik Lira al AS Mónaco

México albergaría la Copa Oro tras el éxito en el Mundial 2026