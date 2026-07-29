Gobierno federal reduce casi a la mitad los trámites y baja costos administrativos, informa ATDT

ATDT anuncia reducción de trámites federales y menor carga burocrática para usuarios.

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La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que la estrategia de simplificación administrativa implementada en la Administración Pública Federal ha generado una reducción estimada de 2.1 billones de pesos en el costo burocrático asociado a la realización de trámites y servicios.

De acuerdo con la dependencia, las modificaciones incluyen la disminución de requisitos, tiempos de respuesta y el número de procedimientos disponibles.

La ATDT señaló que la reducción de las cargas administrativas busca disminuir los recursos y el tiempo que personas y empresas destinan al cumplimiento de distintos trámites. Según la información oficial, estos cambios también buscan facilitar la realización de gestiones y reducir los costos derivados de procesos administrativos.

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Simplificación administrativa reduce el número de trámites federales

Según datos de la ATDT, el número de trámites de la Administración Pública Federal pasó de 3,760 a 1,965, lo que representa una reducción del 48 por ciento.

La ATDT señaló que estas modificaciones buscan reducir costos relacionados con traslados, tiempos de espera y procesos administrativos, así como hacer más eficientes los servicios públicos.

Asimismo, el promedio de documentos solicitados para realizar un trámite disminuyó de seis a dos, mientras que el tiempo promedio de resolución pasó de 45 a 22 días, equivalente a una reducción del 51 por ciento.

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La dependencia indicó que estas modificaciones buscan disminuir los tiempos de espera, los traslados y otros costos relacionados con la realización de trámites, tanto para ciudadanos como para empresas.

ATDT destaca reducción de requisitos en diversos procedimientos

Entre los trámites modificados se encuentra el Alta Patronal e inscripción en el seguro de riesgos de trabajo o reanudación de actividades ante el IMSS, que pasó de solicitar 11 requisitos a cuatro y ahora cuenta con resolución inmediata, de acuerdo con la información oficial.

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La ATDT estimó que este cambio redujo el costo burocrático del trámite de más de 3,349 millones de pesos a 242 millones de pesos, lo que representa un ahorro promedio de 32,889 pesos por persona.

ATDT reporta ahorro de 2.1 billones de pesos por simplificación de trámites.

Entre los documentos eliminados se encuentran la CURP, el RFC, la identificación oficial, el poder notarial y otros requisitos que anteriormente eran obligatorios.

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Principales cambios reportados

Reducción del 48% en el número de trámites federales.

Disminución del promedio de documentos requeridos, de seis a dos.

Reducción del tiempo promedio de resolución de 45 a 22 días.

Simplificación de requisitos en diversos procedimientos administrativos.

Sustitución de permisos por avisos cuando la normatividad lo permitió.

Pasaporte y otros trámites también fueron modificados

La expedición del pasaporte para personas mayores de edad en oficinas consulares es otro de los procedimientos que registró cambios.

ATDT modifica trámites como pasaporte para agilizar procesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la ATDT, el trámite pasó de requerir seis documentos a tres: formato de solicitud, identificación oficial y comprobante de pago, además de ofrecer respuesta inmediata en lugar de un plazo de tres días.

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La dependencia indicó que esta modificación representa un ahorro estimado de 5,513 pesos por persona en costos asociados al trámite. Además, señaló que la reducción de requisitos busca facilitar el acceso al servicio para quienes realizan este procedimiento en oficinas consulares.

Otros procedimientos registran cambios en requisitos y tiempos

La simplificación también incluyó trámites como la autorización o renovación para usar una denominación de origen o una indicación geográfica nacional, el registro de Centros de Trabajo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Certificado para Importación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el registro de vehículos adicionales al permiso de autotransporte federal y la solicitud de reducción de multas por infracciones fiscales y aduaneras.

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Pasaporte reduce requisitos tras cambios de simplificación administrativa. (Cortesía)

Además de los cambios en requisitos y tiempos de respuesta, la ATDT indicó que la estrategia contempla una revisión permanente de los procedimientos administrativos con el objetivo de identificar trámites susceptibles de simplificarse.

La dependencia señaló que estas acciones abarcan distintos sectores de la administración pública y buscan hacer más ágiles los procesos tanto para ciudadanos como para empresas, sin modificar las disposiciones legales aplicables.

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De acuerdo con la dependencia, las acciones forman parte de la estrategia de simplificación administrativa del Gobierno de México, orientada a reducir las cargas burocráticas mediante la actualización de los procesos de la Administración Pública Federal y la disminución de requisitos en distintos trámites y servicios.