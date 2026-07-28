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Cynthia Rodríguez presume su baby bump tras anunciar su segundo embarazo con Carlos Rivera

La conductora compartió nuevas imágenes de esta etapa familiar después de revelar junto a su esposo que esperan a su segunda hija

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera
Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han tenido unas lujosas vacaciones donde visitaron Egipto, Atenas y Turquía (Foto: Instagram / @_ carlosrivera @cynoficial
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Cynthia Rodríguez volvió a emocionar a sus seguidores al compartir una serie de fotografías de su embarazo, días después de anunciar junto a Carlos Rivera que están esperando a su segunda hija. En las imágenes, la conductora y cantante deja ver el crecimiento de su pancita en una etapa que ha descrito como profundamente especial.

Las fotografías muestran distintos momentos de esta nueva etapa. En algunas aparece sola, mientras que en otras posa junto a su esposo, Carlos Rivera, con quien comparte la ilusión por la llegada de la pequeña María. Las publicaciones rápidamente recibieron muestras de cariño por parte de sus seguidores.

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La pareja dio a conocer recientemente que su próximo bebé será una niña y que llevará por nombre María. La noticia marcó un nuevo capítulo en la historia familiar de ambos artistas, quienes ya son padres de León y han procurado mantener su vida privada lejos de los reflectores.

Cynthia Rodríguez comparte su emoción con sus seguidores

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera - (Instagram)
Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera - (Instagram)

Tras hacer público el embarazo, Cynthia Rodríguez utilizó sus historias de Instagram para agradecer las muestras de afecto que ha recibido desde que compartió la noticia. La conductora expresó la felicidad que vive junto a su familia en esta nueva etapa.

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En su mensaje, Cynthia confesó que las reacciones del público la han conmovido profundamente. “Riéndose y llorando de felicidad”, escribió al describir cómo ha vivido los últimos días después del anuncio, una frase que reflejó el momento emocional que atraviesa.

Las nuevas fotografías publicadas en sus redes sociales complementan ese sentimiento. En ellas se aprecia la felicidad con la que vive el embarazo, mientras continúa recibiendo mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.

María será la nueva integrante de la familia Rivera Rodríguez

La cantante expresó la felicidad que le dio compartir con sus fans la llegada de su hija María (cynoficial)
La cantante expresó la felicidad que le dio compartir con sus fans la llegada de su hija María (cynoficial)

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anunciaron la llegada de su segundo bebé mediante una publicación en redes sociales acompañada por una fotografía familiar. En el mensaje compartieron que esperan a una niña y revelaron que llevará por nombre María.

La pareja también incluyó a León, su primer hijo, como parte de la bienvenida para su futura hermana, un gesto que fue recibido con entusiasmo por quienes siguen de cerca su historia de amor y su vida familiar.

Desde el nacimiento de León, ambos artistas han decidido compartir únicamente algunos momentos de su faceta como padres, privilegiando la privacidad. Esa misma discreción ha caracterizado la forma en la que han construido su familia desde que contrajeron matrimonio en España en 2022.

Una historia de amor que suma un nuevo capítulo

Cynthia Rodríguez apareció en plena actuación, protagonizando uno de los momentos más tiernos de la noche.
Cynthia Rodríguez apareció en plena actuación, protagonizando uno de los momentos más tiernos de la noche. (@Adriana_Rosario, X)

La relación entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se ha consolidado con el paso de los años. Después de casarse en España en 2022, ambos han expresado en distintas ocasiones la importancia que tiene la familia en sus proyectos de vida.

Aunque suelen mantener los aspectos personales lejos de la exposición mediática, la noticia del embarazo fue compartida directamente con sus seguidores mediante un mensaje cargado de emoción, en el que dieron la bienvenida a la pequeña María.

Ahora, las nuevas fotografías de Cynthia Rodríguez muestran cómo vive esta etapa de su embarazo. Con imágenes llenas de ilusión y un mensaje en el que aseguró estar “riéndose y llorando de felicidad”, la conductora dejó ver que la espera por la llegada de su segunda hija se ha convertido en uno de los momentos más especiales para su familia.

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