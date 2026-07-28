Qué revisa el Ministerio del Trabajo en una inspección y cómo evitar multas de hasta 5.000 salarios mínimos

Las empresas deben mantener actualizada su documentación laboral para cumplir con las obligaciones exigidas por la normativa vigente. - crédito Ministerio de Trabajo

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El Ministerio del Trabajo en Colombia ha incrementado durante 2026 las inspecciones laborales, que pueden realizarse en cualquier momento y sin previo aviso. De acuerdo con Blu Radio, las empresas deben atender estos requerimientos con toda su documentación y procesos en regla, ya que el incumplimiento de las obligaciones legales puede traducirse en multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), afectando tanto la operación como la estabilidad financiera de las organizaciones.

Aspectos revisados durante una inspección laboral

Según información del medio, el objetivo de las visitas es verificar el cumplimiento de la legislación laboral y la protección de los derechos de los trabajadores. Alexander Grajales, director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales, explicó que los inspectores revisan los siguientes puntos principales:

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Contratos laborales: Existencia de contratos escritos y adecuados a la normativa vigente.

Jornadas de trabajo: Observancia de la reducción gradual de la jornada semanal y correcto registro de horas extras.

Pago de horas extras: Comprobación de que las horas adicionales se remuneren conforme a la ley.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): Inspección de la matriz de peligros, exámenes médicos, funcionamiento del Comité Paritario y planificación anual.

Reglamento Interno de Trabajo (RIT) y políticas obligatorias: Revisión de protocolos contra el acoso laboral, la discriminación y la política de desconexión laboral.

Pago de nómina y seguridad social: Revisión del cumplimiento en los pagos de salarios, liquidaciones y aportes a la seguridad social.

Las visitas del Ministerio del Trabajo buscan verificar el cumplimiento de las normas laborales y la protección de los derechos de los trabajadores. - crédito @MintrabajoCol / X

Entre las irregularidades más habituales, Grajales señaló la ausencia de contratos escritos, reglamentos internos inexistentes o desactualizados, deficiencias en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, jornadas laborales superiores a lo permitido y horas extras sin remunerar. El incumplimiento en la reducción progresiva de la jornada laboral también figura entre los motivos más frecuentes de sanción.

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Sanciones y consecuencias para las empresas

Blu Radio detalló que desde 2022 se han efectuado más de 61.000 inspecciones en todo el país. Las sanciones pueden alcanzar los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en los casos más graves. Además del impacto económico, un proceso sancionatorio puede acarrear consecuencias reputacionales y hasta el cierre del establecimiento.

El Ministerio del Trabajo publica la información sobre las visitas y las medidas tomadas, lo que aumenta la visibilidad de los procesos y exige a las empresas una gestión rigurosa de sus obligaciones laborales.

El incumplimiento de las obligaciones laborales puede dar lugar a investigaciones y sanciones económicas contempladas en la legislación colombiana. - crédito EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Cómo prepararse para una inspección del Ministerio del Trabajo

Alexander Grajales recomendó según el medio ya mencionado que la prevención y la revisión constante son fundamentales para evitar sanciones. Las siguientes estrategias fueron identificadas como las más efectivas:

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1. Revisión profesional y auditorías internas

Realizar evaluaciones periódicas con el apoyo de especialistas en derecho laboral permite identificar y corregir posibles fallas en la documentación y en los procesos internos antes de una visita oficial.

2. Sistematización de procesos

El uso de herramientas digitales facilita el control y la actualización de la información laboral, permitiendo a los equipos de Recursos Humanos mantener un seguimiento preciso de todas las obligaciones.

3. Capacitación del personal

Es conveniente que los colaboradores estén preparados para recibir a los inspectores, ya que la visita puede ocurrir cuando el responsable de Recursos Humanos no se encuentra disponible. La capacitación debe incluir la designación de un portavoz o equipo encargado.

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4. Manual de atención a inspecciones

Disponer de un protocolo claro sobre quién debe atender la visita, qué información presentar y cómo actuar en cada etapa del proceso es una medida preventiva útil.

5. Socialización de las obligaciones laborales

Explicar a los trabajadores la importancia del cumplimiento normativo y cómo se implementan las políticas laborales permite que puedan responder adecuadamente ante los inspectores y resolver sus inquietudes.

Recomendaciones clave ante una inspección

De acuerdo con la emisora y el Grupo Soluciones Legales, se sugiere:

Solicitar la identificación del inspector y la documentación oficial que respalde la visita.

Designar un responsable para centralizar la entrega de la información.

Presentar únicamente la documentación solicitada, de manera clara y precisa, en formato físico o digital.

Mantener actualizados todos los registros de contratos, nómina, aportes y políticas internas.

Las empresas pueden prepararse mediante la revisión periódica de sus procesos y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa laboral. - crédito @Mintrabajo/x

Modelo “Una Inspección con Propósito”

Las visitas se desarrollan bajo el modelo “Una Inspección con Propósito”, contemplado en la Resolución 4179 de 2025, que busca además de la supervisión, el acompañamiento para cumplir con la normativa. Si se identifican inconsistencias, las empresas quedan expuestas no solo a sanciones económicas, sino también a una posible investigación y medidas adicionales.

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Como indicó Alexander Grajales según el medio, “el mayor riesgo no es la visita, sino no estar preparado para ella, ya que una auditoría interna previa puede marcar la diferencia entre una observación y una sanción de alto impacto”.

Las compañías pueden consultar listados de documentos obligatorios y guías prácticas para la atención de requerimientos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, disponibles a través de asesores especializados y fuentes oficiales.