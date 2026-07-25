Colombia

Clínica del Norte de Antioquia anunció el cierre de su servicio de urgencias desde el 14 de agosto: deudas superan los $107.000 millones

La institución, ubicada en Bello, atribuyó la decisión al aumento de su cartera y a la falta de giros de las EPS que hace insostenible mantener la operación del servicio

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La clínica aseguró que antes de adoptar la decisión intentó establecer acercamientos con la administración local y con entidades de control, pero afirmó que no obtuvo una respuesta efectiva que permitiera evitar el cierre del servicio - crédito Acesi

La crisis financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia continúa reflejándose en la prestación de los servicios médicos en distintas regiones del país.

En Antioquia, la Fundación Clínica del Norte, ubicada en el municipio de Bello, informó que cerrará su servicio de urgencias a partir del 14 de agosto de 2026, al señalar que el incremento de las deudas y la falta de recursos hacen inviable mantener el funcionamiento de esa área.

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, en el que la institución explicó que el deterioro de sus finanzas está relacionado con la ausencia de giros suficientes por parte de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), entre ellas Nueva EPS, Savia Salud, Coosalud y la misma Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

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Como es de conocimiento público, el sector salud atraviesa por una de las crisis más profundas y la Fundación Clínica del Norte no es ajena a este fenómeno”, señaló el documento.

El cierre del servicio de urgencias se produce en un contexto de dificultades financieras que afectan a hospitales y clínicas de Antioquia, reflejando el impacto de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano - crédito Fundación Clínica del Norte
El cierre del servicio de urgencias se produce en un contexto de dificultades financieras que afectan a hospitales y clínicas de Antioquia, reflejando el impacto de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano - crédito Fundación Clínica del Norte

La entidad explicó que el crecimiento de la cartera obedece a la falta de desembolsos suficientes durante los últimos meses por parte de algunas entidades.

“La cartera creciente, ante la ausencia de giro de recursos suficientes en los últimos meses por parte de algunas Entidades Responsables de Pago - ERP, como Nueva EPS, Savia Salud, Coosalud y Adres, han profundizado la crisis a tal punto de tener que considerar el cierre de algunos servicios, entre ellos el de urgencias, que representa un nivel de gran exigencia en calidad para los pacientes, a causa de una deuda que supera los 107.000 millones de pesos”, manifestó la institución.

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De acuerdo con el comunicado, la clínica consideró que el volumen actual de la cartera hace imposible sostener la operación del servicio de urgencias. “Lo anterior, siendo insostenible la cartera actual y en procura de mantener la operación de la Clínica, hemos tomado la decisión de realizar el cierre del servicio de urgencias, a partir del 14 de agosto del 2026”, indicó.

La Fundación Clínica del Norte también afirmó que la determinación no fue adoptada de manera inmediata y que previamente buscó alternativas con autoridades y organismos de control. Finalmente, la institución invitó a los usuarios a acudir a otros centros asistenciales del municipio una vez entre en vigencia el cierre del servicio de urgencias.

Otros servicios en riesgo en hospitales públicos de Antioquia

Los gerentes de la red hospitalaria pública señalaron que Coosalud adeuda cerca de $290.000 millones a los hospitales del departamento - crédito Visuales IA
Los gerentes de la red hospitalaria pública señalaron que Coosalud adeuda cerca de $290.000 millones a los hospitales del departamento - crédito Visuales IA

El anuncio de la Clínica del Norte se conoce pocos días después de que los hospitales públicos de Antioquia que atienden usuarios afiliados a Coosalud confirmaran la continuidad de las restricciones en algunos de sus servicios debido al incumplimiento en los pagos por parte de esa EPS.

Los 17 hospitales públicos que integran la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) ratificaron que mantendrán suspendidos los servicios ambulatorios para los afiliados de Coosalud hasta que la entidad consigne la totalidad de la cápita correspondiente al mes de julio y realice un abono a la deuda acumulada con la red hospitalaria pública.

Según los gerentes de las instituciones, la deuda de Coosalud con los hospitales públicos del departamento asciende a $290.000 millones.

En un video dirigido a la opinión pública, los representantes de los hospitales explicaron las razones de la decisión y precisaron que la suspensión de los servicios ambulatorios permanecerá vigente mientras no se reflejen los pagos correspondientes.

Los hospitales aclararon que la suspensión no afecta la atención de urgencias ni los servicios de hospitalización, los cuales continúan prestándose pese a las dificultades para financiar la nómina, los medicamentos y los insumos médicos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Los hospitales aclararon que la suspensión no afecta la atención de urgencias ni los servicios de hospitalización, los cuales continúan prestándose pese a las dificultades para financiar la nómina, los medicamentos y los insumos médicos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“La decisión que han tomado los gerentes de los hospitales de Antioquia con respecto a Coosalud es mantener los servicios ambulatorios cerrados hasta que la EPS Coosalud les consigne en sus cuentas bancarias los recursos de la cápita y del evento del mes de julio. Una vez los hospitales vean reflejados estos pagos en sus cuentas bancarias, abrirán nuevamente los servicios ambulatorios”, afirmaron.

A este panorama se suman las cifras reportadas por la Secretaría de Salud de Antioquia, según las cuales las obligaciones pendientes de las EPS intervenidas con la red hospitalaria del departamento pasaron de $1,8 billones en 2022 a más de $7 billones en 2026.

La entidad también reportó que, durante ese mismo periodo, se han cerrado 1.787 servicios de salud, mientras que las salas de urgencias registran una sobreocupación promedio del 126%. Asimismo, los tiempos para la remisión de pacientes aumentaron de periodos de entre 24 y 36 horas a esperas de entre tres y cuatro días, en medio de las dificultades financieras que enfrentan hospitales y clínicas del departamento.

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