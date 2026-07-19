Sentencian a 3 años de internamiento a José “N” por el feminicidio de Britany Nahomi en Nuevo León.

José “N” fue sentenciado a tres años de internamiento por el feminicidio de Britany Nahomi, una adolescente de 15 años asesinada en su propio domicilio en Monterrey, Nuevo León, con quien el agresor mantenía una relación sentimental.

La condena, dictada por un juez especializado, representa la sanción máxima que la ley permite para un adolescente de su grupo de edad, ya que el agresor tenía 14 años al momento de cometer el crimen. El fallo también incluyó el pago de reparación del daño por la muerte de la víctima y los gastos funerarios.

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Autoridades determinaron cómo habría ocurrido el crimen

Los hechos ocurrieron entre el 27 y el 28 de enero de 2026, en la colonia Barrio La Industria de Monterrey. Según la carpeta de investigación, el adolescente ejerció violencia contra Britany y le disparó con un arma de fuego dentro del domicilio donde ambos se encontraban.

Tras causarle la muerte, el menor trasladó el cuerpo en una carretilla hasta otro punto de la misma colonia, cavó un pozo y lo enterró de forma clandestina para dificultar su localización.

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Las pesquisas estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en Adolescentes, con apoyo de detectives de la Agencia de Investigaciones (AEI), quienes reunieron las pruebas que sustentaron la acusación.

Tras la presión, José habría informado el paradero del cuerpó de la adolescente a 300 metros del lugar Foto: Fiscalía NL

Investigación se llevó a cabo por feminicidio

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León explicó que el delito se clasificó como feminicidio con base en varios elementos concurrentes:

La relación de confianza previa entre el agresor y la víctima

Las circunstancias de violencia con las que se le privó de la vida

Las lesiones de carácter infamante

El ocultamiento del cuerpo mediante sepultura clandestina

La resolución se emitió conforme al procedimiento que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Agresor recibió la pena máxima para adolescentes

Los tres años de internamiento en un Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores constituyen el techo legal para quienes integran el Grupo Etario 2, reservado a los casos de mayor gravedad. Esa categoría agrupa a adolescentes de entre 14 y menos de 16 años cumplidos.

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La ley distingue tres rangos de edad para este sistema de justicia:

Grupo Etario I: adolescentes con 12 años cumplidos y menos de 14

Grupo Etario II: adolescentes con 14 años cumplidos y menos de 16

Grupo Etario III: adolescentes con 16 años cumplidos y antes de los 18

Las autoridades catearon un domicilio de José "N", quien sería la presunta pareja sentimental de la joven Foto: Fiscalía NL

Autoridades reconocen alza de feminicidios en el estado

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, admitió públicamente un repunte en los casos de feminicidio durante junio y julio de 2026, aunque minimizó la magnitud del fenómeno al compararlo con otras entidades del país.

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“Por lo de los feminicidios, son cifras que se nos incrementaron en el mes de junio y julio”, declaró el funcionario, quien cifró en 7 los feminicidios parciales registrados en el año y sostuvo que el estado mantiene “un buen posicionamiento con la media nacional”.

El reconocimiento oficial llegó después de que legisladores del Congreso local expresaran su preocupación y exigieran mayor coordinación institucional para poner freno a la violencia de género. El caso de Britany se suma a esa serie de homicidios que encendió la alarma en el estado.

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