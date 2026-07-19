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De la pesadilla al sueño: Julio Ibáñez al borde del llanto tras confirmar asistencia en la final del Mundial 2026

El reportero y conductor deportivo recibió la mejor noticia de su carrera, después de vivir una adversidad en Sudáfrica previo al inicio de la Copa del Mundo

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El Profe ibáñez cumplirá un sueño tras salir de Sudáfrica (Especial)
El Profe ibáñez cumplirá un sueño tras salir de Sudáfrica (Especial)

La historia de Julio Profe Ibáñez conmovió a todo el país de cara al Mundial 2026. El reportero mexicano, que trabaja para la cadena deportiva TUDN, estuvo en prisión tras su viaje a Sudáfrica, todo por un mal entendido que casi lo priva de su libertad, pero afortunadamente su proceso llegó a buen puerto y ahora se prepara para cumplir un sueño.

Por medio de un video grabado desde Nueva York, donde se jugará la Gran Final de la Copa del Mundo entre España y Argetina, el Profe Ibañez compartió con su público la mejor noticia de su carrera: confirmó que este domingo 19 de julio estará a pie de cancha durante la transmisión del partido que definirá al campeón del torneo de la FIFA.

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“Fuerte abrazo para todos. Mi pecho no es bodega y quiero compartirles la mejor  noticia que me han dado en mi en carrera. Se corta un poco la voz porque, han  pasado muchos años, tengo quince años trabajando, porque han pasado muchas  cosas, ustedes lo saben muy bien”, dijo el conductor de deportes al hacer énfasis a su arresto en Sudáfrica.

“Les puedo confirmar que mañana (domingo) estaremos en la cancha, me toca transmitir desde la cancha la final de la Copa del Mundo, la final entre Argentina y España. Lo quería compartir, no podía aguantarme la emoción de compartirles que nos vemos en la transmisión el día de mañana”, expresó Julio Ibáñez antes de soltar las lágrimas.

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Su mensaje se ilustra con una caravana Argentina que sueña con ver a Lionel Messi y la Scoloneta alzar el tetracampeonato del mundo y la segunda copa de manera consecutiva, frente a una Selección Española que vuelva a una final desde Sudáfrica 2010 y busca destronar al vigente monarca para ser bicampeón mundial.

Camino a la final del Mundial 2026

El periodista estará presente en la cobertura de la inauguración del Mundial 2026.
El periodista ESTUVO presente en la cobertura de la inauguración del Mundial 2026. (Luz Coello | Infobae México)

Julio Profe Ibáñez y su camarógrafo Dani García fueron detenidos en Sudáfrica cuando realizaban trabajo periodístico rumbo a la Copa del Mundo. Las autoridades de Johannesburgo los acusaron de presunto espionaje por volar un dron cerca de una zona restringida. Su arresto sucedió mientras realizaba una transmisión en vivo.

Después de enfrentar un trámite judicial que duró poco más de dos meses, Julio Ibáñez y su compañero Dani García finalmente fueron desligados de cualquier cargo relacionado a actos de terrorismo y volvieron a casa, donde ya los esperaban sus familiares y todo el equipo de TUDN a días de comenzar el torneo internacional.

Después de su regreso a suelo mexicano, en entrevista con Danielle Dithurbide, Julio Ibáñez afirmó que vivieron una pesadilla en Sudáfrica. “No sabía cuanto amaba y extrañaba la libertad. Los siete días en la cárcel representaron lo peor que nos ha pasado en la vida. Nos estaban siguiendo desde el día uno que estábamos en Sudáfrica, porque éramos mexicanos y porque les llamamos la atención", recordó.

México le regaló una nueva sonrisa el día de la inauguración del Mundial 2026

Continúa la investigación contra Julio Ibáñez en Sudáfrica (X/ @julioiba)
Julio Ibáñez estará en la final del Mundial 2026 Sudáfrica (X/ @julioiba)

Antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, el Profe Ibáñez pidió una goliza del Tricolor a los Bafana Bafana por ser un tema personal contra el país de África. En videos compartidos en redes sociales se observó al reportero celebrar con júbilo cada gol de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Festejó la eliminación de Sudáfrica

El día que los sudafricanos se despidieron la Copa del Mundo a costa del anfitrión Canadá, en 16vos de Final, Julio Ibáñez aseguró que su venganza había terminado. "Se les borró la sonrisaaaaaaa. Adiós Bafana Bafana!! La venganza terminó“, público en sus cuentas oficiales de internet.

Una nueva historia

Los mexicanos ya están muy cerca de regresar con sus familias luego de más de dos meses en cautiverio.
Julio Ibáñez y Dani García regresaron felices a México. (Captura de Video FB Julio Ibáñez)

Al quedar atrás esa mala experiencia por tierras sudafricanas, Julio Ibáñez volvió al ruedo con su simpatía, felicidad y pasión por llevar al público a distintos lugares llenos de cultura y datos relevantes que ellos quieren ver y escuchar con la voz reportero mexicano, que en las próximas horas cumplirá un sueño después de quince años de hacer periodismo en México.

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