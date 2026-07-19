México

Dónde hay salas IMAX en CDMX para ver La Odisea como Nolan lo desea

La cinta fue filmada en su totalidad con cámaras de 70 mm

Guardar
Google icon
Imágenes de La Odisea, película de Christopher Nolan
Imágenes de La Odisea, película de Christopher Nolan

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, se estrena en la Ciudad de México el 16 de julio de 2026 filmada íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm, un hecho sin precedente en la historia del cine de ficción. Para verla tal como el director la concibió, hay salas IMAX disponibles en la capital, distribuidas entre Cinépolis y Cinemex, además de una opción en 35 mm en la Cineteca Nacional.

  • Cinépolis Fórum Buenavista: Av. Insurgentes Norte 259, Cuauhtémoc.
  • Cinépolis Universidad: Av. Universidad 1000, Benito Juárez.
  • Cinépolis Perisur: Anillo Periférico Sur 4690, Coyoacán.
  • Cinemex Market Antara: Ejército Nacional Mexicano 843-B, Miguel Hidalgo (IMAX con Láser).
  • Cinemex Parque Delta: Av. Cuauhtémoc 462, Benito Juárez.
  • Cinemex Encuentro Oceanía: Av. del Peñón 355, Venustiano Carranza.
  • Cinemex Tezontle: Av. Canal de Tezontle 1512, Iztapalapa.

La película es la primera filmada por completo con cámaras IMAX de 70 mm

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra al director Christopher Nolan (en el centro) junto al director de fotografía Hoyte van Hoytema en el set de "The Odyssey". (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)
Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra al director Christopher Nolan (en el centro) junto al director de fotografía Hoyte van Hoytema en el set de "The Odyssey". (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

Nolan utilizó más de 2 millones de pies —610 kilómetros— de película IMAX de 70 mm para rodar La Odisea. Desde Batman: El caballero de la noche (2008) usó ese formato en secuencias específicas, pero esta es la primera vez que lo aplica a la totalidad de un largometraje. Para lograrlo, se desarrolló una versión más ligera y silenciosa de las cámaras IMAX, que permitiera grabar diálogos íntimos sin interferencia de ruido mecánico.

PUBLICIDAD

El actor Matt Damon, quien interpreta a Odiseo, señaló que cada escena fue planeada para aprovechar el tamaño y la resolución de las pantallas IMAX, lo que permite apreciar detalles de fotografía y escenarios que se pierden en sala convencional.

Ninguna sala en México proyecta la versión en 70 mm IMAX

El formato de 70 mm IMAX —aquel con el que Nolan filmó cada toma— no está disponible en México porque el país no cuenta con proyectores de ese tipo. Esa versión es exclusiva de Estados Unidos. Las salas IMAX de Cinépolis y Cinemex proyectan en formato digital 1.90:1, que muestra más imagen que una sala convencional pero no reproduce la totalidad del encuadre original.

PUBLICIDAD

La Cineteca Nacional proyecta La Odisea en 35 mm desde 70 pesos

El duro rodaje de la escena del Caballo de Troya en La Odisea de Christopher Nolan
El duro rodaje de la escena del Caballo de Troya en La Odisea de Christopher Nolan (Captura de video)

La Cineteca Nacional México —la sede de Xoco— ofrece funciones de La Odisea en formato 35 mm, el único en su tipo disponible en el país. Las sedes de Chapultepec y Cineteca de las Artes exhiben la película en digital. El boleto general cuesta 70 pesos; estudiantes, menores de 25 años y adultos mayores pagan 50 pesos. Los martes y miércoles, todas las funciones bajan a 50 pesos.

El 35 mm es el formato analógico que Nolan ha defendido durante años por su textura visual y su fidelidad fotoquímica. No reproduce la relación de aspecto del IMAX, pero ofrece una experiencia distinta a la digital que proyectan las cadenas comerciales.

¿De qué trata La Odisea de Homero?

Matt Damon en 'La odisea' y dos de las ediciones disponibles del libro de Homero
Matt Damon en 'La odisea' y dos de las ediciones disponibles del libro de Homero

La Odisea es el poema épico atribuido a Homero, escrito alrededor del siglo VIII a.C. Narra el regreso de Odiseo —conocido en latín como Ulises— a su reino de Ítaca tras diez años de guerra en Troya.

El viaje de vuelta se extiende otros diez años. En ese trayecto, Odiseo enfrenta criaturas y fuerzas sobrenaturales: el cíclope Polifemo, hijo del dios del mar Poseidón, a quien ciega para escapar; las Sirenas, cuyo canto arrastra a los marineros a la muerte; la hechicera Circe, que transforma a sus hombres en animales; y la ninfa Calipso, que lo retiene años en su isla prometiéndole inmortalidad.

Los dioses intervienen a lo largo del relato. Atenea protege a Odiseo; Poseidón lo persigue como castigo por haber cegado a su hijo.

Mientras tanto, en Ítaca, su esposa Penélope resiste la presión de decenas de pretendientes que aspiran al trono y a su mano. Su hijo Telémaco, que creció sin padre, parte a buscar noticias de él.

El poema cierra con el regreso de Odiseo disfrazado de mendigo, su victoria en un torneo de arco que solo él puede ganar y la masacre de los pretendientes. La familia se reúne después de veinte años.

Temas Relacionados

La OdiseaChristopher NolancineCDMXmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México: las predicciones del tiempo en Bahía de Banderas este 19 de julio

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

México: las predicciones del tiempo en Bahía de Banderas este 19 de julio

Clima: las temperaturas que predominarán este 19 de julio en Guadalajara

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima: las temperaturas que predominarán este 19 de julio en Guadalajara

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Ecatepec

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Ecatepec

¿Cómo estará el clima en Mazatlán?

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

¿Cómo estará el clima en Mazatlán?

Clima hoy en México: temperaturas para Acapulco de Juárez este 19 de julio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima hoy en México: temperaturas para Acapulco de Juárez este 19 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Zacatecas identifica a nueve de los 10 cuerpos de la jornada violenta: fiscalía ya tiene una línea de investigación

Zacatecas identifica a nueve de los 10 cuerpos de la jornada violenta: fiscalía ya tiene una línea de investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: hallan 10 cuerpos en Zacatecas; cinco colgaban de un puente

Fresnillo confirma la muerte de su secretario de Desarrollo Social y un bombero: estarían entre las 10 víctimas de Zacatecas

Hija de Ernesto Ruffo acusa “trato indigno”, pide respetar presunción de inocencia tras audiencia prolongada

Balazos contra domicilio vinculado al medio Adiscusión envían un mensaje, advierte organismo protector de periodistas de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Denuncia contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, podría crecer con dos presuntas víctimas más

Denuncia contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, podría crecer con dos presuntas víctimas más

Renuncia de una celebridad habría puesto en aprietos a la producción de La Casa de los Famosos México 2026

Revelan cuál era el mayor sueño de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica que murió por un infarto

Vanessa Huppenkothen es hospitalizada de emergencia por una bacteria en sus riñones

Hijo de Erika Buenfil no entiende por qué Pedro Sola sigue en Ventaneando: “Se me hace de mal gusto”

DEPORTES

De la pesadilla al sueño: Julio Ibáñez al borde del llanto tras confirmar asistencia en la final del Mundial 2026

De la pesadilla al sueño: Julio Ibáñez al borde del llanto tras confirmar asistencia en la final del Mundial 2026

Esta será la última carrera que afronte Checo Pérez en Fórmula 1 antes de las vacaciones de verano

Jürgen Klinsmann, leyenda de Alemania, admite que no entiende cómo México perdió con Inglaterra en el Mundial 2026

Egipto, Cabo Verde e Irán: los posibles rivales de México en la Copa Oro 2027

Liga Mx: Atlante dedica guiño a Karol G para anticipar la llegada de su refuerzo de lujo en el Apertura 2026