Dónde hay salas IMAX en CDMX para ver La Odisea como Nolan lo desea

Imágenes de La Odisea, película de Christopher Nolan

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, se estrena en la Ciudad de México el 16 de julio de 2026 filmada íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm, un hecho sin precedente en la historia del cine de ficción. Para verla tal como el director la concibió, hay salas IMAX disponibles en la capital, distribuidas entre Cinépolis y Cinemex, además de una opción en 35 mm en la Cineteca Nacional.

Cinépolis Fórum Buenavista: Av. Insurgentes Norte 259, Cuauhtémoc.

Cinépolis Universidad: Av. Universidad 1000, Benito Juárez.

Cinépolis Perisur: Anillo Periférico Sur 4690, Coyoacán.

Cinemex Market Antara: Ejército Nacional Mexicano 843-B, Miguel Hidalgo (IMAX con Láser).

Cinemex Parque Delta: Av. Cuauhtémoc 462, Benito Juárez.

Cinemex Encuentro Oceanía: Av. del Peñón 355, Venustiano Carranza.

Cinemex Tezontle: Av. Canal de Tezontle 1512, Iztapalapa.

La película es la primera filmada por completo con cámaras IMAX de 70 mm

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra al director Christopher Nolan (en el centro) junto al director de fotografía Hoyte van Hoytema en el set de "The Odyssey". (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

Nolan utilizó más de 2 millones de pies —610 kilómetros— de película IMAX de 70 mm para rodar La Odisea. Desde Batman: El caballero de la noche (2008) usó ese formato en secuencias específicas, pero esta es la primera vez que lo aplica a la totalidad de un largometraje. Para lograrlo, se desarrolló una versión más ligera y silenciosa de las cámaras IMAX, que permitiera grabar diálogos íntimos sin interferencia de ruido mecánico.

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El actor Matt Damon, quien interpreta a Odiseo, señaló que cada escena fue planeada para aprovechar el tamaño y la resolución de las pantallas IMAX, lo que permite apreciar detalles de fotografía y escenarios que se pierden en sala convencional.

Ninguna sala en México proyecta la versión en 70 mm IMAX

El formato de 70 mm IMAX —aquel con el que Nolan filmó cada toma— no está disponible en México porque el país no cuenta con proyectores de ese tipo. Esa versión es exclusiva de Estados Unidos. Las salas IMAX de Cinépolis y Cinemex proyectan en formato digital 1.90:1, que muestra más imagen que una sala convencional pero no reproduce la totalidad del encuadre original.

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La Cineteca Nacional proyecta La Odisea en 35 mm desde 70 pesos

El duro rodaje de la escena del Caballo de Troya en La Odisea de Christopher Nolan (Captura de video)

La Cineteca Nacional México —la sede de Xoco— ofrece funciones de La Odisea en formato 35 mm, el único en su tipo disponible en el país. Las sedes de Chapultepec y Cineteca de las Artes exhiben la película en digital. El boleto general cuesta 70 pesos; estudiantes, menores de 25 años y adultos mayores pagan 50 pesos. Los martes y miércoles, todas las funciones bajan a 50 pesos.

El 35 mm es el formato analógico que Nolan ha defendido durante años por su textura visual y su fidelidad fotoquímica. No reproduce la relación de aspecto del IMAX, pero ofrece una experiencia distinta a la digital que proyectan las cadenas comerciales.

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¿De qué trata La Odisea de Homero?

Matt Damon en 'La odisea' y dos de las ediciones disponibles del libro de Homero

La Odisea es el poema épico atribuido a Homero, escrito alrededor del siglo VIII a.C. Narra el regreso de Odiseo —conocido en latín como Ulises— a su reino de Ítaca tras diez años de guerra en Troya.

El viaje de vuelta se extiende otros diez años. En ese trayecto, Odiseo enfrenta criaturas y fuerzas sobrenaturales: el cíclope Polifemo, hijo del dios del mar Poseidón, a quien ciega para escapar; las Sirenas, cuyo canto arrastra a los marineros a la muerte; la hechicera Circe, que transforma a sus hombres en animales; y la ninfa Calipso, que lo retiene años en su isla prometiéndole inmortalidad.

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Los dioses intervienen a lo largo del relato. Atenea protege a Odiseo; Poseidón lo persigue como castigo por haber cegado a su hijo.

Mientras tanto, en Ítaca, su esposa Penélope resiste la presión de decenas de pretendientes que aspiran al trono y a su mano. Su hijo Telémaco, que creció sin padre, parte a buscar noticias de él.

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El poema cierra con el regreso de Odiseo disfrazado de mendigo, su victoria en un torneo de arco que solo él puede ganar y la masacre de los pretendientes. La familia se reúne después de veinte años.