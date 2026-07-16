Vacaciones de verano apuntan a una mayor actividad turística y comercial en la CDMX: se prevé un crecimiento económico de 8.2%

Vacaciones de verano en México. (Assist Card)

Durante el periodo de vacaciones de verano de 2026 la Ciudad de México prevé una temporada de gran dinamismo en el sector turístico y comercial.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estima que del 16 de julio al 30 de agosto se generará una derrama económica de 17 mil 259 millones de pesos, cifra que representa un incremento del 8.2% en comparación con el mismo intervalo de 2025.

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Este crecimiento económico refleja la consolidación de la capital mexicana como un referente en materia de viajes y recreación. De acuerdo con datos proporcionados por Vicente Gutiérrez Camposeco, actual presidente de la Cámara, el comportamiento de la industria local evidencia la confianza de los visitantes y la fortaleza de la oferta en servicios y comercios de la ciudad.

En el escenario nacional, la CDMX se mantiene como el tercer destino turístico predilecto, superado solo por Cancún y la Riviera Maya. Este posicionamiento destaca el atractivo de la ciudad tanto para turistas nacionales como internacionales, reforzando su papel como el principal enclave urbano del país.

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Proyecciones económicas para la CDMX en vacaciones de verano

Las estimaciones para este verano anticipan, además del incremento financiero, una notable reactivación en la demanda de hospedaje. Se prevé que la ocupación hotelera promedio alcance el 61.63%, un dato que evidencia la renovación de esta industria y la preferencia de los viajeros por la capital durante este periodo.

Una proyección económica para el verano de 2026 en la Ciudad de México estima una derrama de 17.259 millones de pesos, con un aumento del 8.2% respecto a 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto positivo derivado de la afluencia de personas en tierras mexicanas no solo se refleja en la actividad de hospedaje. Diversos sectores comerciales, como restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes y medios de transporte, también experimentarán un repunte significativo en su actividad. Otros rubros, como tiendas de autoservicio, grandes almacenes, comercios minoristas, sitios de entretenimiento, museos, teatros, parques temáticos y tiendas de artesanías, serán beneficiados por el flujo de turistas y locales que buscan alternativas de ocio y cultura.

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La previsión de una derrama económica de 17 mil 259 millones de pesos durante las vacaciones de verano en la Ciudad de México confirma la tendencia al alza en el turismo nacional.

Estrategias y colaboración para una temporada vacacional segura

El organismo empresarial, representado por la Canaco CDMX, enfatiza la importancia de la colaboración entre autoridades, prestadores de servicios y comercios para asegurar que la temporada se desarrolle bajo condiciones óptimas de seguridad y calidad. La coordinación de esfuerzos busca garantizar que tanto residentes como visitantes disfruten de una estancia ordenada y satisfactoria.

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El compromiso de las instituciones locales se centra en mantener los más altos estándares en la atención a los viajeros, con el objetivo de reforzar la imagen de la capital del país como destino competitivo y confiable. La expectativa general es que este verano se consolide como un periodo de crecimiento sostenido para el turismo y el comercio en México.