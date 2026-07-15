Atrapan en el centro de la CDMX a hombre que almacenaba y enviaba pornografía infantil por correo electrónico. Crédito: Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Joel “N” por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil agravada. La detención se concretó el 13 de julio de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc, tras una investigación iniciada a partir de un reporte internacional que alertó sobre la distribución de material sexual de menores de edad a través de cuentas de correo electrónico.

Alerta internacional desató la investigación

El caso tuvo su punto de partida el 5 de diciembre de 2023, cuando el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) emitió un reporte en el que alertó sobre el almacenamiento y la transmisión de 21 archivos distribuidos entre fotografías y videos, con contenido sexual de personas menores de edad.

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El caso tuvo su punto de partida el 5 de diciembre de 2023, cuando el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) emitió un reporte. Imagen ilustrativa

Esos archivos circulaban a través de diversas cuentas de correo electrónico. La alerta fue recibida por un agente del Ministerio Público de la Fiscalía CDMX, quien abrió de inmediato la carpeta de investigación correspondiente.

Inteligencia cibernética identificó al imputado

A partir del reporte, la Fiscalía CDMX desplegó labores de inteligencia cibernética y análisis periciales con el objetivo de rastrear el origen de las cuentas de correo señaladas en la alerta.

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A partir del reporte, la Fiscalía CDMX desplegó labores de inteligencia cibernética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las indagatorias permitieron establecer que esas cuentas estaban vinculadas a un hombre identificado como Joel “N”. Con esa información, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo ante la autoridad judicial una orden de aprehensión en su contra.

La investigación no se limitó al análisis digital. Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en colaboración con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizaron labores de seguimiento técnico y otras diligencias para localizar físicamente al imputado.

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Esa coordinación entre instancias locales y federales fue determinante para el desenlace del operativo. La Fiscalía CDMX no precisó el tiempo que tomaron las labores de campo desde la obtención de la orden hasta la aprehensión.

Detención en la alcaldía Cuauhtémoc

El 13 de julio de 2026, agentes de la PDI y personal de la SSPC localizaron a Joel “N” en la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México. Fue aprehendido en ese lugar y puesto a disposición de la autoridad competente.

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Al día siguiente, el 14 de julio, se celebró la audiencia inicial ante un juez de control. Durante esa diligencia, la Fiscalía CDMX formuló la imputación formal y presentó los datos de prueba recabados a lo largo de las indagatorias.

La autoridad judicial analizó el material probatorio y determinó vincular a proceso a Joel “N” por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil agravada. Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Colaboración interinstitucional como eje del caso

El resultado del operativo fue posible gracias a la articulación entre la Fiscalía CDMX, la PDI y la SSPC, así como al vínculo con organismos internacionales como el NCMEC. Ese esquema de trabajo conjunto es el que la fiscalía capitalina ha adoptado para atender delitos de explotación sexual infantil con componentes digitales y transnacionales.

La Fiscalía CDMX señaló que continuará fortaleciendo la colaboración con instituciones locales, federales e internacionales para desarrollar investigaciones especializadas que permitan identificar, localizar y llevar ante la justicia a quienes participen en conductas que atenten contra la integridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

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