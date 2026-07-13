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¿Cuándo volverá a competir Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?

El mexicano se encuentra en el tercer lugar de la clasificación general y sueña con terminar en el podio del torneo más prestigioso del ciclismo internacional

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Isaac del Toro marcha como tercero en el Tour de Francia tras disputarse la etapa 9 (REUTERS)
El mexicano se encuentra en el tercer lugar de la clasificación general y sueña con terminar en el podio del torneo más prestigioso del ciclismo internacional. (REUTERS)

Después de una semana intensa en el Tour de Francia 2026, la competencia entra este lunes en su jornada de descanso, donde los ciclistas aprovecharán el receso para recuperar energías y preparar sus piernas rumbo al desenlace de la carrera.

Isaac del Toro llega a este parón en la tercera posición de la clasificación general, tras ganar la Etapa 2 y sumar un podio más, manteniendo vivo el sueño de cerrar el circuito entre los primeros tres lugares.

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Actuación de Isaac del Toro hasta el momento

Isaac del Toro se llevó la victoria en la Etapa 2. (EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)
Isaac del Toro se llevó la victoria en la Etapa 2. (EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)

El ciclista mexicano hizo historia en la Etapa 2 del Tour de Francia al conseguir la victoria, convirtiéndose en el primer mexicano en ganar una etapa en 37 años, ya que el último en conseguirlo había sido Raúl Alcalá, quien obtuvo dos triunfos parciales en las ediciones de 1989 y 1990.

La segunda etapa se disputó sobre un recorrido de 168.5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona, con un desenlace espectacular en la subida a Montjuic, donde el mexicano aprovechó el ascenso final para separarse del grupo y asegurar el triunfo.

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Después de esta victoria, el ciclista y el UAE Emirates Team decidieron administrar energías durante las siguientes tres etapas, reservando fuerzas para las pruebas de montaña.

Esta estrategia le permitió mantenerse competitivo y llegar en buenas condiciones a la sexta etapa, donde volvió a destacar al subir nuevamente al podio, esta vez en la tercera posición, por detrás de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

Con este resultado, el mexicano consolidó su presencia entre los líderes de la competencia.

En las etapas posteriores, Isaac del Toro se ha enfocado en mantener la diferencia en la clasificación general y conservar el tercer lugar, mostrando solidez y madurez táctica en cada jornada.

Cuándo volverá competir Isaac del Toro

La actividad reanudará este martes 14 de julio. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
La actividad reanudará este martes 14 de julio. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La competencia se reanudará este martes 14 de julio, coincidiendo con el Día Nacional de Francia, marcando el comienzo de una jornada de media montaña a través del Macizo Central, unas de las pruebas más exigentes de todo el Tour.

La distancia entre Aurillac y Le Lioran abarca 166.6 kilómetros y plantea un auténtico reto para el pelotón. Los últimos 75 kilómetros concentran un desnivel acumulado de 3,900 metros, repartidos en una serie de ascensos que podrían definir la clasificación general.

El trazado incluye el debut del Col de la Griffoul, un puerto de segunda categoría con 5.9 kilómetros al 6.7%. Esta subida servirá como antesala para los dos grandes retos del día: el Puy Mary - Pas de Peyrol, de primera categoría (7.8 kilómetros al 6%), y el Col de Pertus, con 4.4 kilómetros al 8.5%.

El Col de Pertus trae recuerdos para los aficionados, pues en ese punto Vingegaard consiguió neutralizar un ataque lejano de Pogačar durante la edición de 2024, movimiento que resultó clave para su victoria final.

La etapa concluirá con la subida al Col de Font du Cère, de 3.1 kilómetros al 5.8%, antes de un rápido descenso hacia la meta en Le Lioran.

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