Ciudades que renacieron tras la catástrofe: de la ruina al atractivo turístico mundial

La resiliencia colectiva convierte la destrucción en una oportunidad para reconstruir identidad y atraer visitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudades y pueblos de distintos continentes han logrado reinventarse tras grandes tragedias, transformando la destrucción en oportunidades para el desarrollo turístico y la recuperación cultural.

Estos casos, ampliamente documentados en reportes turísticos internacionales, ilustran cómo la resiliencia colectiva y la planificación han convertido antiguos escenarios de desastre en polos de atracción mundial.

PUBLICIDAD

A lo largo del siglo XX y XXI, fenómenos como guerras, terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones han devastado urbes y localidades enteras.

Sin embargo, la capacidad de adaptación y la apuesta por la reconstrucción han dado lugar a ciudades y pueblos que hoy reciben millones de visitantes cada año.

PUBLICIDAD

A continuación, un ranking de Travel and Leisure con ejemplos emblemáticos, en los que la adversidad marcó el inicio de una nueva etapa para la identidad local.

Rotterdam, Países Bajos: arquitectura que desafía la memoria

Rotterdam consolida una identidad contemporánea con arquitectura vanguardista tras la destrucción de 1940 (REUTERS/Yves Herman)

Rotterdam quedó prácticamente destruida en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, debido a los bombardeos alemanes. Tras la catástrofe, las autoridades y la población apostaron por un modelo urbano innovador, centrado en la arquitectura moderna y el diseño vanguardista.

PUBLICIDAD

Hoy, lugares como el Markthal, el puente Erasmus y las casas cubo son íconos de la ciudad. Rotterdam se ha consolidado como uno de los puertos más grandes del mundo y un destino para quienes buscan arte contemporáneo, museos y una vida urbana vibrante.

Varsovia, Polonia: reconstrucción y patrimonio mundial

Varsovia recupera su centro histórico con una reconstrucción meticulosa luego de la devastación de la ocupación nazi (REUTERS/Kacper Pempel)

La capital de Polonia experimentó la destrucción sistemática de su infraestructura durante la ocupación nazi, perdiendo más del 80% de sus edificios. El proceso de reconstrucción incluyó la restauración meticulosa de su casco antiguo, que fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

PUBLICIDAD

Varsovia recibe actualmente a millones de turistas atraídos por su historia, su arquitectura y su capacidad de renacer sin olvidar su pasado.

Hiroshima, Japón: memoria y paz tras la devastación

Hiroshima convierte el recuerdo de 1945 en un mensaje permanente de paz mediante su parque memorial y su museo (AP/Eugene Hoshiko, archivo)

Hiroshima fue escenario de uno de los acontecimientos más trágicos del siglo XX, cuando el 6 de agosto de 1945 una bomba atómica arrasó la ciudad.

PUBLICIDAD

El Parque Memorial de la Paz y el museo asociado constituyen hoy un punto de encuentro para quienes buscan comprender el impacto de la guerra y la importancia de la reconciliación. Hiroshima se ha transformado en símbolo de paz y resiliencia, integrando su legado en la vida cotidiana y en la experiencia de los visitantes.

San Francisco, Estados Unidos: reconstrucción tras terremoto e incendio

San Francisco renueva su infraestructura tras el terremoto e incendio de 1906 y refuerza su perfil cultural y tecnológico (Reuters)

El terremoto de 1906 y el incendio posterior destruyeron más del 70% de San Francisco. La ciudad fue reconstruida con rapidez, apostando por nuevas tecnologías y materiales resistentes.

PUBLICIDAD

En la actualidad, San Francisco destaca como capital cultural y tecnológica, con barrios emblemáticos como Chinatown, Mission y Castro, además de atractivos como el Golden Gate y la isla de Alcatraz. La recuperación urbana no solo permitió restaurar su economía, sino también posicionarla como referente internacional.

Lisboa, Portugal: resurgimiento de una ciudad atlántica

Lisboa redefine su trazado urbano tras el terremoto, tsunami e incendios de 1755 y proyecta su patrimonio al turismo (EFE/ Blas Díaz)

El gran terremoto de 1755, seguido de un tsunami e incendios, devastó la ciudad de Lisboa. El proceso de reconstrucción incluyó el diseño de barrios enteros, como la Baixa Pombalina, que marcaron un nuevo enfoque urbanístico y arquitectónico en Europa.

PUBLICIDAD

Actualmente, Lisboa es uno de los destinos turísticos más relevantes del continente, famosa por su fusión entre tradición y modernidad, su gastronomía y sus monumentos históricos.

Ciudad de México: persistencia ante los sismos

El impacto de los terremotos en México se refleja en una arquitectura cada vez más resiliente y en una sociedad activa en la memoria y la prevención (REUTERS/Raquel Cunha)

La Ciudad de México ha enfrentado repetidos episodios sísmicos, siendo los más destructivos los de 1985 y 2017. A pesar de las pérdidas humanas y materiales, la capital mexicana ha logrado recuperar su dinamismo, manteniéndose como uno de los principales centros culturales, gastronómicos y turísticos de América Latina.

PUBLICIDAD

El impacto de los terremotos se refleja en una arquitectura cada vez más resiliente y en una sociedad activa en la memoria y la prevención.

Guatapé y El Peñol, Colombia: el turismo tras la inundación

Guatapé y El Peñol transforman el embalse y la Piedra del Peñol en un motor turístico tras la inundación por la represa (Diego Pineda/Colprensa)

La presa hidroeléctrica El Peñol-Guatapé, el miércoles 3 de abril de 2024, en Guatapé, Colombia (AP/Fredy Amariles)

En Colombia, la construcción de la represa de Guatapé en la década de 1970 provocó la inundación del antiguo municipio de El Peñol y parte de la zona rural de Guatapé. Según los reportes turísticos consultados, los habitantes fueron forzados a trasladar sus pertenencias y exhumar más de mil cien cadáveres para reubicarlos en nuevas tierras, en medio de protestas y huelgas. El único vestigio visible del antiguo pueblo es la cruz de su iglesia, sobresaliendo en el embalse.

Actualmente, Guatapé recibe cerca de 3,7 millones de turistas al año, de acuerdo con datos oficiales. El turismo, surgido como consecuencia indirecta de la represa, constituye hoy la principal actividad económica local.

Las actividades acuáticas, los recorridos por calles coloridas y la subida a la Piedra del Peñol, que ofrece vistas panorámicas, forman parte de la oferta. El hotel The Brown, con 106 habitaciones y una arquitectura integrada al entorno natural, se ha posicionado como uno de los alojamientos más destacados de la región.

Pompeya, Italia: arqueología y turismo masivo

Pompeya preserva una huella única del mundo romano y sostiene un turismo masivo tras la erupción del Vesubio en el año 79 d.C (REUTERS/Ciro De Luca/Archivo)

La erupción del Vesubio en el año 79 d.C. sepultó la ciudad de Pompeya bajo cenizas y lava. Redescubierta siglos después, Pompeya es hoy uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo, con millones de turistas interesados en explorar sus calles, templos y casas preservados por la catástrofe.

El sitio ofrece una mirada única al pasado romano y a la capacidad humana de reconstruir y aprender de la tragedia.