EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy lunes 13 de julio

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La agenda de movilizaciones sociales para este 13 de julio de 2026 en la Ciudad de México contempla diversas actividades, incluyendo marchas, concentraciones, plantones, rodadas ciclistas y eventos culturales y de esparcimiento.

Entre las marchas destacan las del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuya principal demanda es la reinserción laboral y el respeto a los derechos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro. Esta movilización parte desde dos puntos en la alcaldía Cuauhtémoc y contempla mítines en la Secretaría de Bienestar, con el apoyo de colectivos de trabajadores y usuarios de energía eléctrica. También se realiza una marcha estudiantil del Instituto Politécnico Nacional para exigir laboratorios dignos, educación de calidad y respeto a su comunidad, así como una manifestación de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre en Venustiano Carranza, donde se solicita el cese de extorsiones y el derecho a vender en la vía pública.

Se registran concentraciones como la del Movimiento de Regeneración Sindical en Benito Juárez, que instala mesas de recolección de firmas contra el Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vecinos de la colonia Ampliación Granada, en Miguel Hidalgo, protestan contra la instalación de parquímetros. Además, trabajadores se reúnen en el Centro Histórico para exigir estabilidad laboral y mejores condiciones contractuales.

En plantones, hay presencia de grupos como Petroleros y Mexicanos del Sureste en el Zócalo, familias desalojadas en República de Cuba y afectados por desalojos en la colonia Roma. Otros plantones incluyen demandas de justicia laboral, derechos indígenas y casos vinculados a la desaparición de normalistas de Ayotzinapa.

La agenda incluye eventos culturales y de esparcimiento, como la transmisión de partidos del Mundial FIFA 2026 en varios puntos de la ciudad, el Festival Campo Marte 26, la Feria de las Flores de San Ángel y festivales futboleros en el Monumento a la Madre. También se reporta la filmación de un documental en sitios emblemáticos y la realización de rodadas ciclistas nocturnas.

Estas actividades reflejan una amplia gama de demandas sociales, laborales, educativas y culturales, con participación de sindicatos, colectivos vecinales, estudiantiles y agrupaciones civiles en diferentes alcaldías de la CDMX.

12:34 hsHoy

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta este lunes una afectación a la circulación en la colonia Juárez.

Manifestantes reducen a un carril la circulación en Abraham González entre General Prim y Atenas. El OVIAL recomienda como alternativa Avenida Insurgentes y Balderas.

12:34 hsHoy

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