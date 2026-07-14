Colombia

Cuidado con estos mensajes falsos de Bre-B: le roban sus datos y le desocupan sus cuentas bancarias

La entidad advirtió por un aumento de mensajes de texto que se hacen pasar por bancos, piden autorizar giros y redirigen a sitios falsos para capturar claves y vaciar cuentas

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Los ciberdelincuentes imitan páginas de entidades financieras y de Bre-B para robar datos personales, contraseñas y códigos de verificación - Secretaría Distrital de Seguridad
Los ciberdelincuentes imitan páginas de entidades financieras y de Bre-B para robar datos personales, contraseñas y códigos de verificación - Secretaría Distrital de Seguridad

La Secretaría de Seguridad de Bogotá lanzó una alerta urgente a la ciudadanía ante el aumento de intentos de estafa digital a través de mensajes que suplantan el sistema de pagos inmediatos Bre-B.

La advertencia se produce luego de que usuarios reportaran la recepción de mensajes de texto que, simulando provenir de bancos o sistemas oficiales, les piden aprobar o confirmar una transferencia accediendo a un enlace sospechoso. Esta es una modalidad de fraude conocida como smishing, en la que los delincuentes buscan robar información personal y vaciar cuentas bancarias.

En los casos recientes, los ciberdelincuentes envían mensajes aparentando ser entidades bancarias, informando sobre un pago pendiente o solicitando autorización para una transferencia en Bre-B. El engaño se intensifica cuando el usuario es dirigido a una página web falsa, diseñada para imitar la interfaz de la entidad financiera o del sistema de pagos, donde se pide ingresar datos personales, contraseñas o códigos de verificación.

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El fraude por smishing usa SMS que simulan provenir de bancos para pedir la aprobación de transferencias y dirigir a enlaces sospechosos - Secretaría Distrital de Seguridad
El fraude por smishing usa SMS que simulan provenir de bancos para pedir la aprobación de transferencias y dirigir a enlaces sospechosos - Secretaría Distrital de Seguridad

La Secretaría de Seguridad advirtió que, una vez compartida esta información, los delincuentes pueden vaciar las cuentas o realizar movimientos fraudulentos. El riesgo es mayor en el caso de Bre-B, ya que este sistema no tiene una aplicación propia y funciona exclusivamente a través de las plataformas oficiales de los bancos.

“No acceda a portales de pago Bre-B a través de enlaces en correos electrónicos o códigos QR que le envíen desconocidos por WhatsApp. Inicie siempre la transacción desde la app oficial de su banco”, recomendó la entidad.

¿Cómo identificar y prevenir el smishing?

El smishing es una de las formas más sofisticadas y frecuentes de fraude digital en Colombia. Los estafadores aprovechan la urgencia y el miedo, enviando mensajes que alertan sobre bloqueos, transferencias sospechosas o descuentos inmediatos.

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“El delincuente siempre tiene prisa. Si recibe un SMS diciendo que su llave Bre-B será bloqueada o que debe migrar ya para no perder sus fondos, deténgase. La seguridad no corre, se verifica”, señala la Secretaría de Seguridad.

Un hombre con gorra y sudadera habla por teléfono y teclea en un portátil. Un hombre mayor mira su teléfono. Burbujas de texto con estafa y llamada de banco falsa.
La prevención del smishing incluye desconfiar de la urgencia, no compartir credenciales y activar la autenticación en dos pasos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre las principales recomendaciones para evitar caer en estos fraudes se encuentran:

  • Desconfíe de la urgencia digital: no actúe bajo presión. Verifique siempre la información antes de hacer clic en cualquier enlace o proporcionar datos personales.
  • No entregue sus credenciales: su llave Bre-B (celular, cédula o correo) es solo un identificador. Bajo ninguna circunstancia comparta contraseñas, códigos de verificación, tokens o datos biométricos por teléfono, chat o SMS.
  • Doble factor de autenticación: active siempre la autenticación en dos pasos. Este mecanismo puede detener el fraude incluso si un tercero obtiene su contraseña.
  • Utilice canales oficiales: haga sus transacciones únicamente desde la app oficial de su banco o desde portales web cuyo dominio termine en .gov.co o el sitio oficial de su entidad financiera.
  • Denuncie: si recibe un mensaje sospechoso o detecta un sitio de phishing, repórtelo al CAI Virtual de la Policía Nacional o a la línea AIDE de la Secretaría de Seguridad.

Casos recientes: estafas suplantando entidades de tránsito

La Secretaría de Seguridad también alertó sobre otra modalidad de smishing, en la que los delincuentes suplantan a autoridades de tránsito enviando mensajes sobre supuestas multas en “cobro jurídico” o amenazas de embargo de bienes. Los mensajes, que incluyen enlaces maliciosos, buscan que la víctima actúe precipitadamente, ingresando a páginas falsas donde se le solicita información bancaria o personal.

La Secretaría de Seguridad advirtió por estafas que suplantan autoridades de tránsito con enlaces maliciosos y dominios no oficiales - Secretaría Distrital de Seguridad
La Secretaría de Seguridad advirtió por estafas que suplantan autoridades de tránsito con enlaces maliciosos y dominios no oficiales - Secretaría Distrital de Seguridad

Las señales de alerta en estos mensajes incluyen:

  • Uso del miedo y amenazas: expresiones como “cobro jurídico” o “embargo de bienes” buscan generar pánico. Las verdaderas autoridades de tránsito siguen procesos administrativos formales y nunca notifican embargos inminentes vía SMS.
  • Sentido de urgencia extremo: promesas como “solo por hoy 50% de descuento” son tácticas para que el usuario no verifique la información.
  • Enlaces sospechosos: dominios como .dctosviales.com/2026 no son oficiales. Las páginas gubernamentales en Colombia siempre terminan en .gov.co.
  • Remitente genérico: los mensajes pueden provenir de remitentes que simulan ser SIM IT en lugar de Simit.

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PhishingFraude digitalEstafas mensajes celularesEstafas por Bre-BColombia-Noticias

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