Grecia Quiroz retoma recorridos nocturnos en Uruapan bajo custodia de 60 elementos federales

Grecia Quiroz retoma recorridos nocturnos en Uruapan con respaldo de 60 elementos federales para reforzar su seguridad.

La alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, retomó los recorridos nocturnos de seguridad en el municipio acompañada por un esquema de protección integrado por alrededor de 60 elementos federales, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

La presidenta municipal reanudó estas actividades con el objetivo de mantener contacto directo con la ciudadanía, supervisar las necesidades de las colonias y dar continuidad a una estrategia que impulsó su esposo, Carlos Manzo, quien fue asesinado en noviembre de 2025 mientras se desempeñaba como alcalde de Uruapan.

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Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal confirmó que la edil cuenta con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y elementos especializados en custodia asignados por el Gobierno Federal para garantizar su seguridad.

Gobernador de Michoacán destaca la autonomía municipal

Al ser cuestionado sobre el regreso de los recorridos nocturnos, Ramírez Bedolla evitó pronunciarse a favor o en contra de la decisión y sostuvo que corresponde exclusivamente a la autoridad municipal definir las acciones que realiza dentro de sus atribuciones.

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Alfredo Ramírez Bedolla señaló que las decisiones sobre los recorridos de seguridad corresponden al Ayuntamiento de Uruapan por su autonomía municipal. (X: @ARBedolla)

El gobernador recordó que los municipios cuentan con autonomía para determinar sus estrategias y reiteró que la seguridad de Grecia Quiroz está respaldada por un amplio dispositivo federal.

Asimismo, explicó que, de acuerdo con la información disponible para el Gobierno estatal, la alcaldesa dispone de aproximadamente 60 elementos especializados para su protección personal durante el desempeño de sus funciones.

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A través de redes sociales, Grecia Quiroz compartió imágenes de uno de los primeros recorridos realizados tras asumir nuevamente esta actividad. En su mensaje aseguró que continuará trabajando para atender de manera directa las necesidades de la población y fortalecer la presencia del gobierno municipal en las colonias.

Grecia Quiroz aseguró que los recorridos nocturnos tienen como objetivo atender de manera directa las necesidades de los habitantes de Uruapan.

La alcaldesa recordó que anteriormente participaba en estas inspecciones junto a Carlos Manzo, experiencia que, afirmó, le permitió conocer de cerca las problemáticas del municipio y comprender la importancia del contacto permanente con los habitantes.

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También precisó que estos operativos continuarán de forma periódica y que su participación responde a un compromiso con la población, aunque dejó claro que no pretende replicar el estilo de gobierno de su esposo.

Medidas implementadas para reforzar la seguridad de Grecia Quiroz

Asignación de aproximadamente 60 elementos federales para su protección personal.

Participación de la Guardia Nacional en el esquema permanente de seguridad.

Apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) durante sus actividades oficiales.

Integración de escoltas federales especializados en custodia y protección de funcionarios.

Acompañamiento de personal de seguridad durante los recorridos nocturnos en distintas colonias de Uruapan.

Coordinación con fuerzas federales para reforzar la seguridad mientras desempeña sus funciones como presidenta municipal.

Grecia Quiroz afirma que continuará el legado de Carlos Manzo

En un mensaje dedicado a su esposo, la presidenta municipal expresó que seguirá impulsando las acciones que ambos compartieron durante la administración anterior. No obstante, enfatizó que cada servidor público tiene una forma distinta de ejercer el cargo.

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La alcaldesa de Uruapan aseguró que dará continuidad a los proyectos y acciones que compartió con su esposo durante su administración. (Crédito: X | )

“No va a haber otro Carlos Manzo”, afirmó la alcaldesa, al señalar que su intención no es replicar el estilo de su esposo, sino asumir con responsabilidad el cargo y mantener una administración cercana a la ciudadanía.

Quiroz sostuvo que su presencia en los operativos representa una forma de contribuir a la transformación del municipio y aseguró que conocer de primera mano las necesidades de los habitantes es parte de sus obligaciones como autoridad.

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Continúa la investigación por el asesinato del exalcalde de Uruapan

Mientras la alcaldesa mantiene sus actividades públicas bajo protección federal, la investigación por el homicidio de Carlos Manzo continúa abierta. El exalcalde fue asesinado en noviembre de 2025 durante un evento público en Uruapan, hecho que dio origen a diversas investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán.

El alcalde Carlos Manzo estaba inaugurando el XVIII festival de velas en el municipio de Uruapan, Michoacán, cuando momentos después es atacado mientras cargaba a su hijo. (Fb: Carlos Manzo)

En este contexto, el despliegue de seguridad asignado a Grecia Quiroz busca garantizar que pueda desempeñar sus funciones y realizar recorridos de supervisión sin comprometer su integridad.

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Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reiteró que el Gobierno estatal respetará las decisiones del Ayuntamiento de Uruapan respecto a las acciones implementadas por la administración municipal, al tratarse de facultades propias de un municipio con autonomía.