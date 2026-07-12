Daniel Quintero advirtió sobre riesgos de liquidar Nueva EPS cuestionando la estrategia del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella

Daniel Quintero señaló a Iván Duque y Abelardo de la Espriella por crisis en Nueva EPS y pidió cambios estructurales - crédito @delaespriella_style/Instagram/Colprensa

Las nuevas declaraciones de Daniel Quintero, superintendente de Salud y exalcalde de Medellín, han vuelto a generar un amplio debate en el sector sanitario nacional tras calificar a la Nueva EPS como “el Chernobyl de la Salud en Colombia”.

El pronunciamiento, realizado a través de su cuenta oficial de X, cuestionó el modelo que ha regido el aseguramiento en salud durante décadas y advirtió sobre los riesgos de las reformas propuestas por el gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Según Quintero, la situación de Nueva EPS es el resultado de un sistema acumulativo de deficiencias. En su análisis, sostuvo que la entidad representa “la larga factura de un modelo corrupto y fracasado” en el que convergieron los pasivos de cerca de 150 Empresas Promotoras de Salud (EPS) liquidadas, organizaciones que, a su juicio, nunca destinaron recursos reales a la atención ni a la prevención.

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El exalcalde de Medellín señaló que durante la administración de Iván Duque (2018-2022), la aseguradora quedó en una situación crítica, sin estados financieros claros y al borde de la quiebra.

Daniel Quintero denunció desvío de fondos y alertó sobre crisis repetitiva en el sistema de salud - crédito @QuinteroCalle/X

Quintero destacó que la intervención estatal durante el mandato de Gustavo Petro permitió esclarecer la magnitud del desequilibrio financiero, hallando pérdidas incluso mayores a las previstas inicialmente.

Según relató, la acción del Gobierno evitó una liquidación que habría tenido consecuencias estructurales para el conjunto del sistema de salud, afectando a millones de usuarios en todo el país.

Para el superintendente, uno de los intentos más relevantes fue la propuesta de reformar la Ley 100, iniciativa que buscaba transformar de fondo el esquema de aseguramiento y que, en sus palabras, no prosperó por la oposición de diversos sectores.

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En contraste, Quintero dirige críticas severas al plan planteado por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Según su análisis, la estrategia de la administración entrante contempla la liquidación de Nueva EPS, el traslado de sus más de 12 millones de afiliados a compañías privadas y el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Advirtió que el aumento de recursos no se destinaría a la mejora del servicio o la prevención, sino a transferir “cientos de billones de pesos de nuestros impuestos” a EPS privadas y a las utilidades de empresas integradas y socios, quienes, según afirmó, habrían obtenido utilidades por 45 billones en los últimos cinco años.

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Daniel Quintero cuestionó reformas y exigió transparencia en el manejo de recursos de Nueva EPS - crédito Supersalud

El superintendente va más allá y pronosticó un escenario donde los costos seguirán escalando, la Superintendencia de Salud mantendrá una actitud pasiva y quienes financiaron campañas políticas se beneficiarán de los recursos públicos.

Ratificó la salida de grandes sumas hacia el extranjero, mencionando específicamente transferencias hacia Brasil y Panamá. Aseguró que, en este contexto, la población quedará expuesta a una mayor desprotección sanitaria, sin políticas eficaces de prevención ni inversión en salud pública.

Quintero concluyó que, de no introducir cambios profundos, el país podría verse inmerso en un ciclo repetitivo de crisis, quiebras y nuevos intentos de salvar aseguradoras, lo que denominó “la patria boba”.

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Déficit histórico de Nueva EPS encendió alarmas y reveló crisis estructural en la salud

Los recientes estados financieros de Nueva EPS revelaron un deterioro histórico en su patrimonio. Según cifras publicadas esta semana, la entidad pasó de un saldo positivo en 2022 a un déficit de 11,9 billones de pesos en 2024.

“Estos datos podrían mostrar solo una parte de la crisis real”, explicaron expertos a El Tiempo. Nueva EPS, con cerca de 11,8 millones de afiliados, representa el mayor asegurador del país y su situación impacta todo el sistema.

Nueva EPS registró pérdidas récord y elevó la presión sobre el sistema sanitario colombiano - crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS

El informe señaló que, aunque la entidad entregó información de 2023 y 2024 tras un fallo judicial, aún no se conocen cifras de 2025 ni reportes parciales de 2026, lo que podría agravar el panorama. Además, el resto de las EPS muestra un déficit creciente: en el primer trimestre de 2026, el patrimonio negativo ascendió a 18,2 billones de pesos, según Así Vamos en Salud. De ese valor, más de 12 billones corresponden a entidades intervenidas.

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El exministro Augusto Galán afirmó que el sistema de salud colombiano atraviesa “una falla multisistémica”, con dificultades en prestación de servicios, entrega de medicamentos y circulación de recursos. “No es posible calcular el déficit actual de Nueva EPS, pero seguramente es mayor”, comentó Galán.

Durante 2025, las Pqrs alcanzaron un récord: 2,1 millones de reclamos, principalmente por negación de servicios y falta de entrega de medicamentos.

Los costos de atención de Nueva EPS superaron los ingresos en casi 5 billones de pesos durante 2024. Analistas advirtieron que la solución no pasa solo por liquidar EPS, sino por reformas estructurales y un diagnóstico completo del sector.

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