Colombia

Invima alertó sobre la venta fraudulenta de multivitamínico: tiene componentes para la disfunción eréctil no autorizados

La entidad sanitaria advirtió este 10 de julio que el artículo circula adulterado como bebida de plantas aromáticas con borojó y chontaduro, y pidió evitar su compra por riesgos asociados

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El Invima alertó el 10 de julio por la venta fraudulenta de biQ-FEL en Colombia y advirtió riesgos para la salud pública - crédito Invima - crédito Invima
El Invima alertó el 10 de julio por la venta fraudulenta de biQ-FEL en Colombia y advirtió riesgos para la salud pública - crédito Invima - crédito Invima

El Invima alertó este 10 de julio de 2026 por la venta fraudulenta del producto biQ-FEL en Colombia, comercializado como “alimento líquido para preparar bebida de plantas aromáticas con borojó y chontaduro” y asociado a riesgos para la salud pública por su circulación adulterada.

De acuerdo con un comunicado del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el producto está vinculado a una alerta internacional de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), que identificó la presencia de sildenafilo y tadalafilo, compuestos usados para tratar la disfunción eréctil y no permitidos como ingredientes en alimentos o bebidas.

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“El producto “Alimento líquido para preparar bebida de plantas aromáticas con borojó y chontaduro” con marca “biQ-FEL” se encuentra vinculado a una alerta internacional emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), tras identificarse la presencia de sildenafilo y tadalafilo, sustancias reconocidas para el tratamiento de la disfunción eréctil, y que no están autorizadas como ingredientes en alimentos y bebidas", dice en el comunicado emitido por el Invima.

La autoridad sanitaria señaló que el producto con Registro Sanitario RSA-0023936-2023 solo está autorizado como alimento, pero en plataformas digitales y redes sociales se promociona como potenciador íntimo, energizante y suplemento nutricional, con afirmaciones sobre mejora de la función sexual, aumento del deseo y elevación de la energía.

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El Invima calificó a biQ-FEL como un producto fraudulento y adulterado por contener sustancias prohibidas e información engañosa - crédito Invima
El Invima calificó a biQ-FEL como un producto fraudulento y adulterado por contener sustancias prohibidas e información engañosa - crédito Invima

“Se evidenció que el producto “biQ-FEL” está siendo comercializado de manera indebida con el Registro Sanitario RSA-0023936-2023 y promocionado como potenciador íntimo y energizante", dice en el comunicado emitido por la entidad.

El Invima indicó que biQ-FEL es un producto fraudulento y adulterado porque contiene sustancias prohibidas y presenta información que puede inducir a error sobre su composición y uso. “El consumo de este producto representa un riesgo para la salud de los consumidores”, sostuvo la entidad.

El instituto recomendó abstenerse de adquirir o consumir el producto y reportar su comercialización a las autoridades competentes. Quienes lo hayan comprado deben suspender su uso de inmediato.

El Invima ordenó retirar biQ-FEL del mercado colombiano y mantiene operativos de inspección, vigilancia y control sobre productos fraudulentos - crédito Invima
El Invima calificó a biQ-FEL como un producto fraudulento y adulterado por contener sustancias prohibidas e información engañosa - crédito Invima

El Invima informó que mantiene operativos de inspección, vigilancia y control para frenar la distribución de productos fraudulentos y pidió a autoridades territoriales, distribuidores y comercializadores retirar este alimento del mercado colombiano de forma inmediata.

También recordó que las alertas sanitarias pueden consultarse en www.invima.gov.co y en las redes sociales institucionales (@invimacolombia), y que está disponible el teléfono (+57) (601) 242 50 00 ext. 4500 y el correo alertas_alimentos@invima.gov.co.

El Invima alertó por la venta ilegal del jabón facial Arana Shop

El Invima emite una alerta por la venta ilegal del jabón facial de Arana Shop - crédito Colprensa y página web Arana Shop
El Invima emite una alerta por la venta ilegal del jabón facial de Arana Shop - crédito Colprensa y página web Arana Shop

El Invima emitió una alerta sanitaria por la comercialización del Jabón Facial Arana Shop, promocionado por el médico estético e influencer cartagenero Jesús Arana, al advertir que su venta en Colombia es ilegal y puede representar riesgos para los consumidores.

Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el cosmético aparece con la Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC 21441-23CO, pero ese permiso fue cancelado el 13 de enero de 2026, por lo que su fabricación, distribución y venta no están autorizadas, pese a que sigue ofreciéndose en Instagram, TikTok, páginas web y tiendas virtuales.

La entidad explicó que un cosmético sin Notificación Sanitaria Obligatoria vigente no ofrece garantías sobre calidad, seguridad o eficacia, ni sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas para su elaboración.

También señaló que se desconoce la composición real del jabón y las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, factores que podrían afectar la salud de quienes lo utilicen.

El Invima recomendó a las personas que lo estén usando suspenderlo de inmediato y reportar los lugares en los que se comercializa.

A los establecimientos les pidió abstenerse de distribuirlo, con la advertencia de posibles medidas sanitarias y procesos sancionatorios, y llamó a las secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales a reforzar la inspección, vigilancia y control.

Tras la alerta, Arana Shop S.A.S. informó en un comunicado que ya conoce la decisión del Invima y aseguró que el proceso de renovación y actualización de la Notificación Sanitaria Obligatoria “ya se encuentra radicado y siendo gestionado” ante las autoridades competentes para cumplir los requisitos legales vigentes. También invitó a clientes y distribuidores a informarse solo por sus canales oficiales.

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