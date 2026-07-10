Veinte años de guerra al narco en México: ¿quiénes sobreviven tras la caída de los líderes más poderosos del crimen organizado?

Hombres armados se despliegan en techos y calles de una ciudad mexicana, ilustrando la persistencia del crimen organizado tras la caída de sus líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La “Estrategia Kingpin” en México acumula dos décadas de operaciones contra los principales capos del narco, y el resultado es un mapa criminal irreconocible: más de 100 redes fragmentadas operan hoy en casi todos los rincones del país. El golpe más reciente y contundente llegó el 22 de febrero de 2026, cuando el Ejército mexicano mató a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, Jalisco.

La operación duró minutos y dejó un rastro de caos: cuatro integrantes del CJNG murieron en el lugar, tres soldados resultaron heridos y el propio Oseguera falleció durante el traslado aéreo a la Ciudad de México. Era el objetivo más buscado de México, con una recompensa de USD 15 millones ofrecida por Estados Unidos.

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Veinte años de capos caídos: el recuento

La ofensiva militarizada arrancó en 2006, cuando la Guardia Costera de Estados Unidos arrestó a Francisco Javier Arellano Félix, cofundador del Cártel de Tijuana, frente a las costas de Baja California Sur. Sus hermanos Ramón y Benjamín ya habían caído antes: el primero fue asesinado en 2002 y el segundo, detenido ese mismo año.

En 2009, el Ejército mexicano mató a Arturo Beltrán Leyva en su domicilio de Cuernavaca. Ese mismo año, Vicente Carrillo Leyva, hijo del legendario líder del Cártel de Juárez, fue capturado por la policía; lo liberaron en 2018 y, según informes, ingresó al programa de protección de testigos de Estados Unidos.

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Arturo Beltrán Leyva iba a recibir un masaje (Infobae)

El año 2010 concentró una cadena de golpes. Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, sicario de la Organización Beltrán Leyva, cayó en el Estado de México y fue extraditado a Estados Unidos en 2015. Ese año también murió Ignacio “Nacho” Coronel en Guadalajara: su muerte aceleró la escisión que daría origen al propio CJNG.

También en 2010 murió Antonio Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”, en Matamoros. Era hermano de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo y Los Zetas, quien había sido capturado en 2003, extraditado en 2007 y liberado en 2024.

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En 2011, José Jesús Méndez Vargas, “El Chango”, de la Familia Michoacana, fue detenido en Aguascalientes. Cumple una condena de 45 años en México.

El 2012 marcó el fin de Los Zetas como organización unificada. La Marina abatió a Heriberto Lazcano, “Z3”, en Coahuila, excomandante de fuerzas especiales convertido en jefe criminal. Ese mismo año capturaron a Iván Velázquez Caballero, “El Talibán”, y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss”, extraditado a Estados Unidos en 2015, donde se declaró culpable de narcotráfico.

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Caricatura editorial de Heriberto Lazcano "El Lazca", con un fondo que evoca sus presuntos vínculos con carreras de caballos y su fin religioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vieja guardia se desmorona: 2013-2016

En 2013, la Marina mexicana capturó a Miguel Ángel Treviño, “Z40”, en Nuevo Laredo. Permaneció en prisión hasta su extradición a Estados Unidos en 2025. Ese año también cayó Mario Ramírez Treviño, “X20”, exlíder del Cártel del Golfo, quien murió en prisión en 2025.

El 2014 fue el año de las caídas múltiples. Nazario Moreno González, “El Chayo”, fundador de la Familia Michoacana y luego líder de los Caballeros Templarios, murió en Michoacán. Vicente Carrillo Fuentes, “Virrey”, heredero del Cártel de Juárez, fue arrestado en Coahuila y trasladado a Estados Unidos a principios de 2025, tras casi 11 años preso en México.

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Héctor Beltrán Leyva, “El H”, jefe de la BLO tras la muerte de su hermano Arturo, fue arrestado en un restaurante de Guanajuato en 2014. Murió en prisión en 2018 por causas naturales.

En 2015 cayó Servando Gómez, “La Tuta”, líder de los Caballeros Templarios, capturado en Michoacán. Fue extraditado a Estados Unidos en 2025. También ese año arrestaron a Alejandro Treviño Morales, “Z42”, heredero de una facción de Los Zetas, extraditado en 2025. Abigael González Valencia, uno de los principales líderes de Los Cuinis, brazo financiero del CJNG, fue capturado en Puerto Vallarta y extraditado a Estados Unidos en 2025, donde recibió una condena de 30 años.

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Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", exlíder de Los Caballeros Templarios, que nació de La Familia Michoacana.(FOTO: CUARTOSCURO.COM)

El 2016 trajo la tercera captura de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en Los Mochis, Sinaloa. Había escapado de prisión en 2001 y nuevamente en 2015.

Los golpes de la última década

En 2017, Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, mano derecha de El Chapo, fue arrestado en la Ciudad de México y extraditado al año siguiente. Juan Francisco Patrón Sánchez, “H2”, alto dirigente de la Organización Beltrán Leyva, fue abatido por infantes de marina en Tepic, Nayarit.

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En 2020, las fuerzas de seguridad mexicanas capturaron a José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima. Dos años después, la Marina detuvo a Rafael Caro Quintero en Sinaloa, quien evadía la extradición desde 1985 por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

En 2023, Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo que lidera la facción de los Chapitos, fue capturado en Sinaloa, cuatro años después de que las fuerzas de seguridad no lograran arrestarlo. En 2024, su hermano Joaquín Guzmán López fue detenido en Estados Unidos tras orquestar el secuestro y entrega de Ismael Zambada García, “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa.

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El hijo de "El Chapo" se declaró culpable de cuatro cargos en la Corte de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

2026: el año de los golpes encadenados

Además de la muerte de El Mencho en febrero, la Armada mexicana capturó en abril a Audias Flores Silva, “El Jardinero”, máximo comandante regional del CJNG en Nayarit. La detención desató el levantamiento de barricadas y la quema de edificios en todo el estado.

Las fuerzas de seguridad también arrestaron a César Alejandro N, “El Güero Conta”, operador financiero del CJNG en Zapopan, Jalisco. En Reynosa, cayó Alexander Benavides Flores, “R9”, alto líder de la facción Metros del Cártel del Golfo.

Como señala InSight Crime, la estrategia de los cabecillas ha creado vacíos de liderazgo que aceleran la atomización del crimen organizado. El número de grupos armados en México más que se duplicó durante la llamada “guerra contra las drogas”, de alrededor de 75 en 2009 a más de 200 en 2020.

Quién sigue en pie y qué viene después

El CJNG opera hoy bajo el mando del hijastro de El Mencho, Juan Carlos Valencia González, “El 03”, quien asumió el liderazgo confirmado por el Wall Street Journal el 18 de marzo de 2026 y ratificado por El País en abril. También permanecen activos Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”; Abraham Jesús Ambriz, “Yogurt”; y Ricardo Ruiz Velasco, “Doble R”.

Ilustración conceptual que representa a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar como piezas de un rompecabezas judicial, enmarcando el sello del Departamento de Justicia de EE. UU. y documentos legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Cártel de Sinaloa, los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los Chapitos, mantienen su facción con el apoyo de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, quien escapó de un operativo en abril de 2026. Su rival, Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de El Mayo, también permanece prófugo.

El conflicto entre las facciones Chapitos y Mayiza, iniciado en septiembre de 2024, elevó los homicidios en Sinaloa de 44 en agosto a 142 en septiembre de ese año. En 2025, el estado acumuló 1.657 muertos.

También opera en Sinaloa Fausto Isidro Meza Flores, “Chapo Isidro”, líder de la Organización Meza Flores, antes vinculado a la BLO. Figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI y enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos.

InSight Crime advierte que la estrategia kingpin, lejos de desmantelar el crimen organizado, genera un efecto hidra: cada cabeza cortada produce varias más, más pequeñas y más violentas. Las recomendaciones que emergen del análisis de dos décadas de esta política son las siguientes:

Retratos de líderes del Cártel de Sinaloa se superponen en un mapa del estado de Sinaloa, México, junto al logo de la organización criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluar si la captura o eliminación de un líder reduce efectivamente la violencia o la redistribuye hacia nuevas facciones. Priorizar el desmantelamiento de estructuras financieras y redes de lavado de dinero, no solo la persecución de figuras individuales. Fortalecer las instituciones judiciales para evitar que tecnicismos legales anulen detenciones, como ocurrió en múltiples ocasiones con “El Contador”. Diseñar estrategias de largo plazo que contemplen el vacío de poder posterior a cada golpe, antes de ejecutar la operación. Profundizar la coordinación entre México y Estados Unidos en inteligencia, sin que ello implique intervención militar en territorio mexicano.

El panorama que dejan dos décadas de golpes al narco es claro: los capos caen, pero el crimen organizado se adapta, se fragmenta y regresa más difuso que antes.