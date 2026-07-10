Detienen a “El Muerto”, presunto líder de célula de Los Rusos en el Valle de Mexicali

Cristian Jovany Acosta García fue detenido durante un operativo en el Valle de Mexicali. (Cortesía)

Cristian Jovany Acosta García, conocido con los alias de “El Muerto”, “El Sapo” o “El Ojón”, fue detenido por autoridades de Baja California durante un operativo realizado en el Valle de Mexicali, donde era considerado uno de los principales objetivos de seguridad por su presunta relación con el crimen organizado y diversos hechos violentos registrados en la entidad.

La captura ocurrió la tarde del jueves en el Ejido Estación Coahuila, conocido también como Kilómetro 57, como resultado de un operativo conjunto encabezado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de varias semanas de trabajos de inteligencia e investigación.

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De acuerdo con las autoridades, el hombre de 34 años contaba con diversas órdenes de aprehensión, entre ellas una por el delito de homicidio calificado, además de ser investigado por su posible participación en ataques recientes contra policías estatales.

Era considerado un objetivo prioritario

Según la información oficial, “El Muerto” era identificado como un presunto líder de una célula criminal que operaba en la zona sur del Valle de Mexicali y que estaría vinculada con “El Isra”, señalado como uno de los principales operadores del grupo criminal Los Rusos, una facción que mantiene presencia en Baja California y que ha sido relacionada con diversas actividades ilícitas.

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Las investigaciones de inteligencia apuntan a que Acosta García y al menos otro de los detenidos habrían recibido instrucciones de sus superiores para preparar un nuevo ataque contra elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

"El Muerto" cuenta con un historial de detenciones por diversos delitos desde 2008. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta línea de investigación surgió luego de las agresiones armadas registradas hace unas semanas contra agentes estatales que fueron sorprendidos por sicarios en dos hechos distintos mientras se encontraban fuera de servicio.

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Tras la captura de “El Muerto”, las autoridades también detuvieron a otros tres hombres armados en distintos puntos del Kilómetro 57, comunidad ubicada cerca de los límites con el municipio sonorense de San Luis Río Colorado.

Lo buscaban por un homicidio ocurrido en 2024

Al momento de su detención, los agentes confirmaron que Cristian Jovany Acosta García tenía vigente un mandamiento judicial por el delito de homicidio calificado.

El caso por el que era buscado corresponde al asesinato de una persona ocurrido durante 2024 en un lavado de autos ubicado en la colonia Santa Mónica, en Mexicali.

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Además de esa orden de aprehensión, las autoridades revisaron su historial delictivo y documentaron múltiples detenciones desde 2008 por diversos delitos, entre ellos portación de armas de uso exclusivo del Ejército, privación ilegal de la libertad, delitos contra la salud y robo.

Con estos antecedentes, la Fiscalía y la FESC lo mantenían como uno de los objetivos prioritarios dentro de la estrategia para reducir la violencia en el Valle de Mexicali.

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Aunque las autoridades lo identifican como un presunto líder criminal y lo relacionan con una célula de Los Rusos, su responsabilidad en los delitos que se le imputan deberá ser determinada por un juez durante el proceso penal correspondiente, conforme al principio de presunción de inocencia establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La captura de “El Muerto” representa uno de los golpes más recientes contra las estructuras criminales que operan en Baja California, particularmente en el Valle de Mexicali, una región que en los últimos años ha registrado enfrentamientos y disputas entre grupos ligados al crimen organizado.

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