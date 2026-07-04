Colombia

Alzate vivió un emotivo momento al coincidir con René Higuita y así fue le encuentro que tuvieron: “Cumplí un sueño de infancia”

El cantante de música popular compartió un video sobre el cruce casual con el histórico arquero colombiano, una escena entre risas y nostalgia que mostró cuánto lo marcó desde niño

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El cantante Alzate contó que se encontró con René Higuita en un aeropuerto y reveló conmovedora anécdota - crédito cortesía equipo de prensa Alzate

El cantante de música popular Alzate compartió con sus seguidores un video en el que relató el inesperado encuentro que tuvo con el exportero de la selección Colombia René Higuita en la sala de espera de un aeropuerto.

Entre risas y recuerdos de infancia, el artista confesó que conocer a su gran ídolo fue uno de los momentos más especiales que ha vivido recientemente.

Alzate sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que dejó ver el lado más personal de su historia, pues en él aparece el intérprete contando y mostrando que vivió un emotivo momento al coincidir con Higuita, un encuentro que, según confesó, lo hizo regresar a los años en los que soñaba con ser como el exfutbolista.

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Con evidente entusiasmo, el artista recordó que desde pequeño admiró al legendario guardameta antioqueño, al punto de imitarlo cada vez que jugaba fútbol con sus amigos.

Alzate contó cómo fue conocer a René Higuita en un aeropuerto y se le salió el hincha de infancia - crédito cortesía equipo de prensa Alzate
Alzate contó cómo fue conocer a René Higuita en un aeropuerto y se le salió el hincha de infancia - crédito cortesía equipo de prensa Alzate

Puta, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Hoy conocí a René Higuita. El ídolo mío, Juancho, era el ídolo mío de toda la vida. Yo era el arquero siempre. Yo me pintaba el nombre de Higuita, número uno. Yo me hacía llamar Higuita”, relató el cantante entre carcajadas.

Durante la conversación, su hermano aprovechó para bromear sobre las dificultades económicas que atravesaba la familia cuando eran niños, comentario que dio pie para que Alzate recordara una de las anécdotas que más guarda con cariño de esa época.

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Mientras era grabado por su hermano y mánager, Juan Alzate, el cantante no pudo ocultar la emoción que todavía sentía tras haber compartido unos minutos con quien considera uno de los grandes referentes de su infancia y aprovechó para también revelar una incidencia que ocurrió durante la grabación de la canción que realizó junto a otros cantante de música popular para la selección Colombia con motivo de su paso al Mundial 2026.

“No, no, huevón… Y no, es que ahorita con la canción de Te quiero ver campeón, todo el mundo iba con la camisa de la selección Colombia. Y yo dije: ‘No, papá’. Me fui para la tienda de René, porque él tiene una tienda a conseguir el buzo de él”, contó el artista.

Alzate contó por qué conocer a Higuita lo marcó - crédito @alzatemusica/IG
Alzate contó por qué conocer a Higuita lo marcó - crédito @alzatemusica/IG

El cantante explicó que, en lugar de comprar la tradicional camiseta de la selección Colombia como el resto de sus compañeros, prefirió adquirir una prenda que siempre había querido tener y que estaba directamente relacionada con el exarquero.

Me compré el buzo que toda la vida soñé, el buzo famoso de los mundiales de él. No recuerdo si él hizo el escorpión con esa, pero, jueputa, ese era el buzo. Yo lo vi y yo dije: ‘Con ese buzo voy a salir en el video, huevón’. Y hoy conocí a un ídolo de infancia y yo hace rato no sentía eso, la emoción de conocer a alguien, huevón. Qué chimba, qué chimba. Bacano”, expresó.

Las palabras del cantante dejaron ver que, pese a su trayectoria en la música y a los escenarios que ha recorrido, todavía conserva la capacidad de emocionarse como un admirador más cuando se encuentra frente a una de las figuras que marcaron su niñez.

Al final del video, Juan Alzate también compartió su impresión sobre el breve encuentro con el exfutbolista y destacó la cercanía con la que los recibió.

Así vivió Alzate un momento de infancia junto a Higuita - crédito @alzatemusica/IG
Así vivió Alzate un momento de infancia junto a Higuita - crédito @alzatemusica/IG

Una chimba, René, personaje”, comentó su hermano, a lo que el cantante respondió: “Personaje. Y me cayó superbien, hermano. Qué persona. Bacano”.

El video rápidamente despertó reacciones entre los seguidores del intérprete, quienes celebraron la espontaneidad con la que narró la experiencia y destacaron que, pese a ser una figura reconocida de la música popular, no perdió la capacidad de emocionarse al conocer a quien fue su máximo referente deportivo durante la infancia.

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