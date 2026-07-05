Colombia

Aida Quilcué se opuso a propuesta de Abelardo de la Espriella de derribar el monumento a la resistencia en Cali: “Una memoria como esta”

Tras un acto público que llevó a cabo el 4 de julio de 2026, el excandidato presidencial Iván Cepeda, en compañía de la líder indígena, defendió lo que simboliza el monumento que, en cambio, fue calificado por el presidente electo como “una oda al terrorismo”

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Aida Quilcué defendió el monumento de la resistencia, en Cali, como un "lugar de memoria" - crédito @aida_quilcue/X
Aida Quilcué defendió el monumento de la resistencia, en Cali, como un "lugar de memoria" - crédito @aida_quilcue/X

La excandidata vicepresidencial Aida Quilcué aprovechó la cita pública convocada por el excandidato Iván Cepeda en Bulevar del Río, para hacer una defensa el monumento a la resistencia en el sector de Puerto Resistencia, suroriente de Cali, tras la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de ordenar luego de la oficialización de su mandato, el 7 de agosto de 2026.

Durante el encuentro con simpatizantes del Pacto Histórico, Quilcué afirmó que la estructura simboliza “la memoria, la dignidad y la lucha de quienes participaron en las manifestaciones de 2021”, dijo durante su intervención, citada por La FM.

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La dirigente política recordó el significado del monumento para quienes participaron en el violento estallido social de 2021, antes de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Quilcué acompañó a Iván Cepeda en su paso por Cali - crédito @aida_quilcue/X
Quilcué acompañó a Iván Cepeda en su paso por Cali - crédito @aida_quilcue/X

“Hay que enseñarle a la gente que quiere tumbar una memoria como esta, que esto es la suma de la vida, de la dignidad de tantos jóvenes que murieron, de tantos jóvenes que quedaron lisiados, de tantos jóvenes que quedaron también atrás de las rejas. Ese no es el país que queremos”, sostuvo la líder.

La que fue fórmula vicepresidencial de Cepeda rechazó cualquier intento de demolición del monumento y advirtió sobre el riesgo de desconocer “el sacrificio” de los manifestantes, también conocidos como “la primera línea”.

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Su posición respondió a los anuncios de Abelardo de la Espriella, que durante la campaña manifestó que la estructura representa “el desorden y la ilegalidad”, lo que ha generado un amplio debate político y social.

Monumento a la resistencia en Cali
Este es el monumento a la resistencia, en Cali - crédito @mincultura/X

Quilcué también hizo un llamado a evitar la polarización política y defendió el derecho de los ciudadanos a la movilización pacífica. “Por eso con Iván enviamos un mensaje: no queremos que la soberbia y el odio prevalezcan en ellos. Eso se puede ver en las calles. Si estamos en un país de democracia, un país donde la Constitución Política nos dice que somos libres, no entendemos por qué tienen que llenarse de odio con un pueblo que también lucha por la vida y la dignidad”, expresó la dirigente.

En el mismo sentido, Quilcué aseguró que Puerto Resistencia seguirá siendo un lugar emblemático para sus simpatizantes: “Así es de que aquí estaremos y mantendremos la voz para seguir caminando esa lucha que empezó desde los distintos rincones del país, y aquí en Cali, Puerto Resistencia no va a ser la excepción”, concluyó.

Lo que aseguró el presidente electo Abelardo de la Espriella sobre la “oda al terrorismo”

En plena campaña electoral, el ahora mandatario electo aseguró que su gobierno impulsará el cierre de la brecha social en el Valle del Cauca, uno de los que más índices de violencia registra y, especialmente en Cali, foco de algunas de las movilizaciones sociales violentas, como la de 2021.

Para esto, afirmó su prioridad “será devolver la tranquilidad al departamento”, y en consecuencia, “atacar los cultivos ilícitos en Jamundí y despachar directamente desde Cali hasta derrotar a las bandas que azotan la región”.

Abelardo de la Espriella destruiría el monumento a la resistencia en Cali - crédito @aida_quilcue/X - @AbelardoPTE/X
Abelardo de la Espriella destruiría el monumento a la resistencia en Cali - crédito @aida_quilcue/X - @AbelardoPTE/X

El líder del movimiento político Defensores de la Patria también aclaró que que no permitirá una repetición de los estallidos sociales violentos en la capital vallecaucana.

De acuerdo con un comunicado oficial publicado en el sitio web, “respecto al monumento de la resistencia, De la Espriella opinó que es ‘una oda al terrorismo’, aunque diferenció entre los jóvenes engañados por la política y aquellos que se mantienen en la violencia”.

“Al que quiera construir le doy la mano; al que insista en el caos, me le voy de frente como el tigre que soy”, dijo el presidente electo sobre los jóvenes que se movilizaron del 28 de abril de 2021, principalmente en Cali, luego de la emisión de un proyecto de reforma tributaria impulsado por el expresidente Iván Duque.

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