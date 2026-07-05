Colombia

Gustavo Petro rechazó la apuesta por el fracking del ministro de Ambiente de Abelardo de la Espriella: “Siempre sale mal”

Fabio Arjona Hincapié, jefe entrante de cartera, aseguró que se puede recurrir a esa técnica de extracción sin que se generen daños medioambientales que no se puedan reparar

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El presidente Gustavo Petro cuestionó la propuesta de Fabio Arjona Hincapié de crear una póliza para manejar las consecuencias que se deriven del fracking - crédito Presidencia y Prensa Abelardo de la Espriella
El presidente Gustavo Petro cuestionó la propuesta de Fabio Arjona Hincapié de crear una póliza para manejar las consecuencias que se deriven del fracking - crédito Presidencia y Prensa Abelardo de la Espriella

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible que designó el presidente electo Abelardo de la Espriella no se ha posesionado todavía en el cargo y su postura ambientalista ya fue cuestionada. Se trata del biólogo marino e investigador Fabio Arjona Hincapié, que cuenta con más de 20 años de experiencia ejerciendo liderazgo desde la sociedad civil.

En diálogo con 6AMW de Caracol Radio, el jefe de cartera entrante afirmó que es posible hacer fracking en Colombia de manera segura, sin que derive en un desastre medioambiental. “El Ministerio de Ambiente no es el encargado del fracking, pero sí de supervisar que los criterios con que se haga este ejercicio sean de la mejor tecnología para evitar daños ambientales que no puedan ser reparados”, detalló.

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Aclaró que esa técnica de extracción de hidrocarburos no se ejecutará en parques nacionales, páramos o cualquier otra área protegida del país. Y, según informó El País de América, el ministro propone que se utilice una póliza para enfrentar los costos que surjan en caso de que algo “salga mal”.

El presidente Gustavo Petro rechazó las declaraciones del ministro de Ambiente designado. En una publicación en X, advirtió que el fracking tiene efectos devastadores en el recurso hídrico, algo que, según precisó, no puede ser resuelto mediante una póliza.

El presidente Gustavo Petro rechazó postura de Fabio Arjona sobre el fracking - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro rechazó postura de Fabio Arjona sobre el fracking - crédito @petrogustavo/X

Siempre el fracking sale mal porque la póliza no puede descontaminar el agua que se gasta de manera ingente. Todo territorio que permita el fracking verá como se pierde el agua líquida territorial progresivamente”, detalló.

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En consecuencia, instó a los ciudadanos que viven en zonas donde se podrían ejecutar proyectos de fracking a organizar comités cívicos antifracking, con el fin de evitar que las actividades extractivas sean puestas en marcha.

En otra publicación, cuestionó al ministro designado y al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella por plantear la posibilidad de implementar la extracción de hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica, pese a que, según indicó, las consecuencias pueden afectar la vida de toda una región e, incluso, del país.

El presidente Gustavo Petro advirtió que el fracking contamina el agua - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro advirtió que el fracking contamina el agua - crédito @petrogustavo/X

Cualquier actividad de fracking al usar el agua de manera intensiva de un territorio y contaminarla para profundizar pozos petroleros es un atentado a esas regiones. Y a la vida toda en Colombia. ¿Era acabar la vida de una región y luego la de Colombia, por tres años de ganancias?”, señaló el jefe de Estado saliente en X.

El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del presidente Gustavo Petro, se unió al debate y aseguró que, a través de la defensa jurídica de los recursos naturales incluidos y de los principios de precaución ambiental, así como de la ciencia y la razón, no dejará que se implementen políticas durante la administración de De la Espriella que atenten contra la vida de la ciudadanía y generen afectaciones medioambientales.

El abogado Alejandro Carranza aseguró que los daños del frackin son irreversibles - crédito @HombreJurista/X
El abogado Alejandro Carranza aseguró que los daños del frackin son irreversibles - crédito @HombreJurista/X

“No permitiremos que por enriquecer a unos pocos se condene las generaciones enteras a no tener agua en el país con más riqueza hídrica del planeta. Las pólizas dan plata, no agua. Los daños del fracking son irreversibles, no sean estúpidos”, precisó.

El ministro de Ambiente designado se pronunció en sus redes sociales para dar un parte de tranquilidad a la población, ante los cuestionamientos que han surgido sobre las decisiones que tomará como líder de la cartera. Aseguró que todas las acciones que se implementen estarán basadas en estudios científicos y tendrán como enfoque la protección de los ecosistemas y de la ciudadanía.

El ministro de Ambiente designado Fabio Arjona aseguró que todas las decisiones que tome desde la cartera tendrán suficiente solidez científica - crédito @fabio_arjona/X
El ministro de Ambiente designado Fabio Arjona aseguró que todas las decisiones que tome desde la cartera tendrán suficiente solidez científica - crédito @fabio_arjona/X

“Los colombianos pueden tener la certeza de que las decisiones que se tomen en materia ambiental en la #PatriaMilagro serán las que tengan la suficiente solidez científica para cuidar el agua, la biodiversidad y las comunidades… Y esto incluye el manejo de los hipopótamos”, escribió el jefe entrante de cartera en X.

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