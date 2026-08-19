La “Taquitorta” se vuelve viral en CDMX y sorprende por su enorme combinación de tacos y torta

La peculiar combinación nació de la creatividad de la comida callejera y ya circula ampliamente en redes sociales gracias a un video viral.

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La creatividad de la comida callejera mexicana parece no tener límites y una nueva combinación ya comenzó a llamar la atención de los usuarios en redes sociales. Se trata de la “Taquitorta”, una peculiar preparación que junta dos de los antojitos más representativos de la Ciudad de México en un solo platillo: tacos de suadero y una torta.

La propuesta gastronómica rápidamente despertó curiosidad entre los internautas debido a su particular presentación y, sobre todo, a la cantidad de comida que reúne. La idea consiste en colocar varios tacos de suadero dentro de una torta, acompañados por los ingredientes y salsas que normalmente se utilizan para disfrutar este tradicional platillo callejero.

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El resultado es una preparación bastante abundante que combina sabores, texturas y dos clásicos que normalmente se consumen por separado. Ahora, gracias a esta peculiar creación, los amantes de los antojitos tienen la posibilidad de disfrutarlos prácticamente en un solo bocado.

Un video publicado por un usuario mostró este peculiar antojito callejero que reúne dos clásicos de la gastronomía capitalina en una sola preparación. (Captura de pantalla)

La Taquitorta comenzó a ganar notoriedad después de que un video relacionado con esta preparación fuera compartido en redes sociales por el usuario Jesús Girón. Las imágenes rápidamente captaron la atención de los internautas, quienes no tardaron en reaccionar ante el tamaño y la particularidad del platillo.

¿Qué lleva la Taquitorta?

La fórmula es sencilla, pero llamativa. La base es una torta tradicional, a la que se incorporan tacos de suadero preparados de la manera habitual. A esto se suman los acompañamientos característicos de los tacos y las salsas disponibles para complementar el sabor.

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Aunque a primera vista puede parecer una combinación poco convencional, la preparación parte de elementos que forman parte de la identidad gastronómica capitalina. Tanto la torta como los tacos de suadero son opciones habituales dentro de la oferta de comida callejera de la Ciudad de México.

La peculiar combinación nació de la creatividad de la comida callejera y ya circula ampliamente en redes sociales gracias a un video viral. (Captura de pantalla)

La diferencia está en la manera de presentarlos, pues en lugar de pedir ambos platillos por separado, la Taquitorta los convierte en una sola preparación.

Esta característica fue precisamente uno de los aspectos que más comentarios generó en redes sociales. Mientras algunos usuarios quedaron sorprendidos por la cantidad de alimento que contiene, otros mostraron curiosidad y aseguraron que les gustaría probar la creación.

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Redes sociales convierten a la Taquitorta en fenómeno gastronómico

Como ha ocurrido con otras propuestas de comida callejera, las redes sociales jugaron un papel fundamental para que esta peculiar combinación llegara a un público mucho mayor.

El video publicado por el usuario Jesús Girón permitió que más personas conocieran la preparación y comenzaran a compartir sus opiniones. La presentación del platillo fue suficiente para provocar sorpresa entre quienes encontraron el contenido en sus redes sociales.

Los locales de Gringos Locos que cerraron en Orlando estaban en SoDo, Downtown Washington, Milk District y UCF (Gringos Locos )

Las reacciones han sido variadas. Algunos internautas consideran que se trata de una propuesta excesiva por la cantidad de comida que reúne, mientras que otros ven en la Taquitorta una oportunidad para probar una combinación diferente sin abandonar los sabores tradicionales.

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Este tipo de creaciones también refleja una característica muy particular de la gastronomía mexicana: la capacidad de modificar y reinventar los antojitos sin perder completamente su esencia.

La Taquitorta toma dos preparaciones conocidas y las transforma en una alternativa distinta, pensada especialmente para quienes disfrutan de porciones abundantes y combinaciones fuera de lo habitual.

Más allá de si se trata de una nueva tendencia gastronómica o simplemente de una curiosa creación callejera, el platillo ya consiguió algo importante: convertirse en tema de conversación entre los usuarios de redes sociales.

La propuesta se suma así a la interminable lista de inventos que nacen en las calles de la capital y encuentran en internet una plataforma para llegar a miles de personas.

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En una ciudad donde los tacos, las tortas y prácticamente cualquier antojito pueden convertirse en protagonistas, la Taquitorta demuestra que todavía existen formas de sorprender a los comensales. Ahora queda por descubrir si esta peculiar combinación consigue mantenerse como una nueva favorita de la comida callejera capitalina o si terminará siendo recordada como otra de las extravagantes creaciones que se hicieron virales en redes sociales.