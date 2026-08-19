Polo de Desarrollo en Hidalgo tendrá inversión de 10 mil mdp: fortalecerá la industria farmacéutica y promete usar agua reutilizada

Foto: Presidencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán, en Hidalgo, recibirá una inversión superior a los 10 mil 100 millones de pesos para construir una plataforma industrial y logística enfocada en actividades como la manufactura avanzada, la industria farmacéutica y los dispositivos médicos.

Durante “La Mañanera del Pueblo” de este miércoles, funcionarios federales y estatales informaron que DEWA Capital será la empresa encargada de desarrollar el proyecto, cuya extensión será de aproximadamente 910 hectáreas y estará dividida en cinco fases.

El complejo contará con infraestructura industrial, energía limpia, servicios complementarios y sistemas para el reúso de agua. También se prevé la instalación de equipamiento social, como centros de salud, guarderías, espacios culturales, bibliotecas públicas y áreas deportivas.

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Hidalgo anunció inversiones en el estado que contribuirán en su crecimiento y desarrollo. (Presidencia)

¿Cuánto se invertirá en el Polo de Desarrollo de Hidalgo?

El gobernador de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca Salazar, informó que la inversión de DEWA Capital superará los 10 mil 100 millones de pesos. El mandatario destacó la ubicación estratégica del proyecto y lo relacionó con otras obras promovidas por el Gobierno federal en la entidad, como el tren México-Pachuca y el Plan Hídrico del Valle del Mezquital.

Por su parte, Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, explicó que los recursos serán ejercidos a lo largo de cinco fases.

La primera etapa requerirá mil 277 millones de pesos para trabajos de urbanización y obras de cabecera. A esta cantidad se sumarán más de 2 mil millones de pesos destinados a construir las primeras dos naves industriales, en las que posteriormente serán recibidas las empresas que decidan instalarse en el complejo.

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De acuerdo con la funcionaria federal, los trabajos de esta fase comenzarán entre mediados y finales de septiembre. Con ello, el de Zapotlán se convertirá en el segundo polo del programa federal que inicie obras durante 2026.

La primera fase permitirá generar aproximadamente 5 mil 100 empleos directos e indirectos. Además, la empresa desarrolladora asumió el compromiso de que al menos 35% de las contrataciones sean locales, con el propósito de que una parte de los beneficios económicos llegue directamente a los habitantes de la región.

La declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán fue publicada por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2025. El documento oficial reconoce como vocaciones productivas del polígono los sectores logístico, manufacturero, farmacéutico, de dispositivos médicos, automotriz y aeroespacial.

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Polo de Zapotlán busca atraer a empresas farmacéuticas

Germán Ahumada Alduncin, fundador y director ejecutivo de DEWA Capital, señaló que el proyecto será desarrollado por Frontier, la plataforma industrial y logística de la compañía.

El empresario detalló que el complejo estará preparado para recibir empresas de:

Manufactura avanzada

Industria farmacéutica

Dispositivos médicos

Logística y distribución

Servicios industriales complementarios

Ahumada Alduncin sostuvo que la construcción no se limitará a habilitar terrenos y levantar naves industriales, pues también contempla infraestructura de energía limpia, servicios, equipamiento social y mecanismos de reutilización de agua. Este último componente busca reducir la presión que la operación industrial podría ejercer sobre los recursos hídricos de la región.

La compañía también pretende generar oportunidades para proveedores locales, promover programas de capacitación y desarrollar nuevas capacidades productivas alrededor de las empresas que lleguen a la zona.

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“El objetivo es que el crecimiento industrial no se quede dentro de los límites del proyecto, sino que contribuya a mejorar el entorno que lo rodea”, afirmó el directivo durante su participación.

DEWA tiene presencia en Hidalgo desde 2012 mediante el Parque Industrial Plata. Entre los proyectos realizados en la entidad se encuentra el desarrollo de cerca de 300 mil metros cuadrados distribuidos en tres naves utilizadas por Mercado Libre.

A escala nacional, Frontier ha participado en siete parques industriales, ha urbanizado más de 3 mil hectáreas y ha construido 37 edificios logísticos, equivalentes a aproximadamente 9 millones de pies cuadrados de superficie rentable.

Cooperativa Cruz Azul invertirá 6 mil 500 mdp en Tula

El anuncio del polo industrial estuvo acompañado por una segunda inversión para Hidalgo. La Cooperativa Cruz Azul destinará 6 mil 500 millones de pesos a la renovación de su planta cementera y al fortalecimiento de su infraestructura social en Tula de Allende.

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Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, explicó que los proyectos permitirán generar más de 14 mil 200 empleos directos e indirectos, además de alcanzar una producción estimada de 3 millones de toneladas de cemento al año.

La distribución anunciada de los recursos es la siguiente:

Más de mil 800 millones de pesos para renovar y reacondicionar la planta cementera.

Alrededor de 3 mil 700 millones de pesos para construir una nueva línea de producción de cemento.

Más de mil millones de pesos para modernizar el Hospital Cruz Azul.

La renovación de la planta generó mil empleos directos y más de 10 mil indirectos, según Velázquez Rangel. La nueva línea de producción presenta un avance de 85% y ha requerido la participación de 200 trabajadores directos y alrededor de 3 mil indirectos.

En el caso del hospital, la cooperativa contempla incorporar quirófanos inteligentes, una torre de consultorios de especialidades, salas de terapia intensiva y un banco de sangre. La atención no se limitaría a los derechohabientes de Cruz Azul, pues también estaría disponible para la población en general.

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Menchaca Salazar afirmó que ambas inversiones fortalecen la posición de Hidalgo en materia de crecimiento industrial, actividad económica y generación de empleos. Añadió que el estado acumula 130 proyectos, una inversión de 147 mil millones de pesos y una expectativa de 191 mil puestos de trabajo durante su administración.