Furor en el British Museum por la llegada del tapiz de Bayeux: casi 80 mil personas esperaron hasta 9 horas por una entrada

El British Museum colapsó su sistema de venta por la demanda de entradas para ver el tapiz de Bayeux - REUTERS/Ardee Napolitano

Casi 80.000 personas formaron cola virtual durante la tarde del miércoles para intentar conseguir una entrada y ver el tapiz de Bayeux en el British Museum, donde los tiempos de espera se extendieron hasta 9 horas tras la apertura de la venta de boletos para la exposición prevista entre septiembre de 2026 y julio de 2027.

La demanda superó la capacidad habitual del sistema de venta del museo, según informó The Guardian. La saturación del tráfico web desbordó también las líneas telefónicas y el correo electrónico, mientras el museo aconsejaba a los interesados mantener la compra por internet. A media mañana ya había reportes de 40.000 personas en cola; para la tarde, la cifra rozaba las 80.000.

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La saturación del sitio web del British Museum también desbordó las líneas telefónicas y el correo electrónico durante la venta de boletos - Museo Británico/Imagen de archivo vía REUTERS

Quienes esperaban en línea recibieron un aviso sobre la demanda elevada y sobre tiempos de espera de hasta nueve horas. El museo pidió paciencia y señaló que seguir en la cola virtual era una mejor opción que intentar contactar por teléfono o correo, que estaban desbordados.

El miércoles se convirtió en el día de mayor venta de entradas en la historia del British Museum, con una recaudación superior a los 2,5 millones de libras esterlinas (más de USD 3.340.000). La primera tanda de boletos quedó agotada, de acuerdo con The Guardian. El museo prevé otras dos tandas de venta, en octubre y enero, para cubrir el resto de la estancia del tapiz en Reino Unido.

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Precios, fechas y defensa del coste de las entradas

En esta fase se pusieron a la venta boletos para visitas entre septiembre y diciembre. Las entradas cuestan £33 en hora punta y £27 en horario de menor demanda para adultos, un precio que triplica los €12 (£10) que se cobran habitualmente en Normandía, donde la pieza tiene su sede permanente. Los menores de 16 años podrán entrar gratis, y la recaudación estimada de la exposición supera los £8,6 millones.

Las entradas para la exposición del tapiz de Bayeux cuestan 33 libras en hora punta y 27 libras en horario de menor demanda, mientras los menores de 16 años entrarán gratis - REUTERS/Charles Platiau

El director del museo, Nicholas Cullinan, defendió el precio antes del inicio de la venta en el programa Today de BBC Radio 4. “La mayoría de las entradas son fuera de hora punta, así que cuestan menos, y todos los menores de 16 años podrán verla gratis”, afirmó y agregó: “Consideramos muy importante que todos los jóvenes puedan tener acceso a esto.”

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Cullinan comparó la expectativa generada por la venta de entradas con la del festival de música de Glastonbury, según recogió The Guardian, y anticipó que quienes no lograran boletos en esta primera ronda tendrían dos oportunidades adicionales en los próximos meses.

El valor histórico del tapiz y la controversia por su traslado

La llegada de la pieza al Reino Unido figura entre los momentos culturales más esperados del año y está estrechamente ligada a las agendas de diplomacia cultural de Francia y Reino Unido. El tapiz, que normalmente se exhibe en Normandía, tiene casi 1.000 años y representa la victoria de Guillermo el Conquistador sobre el rey Harold II de Inglaterra en Hastings, en 1066. La tela mide 70 metros y no se ha visto en Inglaterra desde que fue creada en el siglo XI.

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Nicholas Cullinan defendió el precio de las entradas y confirmó que el British Museum abrirá otras dos tandas de venta en octubre y enero - REUTERS/Ardee Napolitano

Antes de la exposición en el British Museum, la obra quedó asegurada por £800 millones y además está cubierta por el Sistema de Indemnización del Gobierno (SIG), un mecanismo alternativo al seguro comercial que permite exhibir objetos culturales en el Reino Unido.

El préstamo incluye un intercambio de piezas con Normandía. A cambio de exhibir el tapiz, viajarán allí las piezas de ajedrez de Lewis, el casco de Sutton Hoo, la capa de oro de Mold y el garfio de carne de Dunaverney. La operación sitúa al tapiz junto al préstamo de la Mona Lisa al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en 1963 como uno de los préstamos culturales más relevantes de la historia.

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El traslado se realizará en un contenedor diseñado para absorber golpes y vibraciones, con monitoreo constante de los niveles de humedad.

La decisión de autorizar el traslado también abrió un frente político en Francia. El presidente Emmanuel Macron recibió críticas por permitir el préstamo, con detractores que sostienen que pasó por alto advertencias de expertos que consideraban la obra demasiado frágil para trasladarla al Reino Unido. Grupos de activistas franceses intentaron bloquear el préstamo ante el Conseil d’État, el máximo tribunal administrativo del país, sin éxito.

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