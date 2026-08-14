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Con el fin de agilizar la búsqueda de víctimas del terremoto en Colombia, el comandante Cienfuegos de los Topos Azteca pidió hablar con el alcalde de Cali

Con el fin de agilizar las labores de búsqueda de cuerpos y sobrevivientes, el brigadista mexicano le solicitó al mandatario de la capital de Valle del Cauca un encuentro que, afirmó el comandante Carlos Cienfuego, será breve

Declaraciones del comandante Carlos Cienfuegos, integrante de la brigada de búsqueda y rescate especializada mexicana Topos Azteca - crédito @reddeapoyosic/IG

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Antes de anunciarse que Cali extendió 48 horas la búsqueda de sobrevivientes del terremoto de 7.4 del lunes 10 de agosto, pese al cierre de la llamada ventana de vida (72 horas posteriores a la tragedia), uno de los integrantes más respetados y conocidos de Topos Azteca, la brigada mexicana especializada de búsqueda y rescate, el comandante Carlos Cienfuegos le hizo una petición especial al alcalde local Alejandro Eder.

La decisión obedeció a que en el Puesto de Mando Unificado (PMU) se detectaron posibles señales bajo estructuras colapsadas y todavía hay 111 personas reportadas como desaparecidas.

Debido a lo anterior, en redes sociales ha circulado un video que se compartió la tarde y noche del jueves 13 de agosto y que tuvo como protagonista al adulto mayor y brigadista mexicano, que fue directo en su solicitud al alcalde Eder.

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“Vengo a apoyar aquí al pueblo de Colombia, (vengo de) apoyar al pueblo de Venezuela desde el 26 (de julio) a la fecha (13 de agosto de 2026)... Iba a México, me vine para acá”, inicia su declaración el especialista en búsqueda de víctimas.

Seguido a lo anterior, el comandante Cienfuegos le dijo al alcalde Eder que “están desperdiciando las vidas que tiene el equipo”. Por esta razón fue que el rescatista pidió un encuentro breve con el gobernante.

“Le ruego que me reciba cinco o diez minutos, haga una reunión con todos los jefes de Bomberos, la gente responsable, nos ponemos de acuerdo, trabajamos y vamos a salvar más vidas. Y si no salvamos vidas, a recuperar los cuerpos para entregárselos a sus familias”, concluyó el brigadista.

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Este video ha tomado fuerza en redes sociales a partir de la decisión que se tomó en una emergencia que deja 287 muertos, 3.975 heridos y un daño urbano amplio: 45 edificaciones con colapso total, 46 con colapso parcial, 1.142 con afectaciones estructurales y 18 edificios aún con orden de evacuación. Hasta las 11:00 del jueves 13 de agosto, las autoridades también habían retirado 8.236 toneladas de escombros.

La ampliación de las labores se concentra en sectores como el Hospital Universitario del Valle, Cuarto de Legua, Capri, la calle cinco con carrera 39, la calle cinco con carrera 56, la calle nueve con carrera 44 y el frente de la Clínica de Colores. En esas zonas se reportaron algunas de las afectaciones más graves del sismo.

El sector de Tequendama concentra uno de los operativos más complejos

Uno de los frentes más delicados está en Tequendama, en el sur de la ciudad. Allí, en la tarde del miércoles 12 de agosto, los organismos de socorro hicieron pruebas de sonido que permitieron detectar señales que podrían corresponder a dos mujeres reportadas como desaparecidas por sus familiares.

A partir de ese hallazgo, los equipos iniciaron una nueva fase con maquinaria pesada para remover grandes placas de concreto y abrir acceso al punto donde fueron ubicadas esas señales.

Las autoridades consideran esa estructura como uno de los escenarios más complejos de la emergencia por la inestabilidad de los escombros y las condiciones de seguridad para los rescatistas.

El alcalde Eder sostuvo en su cuenta de X que la búsqueda no se detendrá mientras exista posibilidad de encontrar personas con vida. Por lo anterior, el mandatario dijo: “Mientras exista esperanza de encontrar vidas debajo de los escombros, los equipos y organismos de socorro seguirán trabajando sin descanso para encontrarlas”.

El mandatario local también explicó que la decisión fue adoptada desde el PMU en los puntos críticos de la ciudad y que al personal local se sumaron equipos especializados de Estados Unidos e Israel.

En otro mensaje desde su cuenta en la misma red social, Eder afirmó: “A esta nueva etapa se suman equipos especializados de Estados Unidos e Israel, con tecnología de punta, que trabajarán junto a nuestros rescatistas y organismos de socorro”.

Por su parte, el teniente Rafael Palomino, oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, explicó que la búsqueda continúa pese a que ya se cumplió la ventana inicial de 72 horas, y aseveró: “Tenemos equipos especializados y le pedimos a la comunidad que nos siga colaborando, escuchando y acatando las recomendaciones de los rescatistas para que se pueda optimizar este proceso. Estamos en territorio con sensores de sonido y temperatura y perros entrenados, que nos permiten ubicar a las personas, especialmente cuando tienen vida”.

Esos equipos trabajan con sensores capaces de detectar sonidos, movimientos y variaciones de temperatura dentro de estructuras colapsadas. Por esa razón, el llamado oficial a la ciudadanía es mantener silencio en los puntos de intervención para no interferir con las tareas de localización.

Mientras que el secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Ricardo Peñuela pidió reducir al mínimo el ruido alrededor de los operativos.

“Reiteramos la importancia de que la gente haga silencio en esos puntos donde se trabaja para rescatar vidas en medio de los escombros. Son momentos críticos donde la probabilidad de vida va mermando, pero siguen activos. Es fundamental que la ciudadanía deje trabajar a los rescatistas”, cerró el funcionario de la administración distrital.

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