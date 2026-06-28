Ejército y Policía incautaron 1,5 toneladas de cocaína y explosivos del ELN en Cesar

Golpe al Frente Camilo Torres del ELN, hallaron laboratorio con droga y arsenal en La Jagua de Ibirico - crédito @COL_EJERCITO/X

El 27 de junio de 2026, en una operación conjunta en zona rural de La Jagua de Ibirico (Cesar), las autoridades lograron la incautación de 1,5 toneladas de cocaína y 19 artefactos explosivos, elementos que, según información oficial, pertenecerían al Frente Camilo Torres del ELN.

La acción, desarrollada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, incluyó la intervención de un laboratorio clandestino donde también se hallaron más de 1.200 galones de combustible.

De acuerdo con reportes entregados por los organismos de seguridad, el hallazgo representa un golpe significativo contra las estructuras financieras de este grupo armado ilegal.

El Ejército Nacional de Colombia sostuvo que la operación evitó la circulación de más de 1.540.000 dosis de cocaína en rutas hacia Centroamérica y Europa. El reporte oficial subrayó que la afectación para el ELN se estima en más de 12.275 millones de pesos.

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Descubrieron laboratorio clandestino del ELN en Cesar, decomisaron cocaína, explosivos y combustible - crédito @COL_EJERCITO/X

La intervención permitió descubrir no solo la droga y el combustible, sino también un arsenal de artefactos explosivos improvisados. Según el Ejército: “Seguimos debilitando las capacidades terroristas y financieras de los grupos armados organizados”.

El laboratorio clandestino, ubicado en una zona boscosa de La Jagua de Ibirico, operaba bajo estrictas medidas de seguridad y contaba con reservas de combustible para la producción de alcaloides. Las autoridades señalaron que “la intervención se desarrolló tras un proceso de seguimiento e inteligencia militar”, lo que permitió ingresar al sitio sin confrontaciones armadas.

La Policía Nacional indicó que el material incautado será objeto de análisis técnico para determinar su procedencia exacta y posibles conexiones con otras actividades ilícitas en el territorio.

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El decomiso de las más de 1,5 toneladas de cocaína se sumó a las recientes acciones emprendidas por la Fuerza Pública en todo el territorio colombiano, donde se ha intensificado la vigilancia sobre rutas empleadas por organizaciones criminales para el tráfico de estupefacientes y armas.

Incautaron droga, artefactos explosivos y combustible en operativo contra el ELN en zona rural del Cesar - crédito @COL_EJERCITO/X

Operativo en Norte de Santander logró decomiso récord de cocaína y eliminó centro de producción ilícito

El 26 de junio de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció la incautación de más de una tonelada de cocaína y el desmantelamiento de un laboratorio de gran capacidad en el municipio de Bochalema, Norte de Santander.

La operación, desarrollada por la Policía Nacional y el Ejército Nacional, fue calificada por el titular de la cartera como uno de los mayores éxitos recientes en la lucha contra el narcotráfico en el noreste colombiano.

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Sánchez informó a través de su cuenta oficial de X que “en Bochalema, nuestra Policía, en coordinación con el Ejército, incautó 1,1 toneladas de cocaína e inhabilitó un laboratorio utilizado por una organización narcotraficante que delinque en la región”.

Según los datos oficiales, el operativo permitió también el decomiso de 300 kilogramos de base de cocaína, 4.309 galones de insumos líquidos y 950 kilogramos de insumos sólidos destinados a la elaboración del alcaloide.

El ministro subrayó que este resultado constituye “un contundente golpe a las finanzas del narcotráfico y a las estructuras criminales que pretenden utilizar Norte de Santander como corredores para la producción y comercialización de droga”.

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Gobierno incautó más de una tonelada de cocaína y desmanteló megalaboratorio en Bochalema - crédito @PedroSanchezCol/X

De acuerdo con la información difundida, la infraestructura desmantelada servía como eje logístico para una organización dedicada a la fabricación y envío de sustancias ilícitas.

El jefe de la defensa nacional resaltó la importancia de la cooperación interinstitucional y la dedicación de las fuerzas públicas.

“Mi reconocimiento a nuestros policías y soldados que continúan afectando las economías ilícitas y debilitando las capacidades criminales de quienes amenazan la seguridad de los colombianos”, afirmó Sánchez.

Además, el alto funcionario pidió a la ciudadanía mantener una postura activa en la denuncia de hechos delictivos, recordando la existencia de líneas telefónicas para reportar actividades asociadas al narcotráfico, secuestro, extorsión y reclutamiento infantil. “Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen”, solicitó el ministro, asegurando total reserva para quienes brinden información relevante.

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La acción refuerza el compromiso del Gobierno con el control territorial y la protección de la seguridad regional. “El Estado somos todos… y los buenos somos más”, concluyó Sánchez.