Estadounidense en TikTok mostró indignación al descubrir que las verduras en Colombia son diferentes: “La comida de nuestro país es una mentira”

La indignación de una creadora de contenido estadounidense se hizo viral tras mostrar en TikTok el tamaño y aspecto “real” de la espinaca que compró en un supermercado de Bogotá - crédito jimmyveedenim / TikTok

La publicación de la creadora de contenido estadounidense jimmyveedenim en TikTok desató una ola de comentarios luego de exhibir su asombro ante la espinaca que halló en un supermercado de Bogotá. Su reacción fue inmediata al comparar el tamaño y la apariencia de las hojas con lo que suele ver en su país de origen.

“Alguien venga a ver esto, por favor. Alguien, por favor, venga a ver esto. Así es como se ve la espinaca en el supermercado en Colombia. No es del jardín, porque seguro que algunos de ustedes van a decir: «Así se ve mi espinaca. Ya saben, yo la saco de mi jardín». No, así es como se ve en el supermercado, ¿de acuerdo? Así es como se ve en el supermercado”, relató la creadora en su video. Sostuvo una bolsa de espinaca fresca y destacó su bajo precio: “Me costó USD 1,50 por toda la bolsa”, aproximadamente unos 5.000 pesos colombianos.

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Por qué las verduras estadounidenses parecen artificiales

La diferencia que notó la usuaria se relaciona con las prácticas de la industria agroalimentaria en Estados Unidos. El sistema prioriza la apariencia, la resistencia al transporte y la duración en los anaqueles, dejando en segundo plano el sabor y la textura original de las plantas.

La espinaca vendida en supermercados de Bogotá sorprendió a consumidores extranjeros por su tamaño y aspecto natural, poco habitual en Estados Unidos - crédito jimmyveedenim / TikTok

Las grandes cadenas exigen vegetales y frutas visualmente impecables, sin imperfecciones ni variaciones de forma. Para lograrlo, se descartan toneladas de productos que no cumplen estos estándares. El resultado es un mercado saturado de alimentos que lucen “perfectos”, pero que, como señaló la tiktoker, pueden parecer irreales ante los ojos de quienes están acostumbrados a productos más rústicos.

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Además, la cosecha se realiza mucho antes de que los productos maduren por completo, lo que limita el desarrollo de sus azúcares y nutrientes. A esto se añaden tratamientos como el encerado, que protege la superficie y otorga brillo a frutas y verduras. Esta práctica es común con manzanas, cítricos y pepinos, y busca mantener la frescura y atractivo visual durante largos periodos.

Fenómenos virales y percepción de “frutas de goma”

En los últimos años, se han viralizado en redes sociales videos en los que los usuarios muestran frutas que parecen tener una textura elástica. La sospecha de que sean sintéticas es infundada, según especialistas, quienes atribuyen el fenómeno a alteraciones en la maduración, fallas en la cadena de frío o almacenamiento prolongado. Sandías, naranjas y paltas pueden presentar estas características sin dejar de ser naturales.

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La agroindustria estadounidense prioriza la apariencia perfecta y la durabilidad de los vegetales, lo que afecta el sabor y la textura original - crédito Juan, leamos / TikTok

La propia tiktoker expresó su incredulidad ante el tamaño y la textura de la espinaca colombiana: “Nunca en mi vida había visto espinaca así en el supermercado. Miren el tamaño de esta cosa. Esta es la bolsa, y tiene a Popeye en el frente. Estas parecen hojas reales, de verdad, como hojas auténticas. Hojas reales. Ya saben a lo que me refiero”.

Reacciones y comparaciones entre países

La publicación de jimmyveedenim generó cientos de respuestas de usuarios curiosos por conocer las diferencias entre ambos países. “Acaso cómo es la espinaca en USA?”, preguntaron algunos seguidores. Otros detallaron: “Son como la versión bebé o mini y todas son sospechosamente perfectas… jajajaja y suelen venderlas sin la parte del tallo y listas para usar en la comida”.

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Varios usuarios colombianos explicaron el origen y las características de la verdura que mostró la tiktoker: “En Colombia tenemos diferentes tipos de espinaca; esta es la espinaca bogotana, de clima frío, que crece aún más grande. ¡Es la mejor que hay!” y “Se parece a la espinaca que comía Popeye”.

Especialistas explican que la textura elástica en frutas y verduras responde a cambios en el proceso de maduración y almacenamiento, sin que esto implique que sean productos sintéticos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué diferencia a la espinaca colombiana de la estadounidense

La espinaca que se comercializa en Colombia, especialmente en Bogotá, se suele vender completa con la raíz para alargar su vida útil. Por el contrario, en Estados Unidos, la mayoría de la oferta corresponde a variedades baby, seleccionadas por su tamaño reducido y aspecto homogéneo, lo que suele facilitar las ventas para almacenes de cadena.

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