Frota una cáscara de papa cruda en tus zapatos y recupera el brillo sin crema

La cáscara debe usarse recién pelada; cuando se seca, el almidón pierde efectividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Frotar una cáscara de papa cruda en los zapatos para recuperar el brillo es un remedio casero transmitido desde hace generaciones y que las redes sociales volvieron a poner de moda. El truco funciona, pero su efecto es mecánico y temporal.

La papa es un tubérculo originario de los Andes que hoy forma parte de la dieta diaria en todo el mundo. En México se consume en guisos, caldos y garnachas.

Su cáscara, que habitualmente se desecha al pelar, tiene humedad, almidón y azúcares naturales: esa combinación explica tanto por qué el truco da resultado al instante como por qué conviene no repetirlo seguido.

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El truco funciona en zapatos de cuero liso y botas; no se recomienda en charol delicado ni materiales sintéticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar el truco casero paso a paso

Hay que limpiar el zapato con un trapo seco antes de empezar: el polvo suelto impide que la humedad de la cáscara actúe de forma pareja.

Se toma la cáscara con la cara interior hacia el cuero y se frota con movimientos circulares hasta cubrir toda la superficie, incluyendo las costuras y el borde de la suela donde se acumula más suciedad.

Para las costuras y esquinas, un palillo o un trapo doblado en punta ayuda a llegar sin frotar de más el cuero

La cáscara de papa tiene humedad, almidón y azúcares naturales que pueden atrapar la suciedad superficial del cuero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se deja actuar entre cinco y diez minutos. Después se pule con un paño suave y seco con movimientos firmes. Si la cáscara se seca durante la aplicación, conviene cambiarla por una fresca.

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El brillo final no lo genera el jugo de la papa: lo produce la fricción del paño sobre el cuero, que alisa la superficie y permite que refleje mejor la luz. Sin ese paso, puede quedar un velo blanquecino visible.

El truco aplica en zapatos de cuero liso y botas. No se recomienda en charol muy delicado ni en materiales sintéticos.

Mantener el calzado limpio y en buen estado es solo una parte del cuidado. Según la UNAM, un zapato inadecuado puede generar dolor en rodillas, caderas y espalda, sobrecargas musculares, problemas de circulación y deformidades en los dedos. (YouTube/@dgas_unam)

Conviene probar primero en una zona poco visible, como el talón, antes de cubrir todo el zapato. El truco funciona mejor en zapatos oscuros.

El almidón de la papa atrapa la suciedad y el paño devuelve el brillo

El efecto real es físico. La humedad de la cáscara afloja el polvo superficial y el almidón actúa como una microesponja que atrapa esa suciedad al secarse.

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Investigadores de la revista científica ACS Sustainable Chemistry & Engineering han estudiado el almidón como agente que interactúa con las fibras de colágeno del cuero, lo que explica por qué se adhiere a la superficie del material al frotar.

Frotar una cáscara de papa en los zapatos es un remedio casero que circula desde hace generaciones y que las redes sociales volvieron a popularizar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brillo, no obstante, no viene de ningún compuesto de la papa. Viene del pulido: el paño seco alisa las fibras superficiales del cuero y las acomoda para que reflejen la luz.

La papa solo prepara el terreno limpiando la capa de polvo y grasa superficial. El almidón pierde efectividad cuando la cáscara se seca, por eso conviene usarla recién pelada.

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El brillo no lo genera la papa sino el pulido: la fricción del paño seco sobre el cuero es lo que devuelve el lustre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no conviene abusar del truco ni guardar los zapatos húmedos

El cuero es piel animal con poros abiertos. El Collections Care Manual de los Museums of Western Australia señala que el cuero sano requiere un contenido de humedad de entre 14% y 20%, y que la humedad excesiva combinada con materia orgánica favorece el desarrollo de moho y bacterias que degradan el material.

La papa puede dejar azúcares y humedad orgánica atrapada en los poros del cuero después de cada aplicación.

El truco sirve para una emergencia puntual, no como alternativa al cuidado regular del calzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, una vez aplicado el truco, no conviene guardar los zapatos de inmediato en un clóset cerrado, oscuro y sin ventilación.

Tampoco conviene repetir el truco con frecuencia; el cuero necesita secarse por completo entre una aplicación y otra para evitar que la humedad acumulada altere su estructura.

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La cáscara debe usarse recién pelada; cuando se seca pierde efectividad sobre la superficie del zapato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco sirve para una emergencia puntual. No existe aún documentación oficial o institucional que lo respalde como una alternativa al cuidado regular del calzado.