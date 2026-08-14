México
Agregar Infobae enGoogle

Andy López Beltrán actualiza lista de más de 50 políticos mexicanos sin visa en EEUU

El morenista, hijo del expresidente López Obrador, publicó una carta dirigida al presidente Donald Trump en la que califica la decisión como un acto “propagandístico”

Tres personas: un hombre con barba y gafas, otro hombre con gafas, y una mujer. Al fondo, la bandera de Estados Unidos con sellos de CANCELLED
Tres políticos mexicanos, identificados como morenistas, aparecen frente a la bandera de Estados Unidos con sellos de "CANCELLED". (Especial Infobae México)
Guardar

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena, se suma a una lista de políticos mexicanos a los que el gobierno de Estados Unidos ha retirado el visado en los últimos 12 meses.

Mediante un comunicado en sus cuentas oficiales, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que fue notificado recientemente sobre el cambio de estatuto.

En una carta dirigida al presidente Donald Trump, López Beltrán señala que la decisión fue ordenada por Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, sin existir precedentes legales que justifiquen el ordenamiento.

PUBLICIDAD

Andy López Beltrán: “Esta decisión es de carácter político”

Posteriormente, el morenista profundiza sus cuestionamientos y cataloga la decisión como una medida de “estilo hitleriano” con fines propagandísticos.

“No sobra asegurar que dichos funcionarios no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo, porque siempre he guiado mi vida pública y privada con ideales, principios y honestidad infundidos por mis padres y practicados por convicción en mi quehacer político”, sostiene López Beltrán.

(IG: andresmanuellopezbeltran_)
(IG: andresmanuellopezbeltran_)

La sanción del gobierno estadounidense surge en un momento en el que la conversación pública se centra en la avanzada del gobierno federal contra periodistas, medios y líderes de opinión señalados de impulsar narrativas críticas contra la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

PUBLICIDAD

Aunque hasta el momento la medida ha alcanzado a más de 50 políticos mexicanos, la cancelación del visado de Andrés Manuel López Beltrán ha puesto bajo el escrutinio los perfiles de militantes de Morena, entre los que destacan la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado en abril pasado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa y tráfico de drogas.

Lista de políticos de la 4T a los que se les retiró la visa

El ordenamiento de gobierno de EEUU ubica a Andrés Manuel López Beltrán como el decimocuarto militante de Morena al que le ha sido retirada la visa, de acuerdo con reportes de medios nacionales y estadounidenses.

  1. Alfonso Durazo Montaño — Gobernador de Sonora
  2. Américo Villarreal Anaya — Gobernador de Tamaulipas
  3. Myrna Brighite Granados de la Rosa — Presidenta estatal de Morena en Chihuahua
  4. Rubén Rocha Moya — Gobernador de Sinaloa
  5. Hilda Araceli Brown Figueredo — Diputada federal de Morena
  6. José Luis Dagnino López — Alcalde de San Felipe, Baja California
  7. César Iván Sandoval Gámez — Alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora
  8. Norma Alicia Bustamante Martínez — Alcaldesa de Mexicali, Baja California
  9. Juan Francisco Gim Nogales — Alcalde de Nogales, Sonora
  10. Óscar Eduardo Castro Castro — Exalcalde de Puerto Peñasco, Sonora
  11. Marina del Pilar Ávila Olmeda — Gobernadora de Baja California
  12. Carlos Torres Torres — Excoordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana
  13. Alex Tonatiuh Márquez Hernández — Exdirector de Investigación Aduanera de la ANAM
  14. Andrés Manuel “Andy” López Beltrán — Exsecretario de Organización de Morena
La líder nacional Ariadna Montiel afirmó que no habrá expulsión mientras Washington no presente evidencias que sustenten los vínculos atribuidos con el crimen organizado y dijo que el proceso no será automático ni inmediato. (Infoabe-Itzallana)
La líder nacional Ariadna Montiel afirmó que no habrá expulsión mientras Washington no presente evidencias que sustenten los vínculos atribuidos con el crimen organizado y dijo que el proceso no será automático ni inmediato. (Infoabe-Itzallana)

Reacciones a la sanción de EEUU contra Andy López Beltrán

La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, provocó reacciones entre dirigentes de la oposición mexicana.

El Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que la revocación de la visa representa una señal que el gobierno mexicano debe atender y rechazó que la medida tenga relación con sus adversarios políticos.

“La visa no se la retiró la oposición, los medios de comunicación ni algún supuesto ‘juez conservador’. Se la retiró el gobierno de Estados Unidos y el propio Andrés Manuel López Beltrán ya lo confirmó”, señaló el partido.

El PAN también cuestionó la respuesta del hijo de AMLO y afirmó que su reacción corresponde a una estrategia de victimización.

“Ahora Andy se declara perseguido, ataca a las autoridades estadounidenses y califica la decisión como una ‘canallada’”, expresó el instituto político.

Captura de pantalla de un tuit de Alejandro Moreno con texto en español, foto de perfil y el identificador @alitomoreno
Un tuit de Alejandro Moreno critica la revocación de una visa por parte de Estados Unidos y las acciones del gobierno de MORENA en México. (X)

Alejandro Moreno arremete contra el hijo de AMLO

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también reaccionó a la cancelación de la visa y lanzó una serie de cuestionamientos contra López Beltrán.

“Andy, Estados Unidos ya te revocó la visa y ahora sales a lloriquear, acusando motivos políticos y comparando la decisión con prácticas hitlerianas”, escribió.

Moreno exigió al hijo del expresidente responder a los señalamientos que han surgido alrededor de sus actividades políticas y personales, además de cuestionar su petición al presidente Donald Trump para intervenir en la decisión.

“Mejor empieza por dar explicaciones tú. Habla de tus relaciones, tus negocios, tu corrupción, tus lujos, tu clan y de cada señalamiento público que rodea a tu grupo político por sus vínculos con los cárteles del crimen organizado”, publicó el priista.

Hasta ahora, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha hecho públicos los motivos específicos por los que fue cancelada la visa de López Beltrán.

El político, quien busca una candidatura a diputado federal por Tabasco en 2027, sostiene que la decisión carece de sustento y forma parte de una campaña política en su contra.

Temas Relacionados

Andy López BeltránEEUUVisaMarco RubioChristopher LandauPolítica en MéxicoÚltima horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía del Edomex investiga la muerte de 12 perros encontrados en Naucalpan: Alcalde señala que pudieron ser usados en peleas clandestinas

Los restos de los canes fueron abandonados en una zona serrana de Santiago Tepatlaxco

Fiscalía del Edomex investiga la muerte de 12 perros encontrados en Naucalpan: Alcalde señala que pudieron ser usados en peleas clandestinas

SCJN justifica aumento presupuestal de 12.7% para 2027 tras críticas de Lenia Batres: “8 de cada 10 pesos van a sueldos”

La Suprema Corte aseguró que el alza responde al pago de sueldos y obligaciones laborales

SCJN justifica aumento presupuestal de 12.7% para 2027 tras críticas de Lenia Batres: “8 de cada 10 pesos van a sueldos”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 14 de agosto

Consulta las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 14 de agosto

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 14 de agosto de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 14 de agosto de 2026

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

En tres cateos, autoridades aseguraron más de 2 mil dosis de droga en Michoacán: hay 10 detenidos en total

Detienen a comandante de la Policía Municipal de Pánuco por presuntos vínculos con un grupo delictivo

Ricardo Thompson obtiene amparo que frena apertura a juicio oral por huachicol fiscal

Desmantelan red de extorsión contra bares de la calzada Acoxpa: hay siete detenidos, droga y un arma larga asegurada

ENTRETENIMIENTO

Aldo Rendón arremete contra Mariana Ochoa tras hablar mal de Flor en La Casa de los Famosos México: “No andes de amarra navajas”

Aldo Rendón arremete contra Mariana Ochoa tras hablar mal de Flor en La Casa de los Famosos México: “No andes de amarra navajas”

Cazzu confirma noviazgo con Ignacio Colombara a dos años de la ruptura con Christian Nodal

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

Charito Ruiz anuncia su compromiso a 3 años de su divorcio de Ernesto D’Alessio: ¿quién es su prometido?

Fans acusan a Yahir de no tolerar a Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México, esta sería la razón

DEPORTES

Efraín Juárez cuenta su verdad sobre su salida de Pumas y lanza dardo contra la directiva

Efraín Juárez cuenta su verdad sobre su salida de Pumas y lanza dardo contra la directiva

Santiago Giménez podría jugar con Fidalgo: Real Betis tendría interés

Isaac “Pitbull” Pitbull Cruz confiesa qué lo llevó a ser parte del Canelo Team

Jorge Álvarez Máynez exige el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX: solicitó investigación

TUDN suma otra baja después de polémica de Valeria Marín y Marc Crosas