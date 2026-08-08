Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Jennifer Pedraza cuestionó a Abelardo de la Espriella por reanudación de fumigaciones con aspersiones aéreas de cultivos ilícitos

La congresista radicó un derecho de petición para conocer las sustancias que serían utilizadas, sus componentes, los estudios que respaldan su seguridad y los permisos otorgados por las autoridades

La senadora Jennifer Pedraza y el presidente Abelardo de la Espriella, en medio del debate por la eventual reanudación de la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos ilícitos - crédito @CamaraColombia/X - Luisa González/REUTERS
La senadora Jennifer Pedraza y el presidente Abelardo de la Espriella, en medio del debate por la eventual reanudación de la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos ilícitos - crédito @CamaraColombia/X - Luisa González/REUTERS
Guardar

La senadora Jennifer Pedraza pidió al presidente Abelardo de la Espriella que informe con precisión qué herbicidas usará en la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia, cuáles son sus componentes y cuál es el sustento legal con el que el Gobierno sostiene que esa aspersión, incluido el uso de glifosato, no contradice una sentencia de la Corte Constitucional.

La congresista radicó el 7 de agosto de 2026 un derecho de petición dirigido a la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, para exigir detalles técnicos, bases de datos y anexos estadísticos en formatos abiertos como .xlsx o .csv.

PUBLICIDAD

También reclamó que se precise si los productos que el Ejecutivo considera “no contaminantes” ya cuentan con registro de venta vigente ante el ICA y concepto favorable del Ministerio de Salud, o si siguen en fase de evaluación.

La solicitud de Pedraza se produjo después del discurso de posesión en el que De la Espriella anunció que su Gobierno retomará la aspersión aérea como herramienta de erradicación y que usará herbicidas de “última generación”.

Derecho de petición radicado por la senadora Jennifer Pedraza ante la Presidencia de la República y el DAapre sobre la eventual reanudación de la aspersión aérea con glifosato - crédito Jennfier Pedraza/X
Derecho de petición radicado por la senadora Jennifer Pedraza ante la Presidencia de la República y el DAapre sobre la eventual reanudación de la aspersión aérea con glifosato - crédito Jennfier Pedraza/X

El mandatario presentó esa decisión como una “prioridad nacional” y la integró a una estrategia de erradicación “por todas las vías” contra los cultivos ilícitos.

Pedraza exigió conocer la composición química y los estudios que respaldan la fumigación

En su derecho de petición, Pedraza solicitó información sobre las sustancias que el nuevo Gobierno pretende utilizar y cuestionó la referencia oficial a productos que serían “no contaminantes” y no representarían riesgos para la salud.

PUBLICIDAD

La senadora pidió que se identifiquen de manera específica “las formulaciones e ingredientes activos de herbicida a base de glifosato (o alternativos a éste)” que el Gobierno considera actualmente “no contaminantes” y libres de riesgo para la salud humana.

Además, reclamó que la Presidencia precise el nombre comercial y la composición química completa de esas formulaciones, incluidos “coadyuvantes y solventes”.

También pidió conocer los estudios científicos, toxicológicos y epidemiológicos que respaldan la seguridad de los productos que eventualmente serían empleados en las labores de aspersión.

El punto central de la solicitud apunta a una pregunta concreta: qué sustancias piensa asperjar el Gobierno sobre los campos colombianos y con qué base jurídica afirma que su uso es compatible con la jurisprudencia constitucional.

El presidente Gustavo Petro reabre el debate sobre la aspersión aérea con glifosato en Colombia - crédito Colprensa
El glifosato es un herbicida utilizado para eliminar plantas y su eventual aspersión aérea en Colombia genera preocupación por sus posibles efectos sobre la salud, los cultivos y el medio ambiente - crédito Colprensa

En un mensaje público, Pedraza reclamó que se informe “con toda claridad” cuáles serán los herbicidas empleados en esas labores de fumigación.

La senadora preguntó si los productos ya tienen aval de las autoridades

Otro de los puntos incluidos en el documento radicado ante la Presidencia y el DAPRE tiene que ver con el estado regulatorio de las sustancias que pretende utilizar el Gobierno.

Pedraza preguntó expresamente si las formulaciones anunciadas “cuentan ya con registro de venta vigente ante el ICA y concepto favorable del Ministerio de Salud, o si se trata de productos aún en fase de evaluación”.

La respuesta a este punto permitiría establecer si los herbicidas a los que hizo referencia el mandatario ya tienen los permisos correspondientes para su comercialización y utilización o si, por el contrario, todavía se encuentran bajo procesos de evaluación por parte de las autoridades competentes.

La congresista también solicitó que la información técnica, las bases de datos y los anexos estadísticos sean entregados en formatos abiertos, preferiblemente .xlsx o .csv, con fundamento en la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos de gobernanza de datos del Ministerio.

El Gobierno defendió la aspersión como inocua y ajustada al mandato judicial

Abelardo de la Espriella hace su primer discurso presidencial desde el Batallón Pichincha - crédito prensa Abelardo de la Espriella
El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno retomará la aspersión aérea con herbicidas como parte de su estrategia contra los cultivos ilícitos - crédito prensa Abelardo de la Espriella

En su intervención de posesión, De la Espriella sostuvo que implementará la fumigación con herbicidas de última generación “que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”.

Esa declaración fijó la línea oficial con la que el nuevo gobierno busca justificar el regreso de la aspersión aérea.

El presidente vinculó esa política con una ofensiva más amplia contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. También afirmó que la erradicación no debe medirse por estadísticas o mapas, sino por la eliminación material de la coca en el terreno.

De la Espriella insistió en que la coca ha traído “muerte, corrupción y destrucción” y la presentó como una fuente de violencia y desplazamiento. En ese mismo marco, defendió la necesidad de retirar los cultivos ilícitos para reemplazarlos por actividades agrícolas legales.

Entre las alternativas mencionadas por el mandatario aparecieron el coco, el cacao, el café, el maíz y la palma.

La propuesta oficial plantea que la remoción de la coca abra paso a la producción y exportación de esos bienes, aunque hasta ahora el Gobierno no ha detallado el esquema técnico de la aspersión ni las formulaciones concretas de los herbicidas que utilizaría.

Temas Relacionados

Jennifer PedrazaAbelardo de la EspriellaAsperción aéreaGlifosato ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Lotería de Santander hoy 9 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander hoy 9 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Resultado Lotería del Cauca hoy 8 de agosto

Como cada sábado, aquí están los números de la suerte del último sorteo de esta lotería colombiana

Resultado Lotería del Cauca hoy 8 de agosto

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 8 de agosto

Como todos los sábado, aquí están los números ganadores del sorteo de hoy

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 8 de agosto

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 8 de agosto

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 8 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

Colombia se convierte en eje de ofensiva militar de Trump contra el narcotráfico en la región, tras acuerdo con De la Espriella, según The New York Times

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

ENTRETENIMIENTO

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Moda y política: estos han sido los vestidos que han usado las recientes primeras damas de Colombia y los millonarios precios que cuestan

Tebi Bernal se defendió de los señalamientos de su ex Alejandra Salguero: “Nada justifica el daño”

Alejandra Salguero acusó a su ex Tebi Bernal de acosarla y ser violento: la modelo compartió videos y tuvo que llamar a la policía

Jorge Barón saludó a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia: “Con nuestra Patria Milagro”

Deportes

Colombia hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: segundo en el medallero y con récord de oros

Colombia hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: segundo en el medallero y con récord de oros

Círculo de Periodistas de Bogotá pidió a Abelardo de la Espriella que garantice el trabajo de los medios en su gobierno

El efecto “Juanfer” empezó a funcionar en el Medellín: así va la venta de abonos en las primeras horas del fichaje

Policía de Estados Unidos atendió a las amenazas contra Jáminton Campaz en el Mundial 2026: este es el informe

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el partidazo de la fecha 4 de la Liga BetPlay