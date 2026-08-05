México
Agregar Infobae enGoogle

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 5 de agosto de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Guardar

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este miércoles 5 de agosto monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

05:59 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Temas Relacionados

Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticiasmexico-entretenimiento

Últimas noticias

La Casa de los Famosos México 2026: qué celebridades cambiaron de cuarto

Apenas dos semanas después de su estreno, la casa más famosa de México registró su primera reorganización de habitaciones

La Casa de los Famosos México 2026: qué celebridades cambiaron de cuarto

Video de César Gastélum captó a los sicarios en moto minutos antes del asesinato del influencer: “Esos chavalos me dan miedo”

Un video revela que los sicarios dieron vueltas en motocicleta por el lugar minutos antes de ejecutar a César Gastélum en Culiacán

Video de César Gastélum captó a los sicarios en moto minutos antes del asesinato del influencer: “Esos chavalos me dan miedo”

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Karina encontró la moneda del destino de la semana

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Karina encontró la moneda del destino de la semana

Gana Gato: resultados ganadores del último sorteo de este martes 4 de agosto

Como todos los martes, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Gana Gato: resultados ganadores del último sorteo de este martes 4 de agosto

Hinchas de Cruzeiro festejaron la caída del fichaje de Brian Rodríguez tras polémica de su pasado

La afición brasileña recordó el pasado cuestionable del atacante americanista

Hinchas de Cruzeiro festejaron la caída del fichaje de Brian Rodríguez tras polémica de su pasado

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aceptó su destino como atracción de museo por su altura descomunal, se casó con otro gigante y dio a luz al bebé más grande registrado

Aceptó su destino como atracción de museo por su altura descomunal, se casó con otro gigante y dio a luz al bebé más grande registrado

La leyenda del “Hombre Gato”: siete meses de pánico, un intento de abuso sexual y un misterio que nunca se resolvió

El calvario del hombre que vive atrapado en el cuerpo de un niño de 12 años: “No puedo dormir con normalidad”

Las conmovedoras cartas de “las Trece Rosas”, acusadas de un delito que no habían cometido y fusiladas por la dictadura de Franco

Javier Milei repite un libreto dogmático que trae consecuencias impredecibles

INFOBAE AMÉRICA

La escena eliminada de ‘Spider-Man: Brand New Day’ que dejó fuera un cameo más que esperado por los fans: “Me dejaron fuera”

La escena eliminada de ‘Spider-Man: Brand New Day’ que dejó fuera un cameo más que esperado por los fans: “Me dejaron fuera”

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania: al menos 15 muertos y 44 heridos

Estados Unidos afirmó que la intervención sobre el yen buscó evitar una nueva inestabilidad financiera en Asia

Descubren la proteína que hace que las plantas “se sientan llenas” de nitrógeno: cómo podría reducir el uso de fertilizantes

Con ejercicios de fuego real y simulacros para civiles, Taiwán inició las maniobras militares Han Kuang ante la presión del régimen chino

DEPORTES

El ranking de la Fórmula 1 con los mejores pilotos de la primera mitad de la temporada: el destacado lugar que ocupa Colapinto

El ranking de la Fórmula 1 con los mejores pilotos de la primera mitad de la temporada: el destacado lugar que ocupa Colapinto

La llamativa innovación en la regla que planteó Djokovic para que el tenis sea más entretenido: “Debemos cambiar”

El emotivo homenaje de Estudiantes de La Plata a Alejandro Sabella: las imágenes del momento en que descubrieron su estatua en UNO

Enner Valencia, a un paso de ser refuerzo de Boca Juniors: qué resta para que la transferencia se haga oficial

“Mis juguetes”: Cristiano Ronaldo reveló una parte de su lujosa colección de autos valuados en millones de dólares