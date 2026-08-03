Qué atrae a las cucarachas gigantes a tu casa: la razón por la que aparecen y los 4 lugares por donde entran

La cucaracha americana (Periplaneta americana) —la especie de mayor tamaño entre las que invaden los hogares mexicanos— puede medir hasta 4.5 centímetros y llega a las casas atraída por condiciones específicas de humedad y temperatura, a través de rutas que pasan por el sistema de drenaje.
Encontrarla dentro es una señal de que al menos una vía de acceso desde el drenaje está abierta, según el documento Plagas Urbanas del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
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Calor, humedad y materia orgánica: las condiciones que atraen a la cucaracha americana al hogar
La cucaracha americana no se reproduce dentro del hogar. Su hábitat natural son los sistemas de alcantarillado municipales, los drenajes y los tanques sépticos, donde la oscuridad, la humedad y la materia orgánica en descomposición le ofrecen condiciones ideales.
Es la especie de cucaracha más distribuida a nivel mundial en las áreas que rodean y conectan con las viviendas, según la UACJ.
El Manual de Manejo Higiénico de Alimentos de la Secretaría de Salud indica que esta especie prefiere ambientes húmedos y cálidos con una temperatura ideal de 28°C. La cocina doméstica reúne todas esas condiciones.
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Por dónde entra la cucaracha americana: coladeras, sifones, ductos y grietas
Cuando el sifón del fregadero o de la coladera del baño se seca, el alcantarillado queda conectado directamente con el interior de la vivienda.
La UACJ identifica dos rutas por donde la cucaracha americana entra fácilmente: la coladera sin cubierta y el sifón seco. Además la oscuridad favorece la actividad del insecto.
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Los ductos de ventilación sin rejilla y las grietas en paredes y huecos alrededor de tuberías son otras dos vías de acceso frecuentes, según la Universidad Estatal de Pensilvania, a través de su página de extensión.
La cucaracha americana transporta bacterias desde el alcantarillado hasta la cocina
La cucaracha americana no pica ni transmite enfermedades de forma directa, pero arrastra en su cuerpo lo que recoge en el alcantarillado: bacterias como Salmonella, Shigella, E. coli y Pseudomonas, asociadas a enfermedades gastrointestinales.
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Cada vez que camina sobre una superficie de cocina —una tabla para picar, un utensilio, la orilla del fregadero— deposita esos microorganismos sin dejar rastro visible.
Las proteínas alérgenas presentes en las escamas de piel, secreciones y materiales fecales de las cucarachas quedan en suspensión en el aire doméstico y pueden causar síntomas de alergia, según un estudio publicado en la revista científica Journal of Allergy and Clinical Immunology: Global.
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Grasa acumulada y la biopelícula: lo que las retiene dentro
Dentro de la tubería del fregadero crece una capa de bacterias y materia orgánica que ningún detergente superficial alcanza: la biopelícula.
Carolina Ricardez García y Salvador Uribe Carvajal, investigadores del Departamento de Genética Molecular del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, publicaron en la Revista de la Facultad de Medicina que una biopelícula madura está formada en un 80 a 90% por una matriz gelatinosa de azúcares, proteínas y material genético bacteriano.
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Esa capa funciona como fuente de alimento para los organismos que habitan el drenaje doméstico.
Las medidas que piden las autoridades para evitar la presencia de cucarachas en casa
La NOM-251-SSA1-2009 recomienda que los drenajes estén provistos de trampas contra olores y coladeras con rejillas en buen estado.
Mantener llenos los sifones de todos los desagües de la vivienda —incluyendo baños de visita y lavaderos poco usados— es la medida más directa para cortar la conexión entre el alcantarillado y el interior del hogar.
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También indica que los drenajes deben contar con una cubierta apropiada y que las coladeras deben mantenerse libres de basura, sin estancamientos y en buen estado.
La norma también exige trampas de grasa en cocinas donde se generen residuos de aceites y alimentos. Aunque está dirigida a establecimientos de preparación y venta de alimentos, sus criterios sobre drenajes y acumulación de grasa son aplicables a cualquier cocina.
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El Manual de Manejo Higiénico de Alimentos de la Secretaría de Salud añade sellar grietas en paredes y pisos, eliminar fuentes de humedad y mantener limpias las superficies donde se preparan alimentos.
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