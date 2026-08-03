Qué atrae a las cucarachas gigantes a tu casa: la razón por la que aparecen y los 4 lugares por donde entran

Esta especie prefiere ambientes húmedos y cálidos con una temperatura ideal de 28°C, según la Secretaría de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cucaracha americana (Periplaneta americana) —la especie de mayor tamaño entre las que invaden los hogares mexicanos— puede medir hasta 4.5 centímetros y llega a las casas atraída por condiciones específicas de humedad y temperatura, a través de rutas que pasan por el sistema de drenaje.

Encontrarla dentro es una señal de que al menos una vía de acceso desde el drenaje está abierta, según el documento Plagas Urbanas del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

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La cucaracha americana es la especie peridoméstica más distribuida a nivel mundial en áreas que rodean y conectan con las vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calor, humedad y materia orgánica: las condiciones que atraen a la cucaracha americana al hogar

La cucaracha americana no se reproduce dentro del hogar. Su hábitat natural son los sistemas de alcantarillado municipales, los drenajes y los tanques sépticos, donde la oscuridad, la humedad y la materia orgánica en descomposición le ofrecen condiciones ideales.

Es la especie de cucaracha más distribuida a nivel mundial en las áreas que rodean y conectan con las viviendas, según la UACJ.

No pica ni transmite enfermedades de forma directa, pero contamina las superficies que toca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Manual de Manejo Higiénico de Alimentos de la Secretaría de Salud indica que esta especie prefiere ambientes húmedos y cálidos con una temperatura ideal de 28°C. La cocina doméstica reúne todas esas condiciones.

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Por dónde entra la cucaracha americana: coladeras, sifones, ductos y grietas

Cuando el sifón del fregadero o de la coladera del baño se seca, el alcantarillado queda conectado directamente con el interior de la vivienda.

La UACJ identifica dos rutas por donde la cucaracha americana entra fácilmente: la coladera sin cubierta y el sifón seco. Además la oscuridad favorece la actividad del insecto.

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La NOM-251-SSA1-2009 exige coladeras con rejillas en buen estado y trampas contra olores en todos los drenajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ductos de ventilación sin rejilla y las grietas en paredes y huecos alrededor de tuberías son otras dos vías de acceso frecuentes, según la Universidad Estatal de Pensilvania, a través de su página de extensión.

La cucaracha americana transporta bacterias desde el alcantarillado hasta la cocina

La cucaracha americana no pica ni transmite enfermedades de forma directa, pero arrastra en su cuerpo lo que recoge en el alcantarillado: bacterias como Salmonella, Shigella, E. coli y Pseudomonas, asociadas a enfermedades gastrointestinales.

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La UACJ identifica cuatro rutas de ingreso: coladeras sin cubierta, sifones secos, ductos de ventilación sin rejilla y grietas en paredes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez que camina sobre una superficie de cocina —una tabla para picar, un utensilio, la orilla del fregadero— deposita esos microorganismos sin dejar rastro visible.

Las proteínas alérgenas presentes en las escamas de piel, secreciones y materiales fecales de las cucarachas quedan en suspensión en el aire doméstico y pueden causar síntomas de alergia, según un estudio publicado en la revista científica Journal of Allergy and Clinical Immunology: Global.

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Su presencia en casa no indica suciedad: viene del sistema de drenaje municipal, no del interior del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grasa acumulada y la biopelícula: lo que las retiene dentro

Dentro de la tubería del fregadero crece una capa de bacterias y materia orgánica que ningún detergente superficial alcanza: la biopelícula.

Carolina Ricardez García y Salvador Uribe Carvajal, investigadores del Departamento de Genética Molecular del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, publicaron en la Revista de la Facultad de Medicina que una biopelícula madura está formada en un 80 a 90% por una matriz gelatinosa de azúcares, proteínas y material genético bacteriano.

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El sifón seco bajo el fregadero o la coladera del baño conecta directamente el alcantarillado con el interior de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa capa funciona como fuente de alimento para los organismos que habitan el drenaje doméstico.

Las medidas que piden las autoridades para evitar la presencia de cucarachas en casa

La NOM-251-SSA1-2009 recomienda que los drenajes estén provistos de trampas contra olores y coladeras con rejillas en buen estado.

Mantener llenos los sifones de todos los desagües de la vivienda —incluyendo baños de visita y lavaderos poco usados— es la medida más directa para cortar la conexión entre el alcantarillado y el interior del hogar.

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El Manual de Manejo Higiénico de Alimentos de la Secretaría de Salud recomienda sellar grietas, eliminar fuentes de humedad y mantener limpias las superficies de preparación de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También indica que los drenajes deben contar con una cubierta apropiada y que las coladeras deben mantenerse libres de basura, sin estancamientos y en buen estado.

La norma también exige trampas de grasa en cocinas donde se generen residuos de aceites y alimentos. Aunque está dirigida a establecimientos de preparación y venta de alimentos, sus criterios sobre drenajes y acumulación de grasa son aplicables a cualquier cocina.

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La infografía detalla las medidas oficiales recomendadas por autoridades mexicanas para prevenir la aparición de cucarachas en las viviendas, abordando el saneamiento de drenajes y la higiene de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Manual de Manejo Higiénico de Alimentos de la Secretaría de Salud añade sellar grietas en paredes y pisos, eliminar fuentes de humedad y mantener limpias las superficies donde se preparan alimentos.