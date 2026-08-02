Alcaldía de Medellín amplió hasta el 9 de agosto los horarios de bares y discotecas por la Feria de las Flores

La ampliación temporal de horarios en diez corredores turísticos de Medellín busca fortalecer el sector del entretenimiento durante la Feria de las Flores 2026 - crédito Alcaldía de Medellín

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El ajuste temporal de horarios nocturnos en Medellín ya se implementa en los diez corredores turísticos más activos de la ciudad, donde establecimientos de ocio y restaurantes podrán atender a sus clientes más allá del límite habitual. La decisión responde al notable flujo de turistas y locales que genera la Feria de las Flores, uno de los eventos con mayor impacto económico y social del calendario de la ciudad.

El Decreto 1495 del 30 de julio de 2026, la Alcaldía determinó que la extensión estará vigente desde el 31 de julio hasta el 9 de agosto. Esta disposición permite que negocios ajenos al programa Convive La Noche sumen una hora adicional a su operación, mientras que los vinculados a esa estrategia podrán hacerlo durante dos horas más. El objetivo es canalizar el crecimiento de la demanda y respaldar el dinamismo económico propio de esta temporada.

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Zonas incluidas y horarios diferenciados

Las áreas beneficiadas por la medida abarcan Las Palmas, Provenza de El Poblado Centro, Manila, la carrera 70, la carrera 68, la carrera 65 en Gratamira de Castilla, la calle 33, la carrera 45 en Manrique, la carrera 92 en Aranjuez y la avenida Ayacucho. Se trata de sectores tradicionalmente reconocidos por su intensa vida nocturna y su papel central en las celebraciones de la ciudad.

Los establecimientos vinculados al programa Convive La Noche podrán operar dos horas adicionales, mientras que el resto sumará una hora extra a su horario habitual - crédito Alcaldía de Medellín

Durante el periodo mencionado, los establecimientos no inscritos en Convive La Noche podrán cerrar entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada, dependiendo de su ubicación. Aquellos que sí participan en el programa accederán a un margen mayor, con posibilidad de operar hasta las 3:00 o 5:00 a.m. según la zona. Estas franjas horarias buscan ordenar la actividad nocturna y favorecer el consumo en restaurantes, bares y discotecas.

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Razones y expectativas detrás de la decisión

El impulso a la economía local y la atención al turismo constituyen la base del decreto. Según estimaciones de la Administración Distrital, se prevé la llegada de entre 67.000 y 74.000 visitantes internacionales por vía aérea, a lo que se suman más de 260.000 pasajeros que arribarían por transporte terrestre durante los días de feria.

Las cifras oficiales proyectan una ocupación hotelera entre el 70% y el 75%, una demanda que impactará directamente en la oferta gastronómica, el alojamiento y las actividades de entretenimiento. El ajuste de horarios pretende que los empresarios puedan aprovechar este contexto y responder adecuadamente al crecimiento de la demanda.

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Entre el 31 de julio y el 9 de agosto se espera la llegada de hasta 74.000 turistas internacionales y más de 260.000 pasajeros por transporte terrestre - crédito Alcaldía de Medellín

Operativos de control y convivencia

La medida no implica una relajación de las normas de convivencia ni de los requisitos para la operación de los establecimientos. La Policía Nacional, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, realiza controles permanentes para verificar el cumplimiento de los horarios extendidos, el respeto a los límites de ruido y la observancia de las disposiciones vigentes en materia de convivencia ciudadana.

Estos operativos son clave para garantizar que la extensión de horarios no derive en molestias para los residentes de las zonas comerciales, quienes a menudo expresan preocupación por el ruido y el flujo de personas durante la noche. La vigilancia se centra en la observancia estricta de los cierres autorizados y en supervisar que los negocios cumplan todas las condiciones establecidas.

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Feria de las Flores: eventos y repercusiones

La Feria de las Flores 2026 ofrece más de 120 eventos gratuitos, entre los que destacan las Plazas de Flores, los tablados musicales zonales y el tradicional Desfile de Silleteros. Los espacios familiares, como Parques del Río y el Parque de los Deseos, acogen actividades culturales, gastronómicas y musicales entre el 31 de julio y el 9 de agosto.

La ocupación hotelera proyectada entre el 70 % y el 75 % refleja el impacto económico de la Feria de las Flores en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

La agenda incluye conciertos de géneros tropical, popular y vallenato, repartidos en diferentes comunas y corregimientos. Además, la ruta silletera propone visitas guiadas y muestras culturales tanto en el Parque Arví como en las fincas tradicionales de Santa Elena, complementando así la experiencia turística.

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Una vez concluida la vigencia del Decreto 1495, los establecimientos de Medellín deberán retornar a sus horarios habituales, a menos que las autoridades dispongan nuevas modificaciones. La Administración Distrital recalca que el ajuste es temporal y forma parte de una estrategia integral para maximizar los beneficios económicos y turísticos sin descuidar el bienestar de los habitantes.