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Cédula profesional: cuánto cuesta y qué documentos necesitas para tramitarla en 2026

La SEP mantiene el proceso digital y actualizó las tarifas según el grado académico de cada solicitante

La cédula profesional electrónica avala la preparación académica de egresados de nivel técnico, licenciatura o posgrado en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La cédula profesional electrónica avala la preparación académica de egresados de nivel técnico, licenciatura o posgrado en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cédula profesional electrónica es el documento que avala la preparación académica de quienes terminan estudios técnicos, de licenciatura o posgrado en México. Obtenerla es obligatorio para ejercer legalmente profesiones reguladas en el país.

Desde hace algunos años, el trámite se realiza de manera completamente digital, lo que permite a los egresados gestionar la expedición de su cédula desde cualquier lugar, sin la necesidad de acudir a oficinas o entregar papeles en físico.

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Hombre sentado en una mesa de madera con cuaderno, bolígrafo, papeles, una computadora portátil y una planta junto a una ventana con cortina verde.
En 2026, el trámite de la cédula profesional se realiza completamente en línea, sin acudir a oficinas ni entregar papeles en físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el proceso se mantiene en línea y con costos actualizados por la SEP. La digitalización no sólo agiliza la obtención del documento, sino que también reduce el riesgo de fraudes y facilita la validación de la información por parte de empleadores y autoridades.

Cuánto cuesta la cédula profesional en 2026

El costo del trámite depende del nivel académico alcanzado por el solicitante. Los montos oficiales vigentes para este año son:

  • Licenciatura, maestría o doctorado: 2 mil 845 pesos.
  • Técnico Superior Universitario (TSU): mil 650 pesos.
  • Nivel técnico: 515 pesos.
  • Compulsa de documentos en trámite presencial: 16 pesos por hoja.
Infografía sobre costo de cédula profesional 2026. Muestra tarifas para licenciatura, TSU, nivel técnico y compulsa de documentos, además de formas de pago.
La SEP actualizó en 2026 los costos de la cédula profesional: 2 mil 845 pesos para licenciatura, maestría o doctorado; mil 650 pesos para TSU, y 515 pesospara nivel técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos precios permiten planear el trámite y anticipar el monto exacto a pagar. El sistema acepta medios electrónicos y genera una línea de captura para quienes prefieren pagar en ventanilla bancaria.

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Documentos necesarios para el trámite digital

Antes de iniciar el trámite, es imprescindible reunir los documentos requeridos. La plataforma digital exige lo siguiente:

  • CURP vigente.
  • e.firma (firma electrónica avanzada) activa, emitida por el SAT.
  • Título profesional electrónico ya registrado por la universidad ante la Dirección General de Profesiones.
  • Correo electrónico personal para recibir notificaciones y el documento final.
  • Medio de pago (tarjeta bancaria o línea de captura).
CURP
Para tramitar la cédula profesional en línea se requiere CURP vigente, e.firma activa del SAT, título profesional electrónico registrado, correo electrónico y medio de pago. (@EnsedeCiencia)

Contar con todos los requisitos agiliza el trámite y disminuye la posibilidad de que la solicitud sea rechazada por información incompleta.

Paso a paso para obtener la cédula profesional en línea

El procedimiento digital es sencillo y seguro, con validación inmediata de cada paso. Los egresados deben:

  • Acceder al portal oficial de la Dirección General de Profesiones.
  • Ingresar la CURP y verificar que el título profesional esté registrado.
  • Seleccionar el tipo de cédula a tramitar.
  • Firmar la solicitud con la e.firma.
  • Realizar el pago de derechos.
  • Descargar la cédula profesional electrónica al concluir el proceso.
El portal de la Dirección General de Profesiones permite firmar la solicitud con e.firma, pagar derechos y descargar la cédula profesional electrónica al finalizar el proceso. (Captura de pantalla)
El portal de la Dirección General de Profesiones permite firmar la solicitud con e.firma, pagar derechos y descargar la cédula profesional electrónica al finalizar el proceso. (Captura de pantalla)

El trámite digital ofrece ventajas como sellos electrónicos, códigos de autenticidad y validación directa ante la autoridad educativa. Solamente el titular puede gestionar la solicitud, lo que protege la información personal y evita intermediarios.

De esta manera, con la cédula profesional electrónica, los profesionistas pueden comprobar estudios ante empleadores, participar en concursos públicos y ejercer su carrera con respaldo legal en todo México.

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