Cédula profesional: cuánto cuesta y qué documentos necesitas para tramitarla en 2026

La cédula profesional electrónica avala la preparación académica de egresados de nivel técnico, licenciatura o posgrado en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La cédula profesional electrónica es el documento que avala la preparación académica de quienes terminan estudios técnicos, de licenciatura o posgrado en México. Obtenerla es obligatorio para ejercer legalmente profesiones reguladas en el país.

Desde hace algunos años, el trámite se realiza de manera completamente digital, lo que permite a los egresados gestionar la expedición de su cédula desde cualquier lugar, sin la necesidad de acudir a oficinas o entregar papeles en físico.

PUBLICIDAD

En 2026, el trámite de la cédula profesional se realiza completamente en línea, sin acudir a oficinas ni entregar papeles en físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el proceso se mantiene en línea y con costos actualizados por la SEP. La digitalización no sólo agiliza la obtención del documento, sino que también reduce el riesgo de fraudes y facilita la validación de la información por parte de empleadores y autoridades.

Cuánto cuesta la cédula profesional en 2026

El costo del trámite depende del nivel académico alcanzado por el solicitante. Los montos oficiales vigentes para este año son:

Licenciatura, maestría o doctorado: 2 mil 845 pesos.

Técnico Superior Universitario (TSU): mil 650 pesos.

Nivel técnico: 515 pesos.

Compulsa de documentos en trámite presencial: 16 pesos por hoja.

La SEP actualizó en 2026 los costos de la cédula profesional: 2 mil 845 pesos para licenciatura, maestría o doctorado; mil 650 pesos para TSU, y 515 pesospara nivel técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos precios permiten planear el trámite y anticipar el monto exacto a pagar. El sistema acepta medios electrónicos y genera una línea de captura para quienes prefieren pagar en ventanilla bancaria.

PUBLICIDAD

Documentos necesarios para el trámite digital

Antes de iniciar el trámite, es imprescindible reunir los documentos requeridos. La plataforma digital exige lo siguiente:

CURP vigente.

e.firma (firma electrónica avanzada) activa, emitida por el SAT.

Título profesional electrónico ya registrado por la universidad ante la Dirección General de Profesiones.

Correo electrónico personal para recibir notificaciones y el documento final.

Medio de pago (tarjeta bancaria o línea de captura).

Para tramitar la cédula profesional en línea se requiere CURP vigente, e.firma activa del SAT, título profesional electrónico registrado, correo electrónico y medio de pago. (@EnsedeCiencia)

Contar con todos los requisitos agiliza el trámite y disminuye la posibilidad de que la solicitud sea rechazada por información incompleta.

Paso a paso para obtener la cédula profesional en línea

El procedimiento digital es sencillo y seguro, con validación inmediata de cada paso. Los egresados deben:

Acceder al portal oficial de la Dirección General de Profesiones .

Ingresar la CURP y verificar que el título profesional esté registrado.

Seleccionar el tipo de cédula a tramitar.

Firmar la solicitud con la e.firma .

Realizar el pago de derechos .

Descargar la cédula profesional electrónica al concluir el proceso.

El portal de la Dirección General de Profesiones permite firmar la solicitud con e.firma, pagar derechos y descargar la cédula profesional electrónica al finalizar el proceso. (Captura de pantalla)

El trámite digital ofrece ventajas como sellos electrónicos, códigos de autenticidad y validación directa ante la autoridad educativa. Solamente el titular puede gestionar la solicitud, lo que protege la información personal y evita intermediarios.

PUBLICIDAD

De esta manera, con la cédula profesional electrónica, los profesionistas pueden comprobar estudios ante empleadores, participar en concursos públicos y ejercer su carrera con respaldo legal en todo México.