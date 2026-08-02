Gallos cantan al final: agónico penal sella triunfo de Querétaro sobre Tigres en la Corregidora

Gallos Blancos venció 3-2 a Tigres en el estadio La Corregidora (Liga BBVA MX)

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Los Gallos de Querétaro FC sufrieron para tumbar a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en el partido celebrado hoy en el estadio Corregidora, dentro de las actividades de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

La escuadra dirigida por Esteban González necesitó un penalti de último minuto para conseguir la victoria, y ampliar la mala racha del conjunto regiomontano, que, en tres partidos, registra dos derrotas: contra Tijuana Querétaro además de un empate con el Club Atlético San Luis.

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Los queretanos mostraron desde un principio que podían vencer a los Tigres de la UANL al tomar la delantera con las anotaciones de Ali Ávila (11′) y Mateo Coronel (18′), dejando cuesta arriba a los Felinos dentro del gallinero.

Al caer los goles en la puerta de Nahuel Guzmán, la “U” de Nuevo León agarró la pelota y comenzó asustar en la meta de Guillermo Alisson, quien brilló en el duelo de esta tarde con múltiples reacciones dentro del área queretana.

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Tenso se vivió el partido sobre los minutos finales en La Corregidora. (X / Liga BBVA MX)

La presión de los Tigres fue incesante que antes del descanso el Búfalo, Rodrigo Aguirre, metió en el partido a los visitantes tras descontar a los 41′ minutos y enviar un claro mensaje que los Auriazules no estaban liquidados en La Corregidora.

En la parte complementaria, los visitantes tomaron el balón y echaron hacia atrás a los Gallos. Por las bandas Tigres UANL intentó sorprender a la defensivos al darse cuenta que, en velocidad, sus atacantes eran veloces y peligrosos.

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Juan Brunetta, en el momento de encarar a Lucas Abascia, trató de burlar al zaguero central llendo por el sector derecho para internarse en la zona de Guillermo Allison, donde el argentino cayó al suelo pero la árbitra, Katia Itzel García, en primera instancia, no señaló un claro penal. }

Al revisar la jugada en el Video Assistant Referee (VAR), la silbante mundialista confirmó que Lucas Abascia cometió falta sobre Juan Brunetta, así que decretó la pena máxima que el propio jugador cobró a los 61′ minutos para igualar los cartones.

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El golpe anímico parecía afectar a los Gallos de Querétaro FC porque la ventaja de dos goles que habían firmado en la primera mitad se le iba de las manos, mientras que, los Tigres de la UANL amenazaban con darle vuelta a la pizarra.

Sin embargo, en la parte decisiva del compromiso, Diego Reyes buscó una pelota aérea de espaldas a la meta de Nahuel Guzmán, sin darse cuenta que frente a él iría Francisco Reyes, con fuerza desmedida, que la árbitra Katia Itzel García no dudó en marcar penal para Querétaro FC.

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Los Gallos ligan dos victorias y Tigres sigue sin poder ganar en el Apertura 2026. (X / Liga BBVA MX)

Sin embargo, la decisión de la árbitra fue cuestionada por la gente del videoarbitraje, ya que notificaron a Katia Itzel para que analizara mejor la jugada. Tras ver el monitor, la jueza mantuvo su decisión y los Gallos estarían a doce pasos del triunfo.

Santiago Homenchenko solicitó la número 5 y ante la presión de convertirse en héroe o villano le metió todo el botín izquierdo para engañar al Patón y hacer que los Gallos de Querétaro FC celebren su segunda victoria en el Apertura 2026 de la Liga Mx. 3-2 oficial.

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De momento, los queretanos ocupan la quinta posición con seis unidades. En cuanto a los Tigres de la UANL, dormirán en la decimosexta posición, antepenúltima, con un punto y ocho goles en contra, siendo hasta ahora, el club más goleado en tres partidos del Apertura 2026 de la Liga MX.

En la fecha 4, Querétaro FC verá actividad en el estadio México 68 frente a los Pumas de la UNAM, en tanto los Tigres de la UANL saltarán al campo del estadio Jalisco para medir fuerzas contra los Rojinegros del Atlas FC.

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