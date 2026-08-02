México
Agregar Infobae enGoogle

Gallos cantan al final: agónico penal sella triunfo de Querétaro sobre Tigres en la Corregidora

Los blanquinegros hilan dos victorias consecutivas y los Felinos todavía no ganan en el Apertura 2026 de la Liga Mx

Tres futbolistas con uniformes azules y negros se abrazan, un cuarto futbolista con uniforme amarillo y azul se ve borroso, un balón de fútbol, asientos rojos de estadio
Gallos Blancos venció 3-2 a Tigres en el estadio La Corregidora (Liga BBVA MX)
Guardar

Los Gallos de Querétaro FC sufrieron para tumbar a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en el partido celebrado hoy en el estadio Corregidora, dentro de las actividades de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

La escuadra dirigida por Esteban González necesitó un penalti de último minuto para conseguir la victoria, y ampliar la mala racha del conjunto regiomontano, que, en tres partidos, registra dos derrotas: contra Tijuana Querétaro además de un empate con el Club Atlético San Luis.

PUBLICIDAD

Los queretanos mostraron desde un principio que podían vencer a los Tigres de la UANL al tomar la delantera con las anotaciones de Ali Ávila (11′) y Mateo Coronel (18′), dejando cuesta arriba a los Felinos dentro del gallinero.

Al caer los goles en la puerta de Nahuel Guzmán, la “U” de Nuevo León agarró la pelota y comenzó asustar en la meta de Guillermo Alisson, quien brilló en el duelo de esta tarde con múltiples reacciones dentro del área queretana.

PUBLICIDAD

Dos jugadores de fútbol, uno con camiseta azul, el otro con camiseta naranja y azul, disputan un balón en un campo de césped. Una árbitra de rojo de fondo
Tenso se vivió el partido sobre los minutos finales en La Corregidora. (X / Liga BBVA MX)

La presión de los Tigres fue incesante que antes del descanso el Búfalo, Rodrigo Aguirre, metió en el partido a los visitantes tras descontar a los 41′ minutos y enviar un claro mensaje que los Auriazules no estaban liquidados en La Corregidora.

En la parte complementaria, los visitantes tomaron el balón y echaron hacia atrás a los Gallos. Por las bandas Tigres UANL intentó sorprender a la defensivos al darse cuenta que, en velocidad, sus atacantes eran veloces y peligrosos.

Juan Brunetta, en el momento de encarar a Lucas Abascia, trató de burlar al zaguero central llendo por el sector derecho para internarse en la zona de Guillermo Allison, donde el argentino cayó al suelo pero la árbitra, Katia Itzel García, en primera instancia, no señaló un claro penal. }

Al revisar la jugada en el Video Assistant Referee (VAR), la silbante mundialista confirmó que Lucas Abascia cometió falta sobre Juan Brunetta, así que decretó la pena máxima que el propio jugador cobró a los 61′ minutos para igualar los cartones.

El golpe anímico parecía afectar a los Gallos de Querétaro FC porque la ventaja de dos goles que habían firmado en la primera mitad se le iba de las manos, mientras que, los Tigres de la UANL amenazaban con darle vuelta a la pizarra.

Sin embargo, en la parte decisiva del compromiso, Diego Reyes buscó una pelota aérea de espaldas a la meta de Nahuel Guzmán, sin darse cuenta que frente a él iría Francisco Reyes, con fuerza desmedida, que la árbitra Katia Itzel García no dudó en marcar penal para Querétaro FC.

Los Gallos ligan dos victorias y Tigres sigue sin poder ganar en el Apertura 2026.
Los Gallos ligan dos victorias y Tigres sigue sin poder ganar en el Apertura 2026. (X / Liga BBVA MX)

Sin embargo, la decisión de la árbitra fue cuestionada por la gente del videoarbitraje, ya que notificaron a Katia Itzel para que analizara mejor la jugada. Tras ver el monitor, la jueza mantuvo su decisión y los Gallos estarían a doce pasos del triunfo.

Santiago Homenchenko solicitó la número 5 y ante la presión de convertirse en héroe o villano le metió todo el botín izquierdo para engañar al Patón y hacer que los Gallos de Querétaro FC celebren su segunda victoria en el Apertura 2026 de la Liga Mx. 3-2 oficial.

De momento, los queretanos ocupan la quinta posición con seis unidades. En cuanto a los Tigres de la UANL, dormirán en la decimosexta posición, antepenúltima, con un punto y ocho goles en contra, siendo hasta ahora, el club más goleado en tres partidos del Apertura 2026 de la Liga MX.

En la fecha 4, Querétaro FC verá actividad en el estadio México 68 frente a los Pumas de la UNAM, en tanto los Tigres de la UANL saltarán al campo del estadio Jalisco para medir fuerzas contra los Rojinegros del Atlas FC.

Temas Relacionados

Liga MXQuerétaroTigresmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Guadalajara este domingo 2 de agosto

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Guadalajara este domingo 2 de agosto

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Acapulco de Juárez

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Acapulco de Juárez

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Puebla de Zaragoza este 2 de agosto

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Puebla de Zaragoza este 2 de agosto

Clima en Tijuana: temperatura y probabilidad de lluvia para este 2 de agosto

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Tijuana: temperatura y probabilidad de lluvia para este 2 de agosto

México: las predicciones del tiempo para Puerto Vallarta este 2 de agosto

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

México: las predicciones del tiempo para Puerto Vallarta este 2 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

“Criminales no tienen dónde esconderse”: Ronald Johnson tras detención de líder del Cártel de los Reyes

Detienen a Alfonso Fernández Magallón, alias “La Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán

Despliegan operativo por narcobloqueos en Los Reyes, Michoacán, tras presunta detención de un líder criminal

A nueve meses del asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz promete continuar su lucha y cuestiona el presunto motivo del crimen

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: a un día de la eliminación, sigue el minuto a minuto

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: a un día de la eliminación, sigue el minuto a minuto

Aldo Rendón explota contra Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026: “Ya no la soporto”

La Odisea ha sido un éxito en las salas IMAX de México: ¿por qué es el mejor formato para ver esta película?

¿BTS regresa a México en 2027? Ticketmaster responde y habla de boletos

Madoka Magica llega a cines de México y Latinoamérica: conoce la fecha de estreno

DEPORTES

Cruz Azul vs Atlante: Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido de la J3 del Apertura 2026

Cruz Azul vs Atlante: Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido de la J3 del Apertura 2026

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: México suma oros en ciclismo, ráquetbol y clavados

Hugo Sánchez despide a la leyenda Franco Baresi con emotivo mensaje tras su fallecimiento

Álvaro Fidalgo será papá: así confirmó el embarazo con tiernas fotos en redes

¡Delegación dorada! México supera las 100 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2026