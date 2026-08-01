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Videos e imágenes ciudadanas muestran el momento en el que detona el carrobomba en Cúcuta: se registraron varios estallidos

Imágenes captadas por testigos revelan el impacto de las explosiones cerca del comando de Policía y la Central de Abastos. Se confirmó que el atentado dejó 11 heridos

Las imágenes grabadas por un ciudadano muestran la fuerza de la detonación y el impacto de la onda expansiva, que alcanzó a la persona que filmaba a varios kilómetros del lugar - crédito Colombia Oscura / X

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La madrugada del sábado 1 de agosto, una serie de explosiones atribuidas a la detonación de al menos dos camiones cargados con explosivos sacudió la ciudad de Cúcuta, en las inmediaciones del Comando de Policía de Norte de Santander y cerca de la Central de Abastos, una de las zonas comerciales más transitadas.

El ataque dejó al menos diez personas lesionadas, entre ellas siete uniformados de la Policía Nacional y tres civiles, quienes fueron trasladados a centros asistenciales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando la explosión de un carrobomba activó las alarmas en la capital nortesantandereana. Tras la primera detonación, se presentaron nuevas descargas explosivas y ráfagas de cilindros bomba, lo que incrementó el pánico entre residentes y comerciantes. En total se escucharon al menos ocho explosiones, la más potente frente a la sede del Banco BBVA, ubicada cerca del comando policial.

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Según los reportes más actuales, videos compartidos en redes sociales muestran varias detonaciones consecutivas que rompieron la tranquilidad de la madrugada y alarmaron a los habitantes. En las grabaciones pueden observarse las llamas consumiendo los restos del vehículo, así como la rápida reacción de vecinos que intentaban alejarse del lugar mientras llegaban los servicios de emergencia. Estas imágenes se han convertido en una de las principales fuentes para reconstruir la secuencia de los hechos y apoyar las labores de investigación.

Una filmación ciudadana registra el doble estallido en la madrugada del sábado y evidencia cómo la onda expansiva llegó hasta el punto desde donde se realizaba la grabación, lejos del epicentro - crédito @ColombiaOscura / X
Una filmación ciudadana registra el doble estallido en la madrugada del sábado y evidencia cómo la onda expansiva llegó hasta el punto desde donde se realizaba la grabación, lejos del epicentro - crédito @ColombiaOscura / X

En uno de los videos más nítidos que circulan, se observa a la distancia una potente explosión, seguida de una segunda detonación pocos segundos después. El registro muestra cómo la onda expansiva impacta a la persona que graba, a pesar de encontrarse a varios kilómetros del lugar de los hechos.

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Las autoridades confirmaron que la hipótesis más fuerte apunta al abandono premeditado de un camión cargado con explosivos frente a la sede policial, lo que desencadenó la potente explosión. Aunque esta versión es extraoficial, los organismos de seguridad la analizan para identificar a los responsables y esclarecer el método utilizado en el ataque.

Entre las víctimas se encuentra una vendedora ambulante de tintos, identificada por testigos como una de las más afectadas por el estallido y los disparos posteriores. La mujer se dirigía a su jornada laboral en la Central de Abastos (Cenabastos) cuando fue alcanzada por la onda explosiva. De acuerdo con el parte médico más reciente, su estado de salud es delicado y recibe atención especializada en un centro hospitalario local.

El atentado, que además de los uniformados y civiles heridos causó serios daños materiales, ha generado un intenso despliegue de seguridad y vigilancia en la zona. Los organismos de socorro y unidades antiexplosivos mantienen acordonada el área para descartar la presencia de otros artefactos y garantizar la seguridad de los habitantes.

Las grabaciones difundidas muestran llamas, humo y el desconcierto de vecinos y transeúntes tras la serie de explosiones que afectó a uno de los sectores más concurridos de la ciudad - crédito @luchovoltios/ X
Las grabaciones difundidas muestran llamas, humo y el desconcierto de vecinos y transeúntes tras la serie de explosiones que afectó a uno de los sectores más concurridos de la ciudad - crédito @luchovoltios/ X

En los videos, se observa cómo las llamas consumen los restos de los vehículos en plena vía y una densa columna de humo cubre el sector, mientras decenas de personas buscan refugio o abandonan la zona. Ambulancias y patrullas de la Policía Nacional acudieron rápidamente, acordonando el área y prestando los primeros auxilios a los heridos.

La onda explosiva se sintió en distintos barrios de Cúcuta, con daños materiales graves en locales cercanos y viviendas. La fuerza de la detonación provocó la ruptura de vidrios y afectaciones en edificaciones aledañas. Además del pánico entre los habitantes, la emergencia obligó al cierre total de las vías de acceso a la Central de Abastos (Cenabastos), mientras unidades antiexplosivos inspeccionaban el perímetro para descartar la presencia de otros dispositivos.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, rechazó el atentado, calificándolo como un nuevo golpe a la seguridad del departamento. “He solicitado al Gobierno nacional el refuerzo inmediato de las operaciones de la Fuerza Pública y la adopción de medidas eficaces para contener la violencia en la región”, declaró Villamizar. El mandatario expresó su solidaridad con los uniformados heridos y pidió celeridad en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

El secretario de Seguridad Ciudadana, George Quintero, expresó solidaridad con los once heridos y comunicó que se entregarán hasta 100 millones de pesos a quienes aporten datos que permitan esclarecer el atentado ocurrido en la madrugada del sábado - crédito Gobernación de Norte de Santander

La Gobernación rechazó el atentado perpetrado contra el Comando de Policía de Norte de Santander. “Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de los 11 heridos, entre ellos 8 integrantes de la fuerza pública y 3 civiles, que dejó esta acción violenta. Nos solidarizamos con la policía de Norte de Santander por este hecho tan lamentable que sucedió en horas de la madrugada”, dijo George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana.

Quintero también anunció la recompensa ofrecida a quienes aporten información que ayude a esclarecer el atentado. “La Gobernación de Norte de Santander rechaza este acto y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de estos hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado”, añadió el vocero de la gobernación.

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