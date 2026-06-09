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Un muerto en Kenia durante las protestas contra un centro de cuarentena para estadounidenses expuestos al ébola

La administración sostuvo que el país mantiene una deuda con Washington por años de respaldo económico, mientras crece el rechazo local al complejo en la base aérea de Laikipia pese a una suspensión judicial

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La policía de Kenia respondió a los disturbios en Nanyuki con gases lacrimógenos, cañones de agua y disparos de advertencia. (REUTERS/Monicah Mwangi)
La policía de Kenia respondió a los disturbios en Nanyuki con gases lacrimógenos, cañones de agua y disparos de advertencia. (REUTERS/Monicah Mwangi)

Un manifestante murió de un disparo en la cabeza este martes en Nanyuki, ciudad turística del centro de Kenia, durante enfrentamientos entre la policía y opositores a la construcción de un centro de cuarentena para ciudadanos estadounidenses expuestos al ébola.

El hombre abatido murió en el acto. “Su muerte está confirmada. Estamos esperando a su familia”, declaró Hussein Khalid, director de la organización no gubernamental Vocal Africa. El cuerpo fue recogido por la policía y trasladado en una furgoneta.

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La jornada comenzó de forma pacífica, con cientos de personas recorriendo el centro de la ciudad con carteles, banderas nacionales, cruces, disfraces que simulaban equipos de protección individual y un ataúd simbólico. Por la tarde los manifestantes levantaron barricadas, encendieron fuegos en las calles del barrio de Liki y lanzaron piedras contra los agentes. La policía respondió con gases lacrimógenos, cañones de agua y disparos de advertencia.

La Comisión de Derechos Humanos de Kenia denunció la detención de 19 manifestantes y reportó arrestos realizados por agentes de civil. (REUTERS/Monicah Mwangi)
La Comisión de Derechos Humanos de Kenia denunció la detención de 19 manifestantes y reportó arrestos realizados por agentes de civil. (REUTERS/Monicah Mwangi)

El centro está destinado a aislar a ciudadanos estadounidenses provenientes de la República Democrática del Congo expuestos al virus. Contará con 50 camas de aislamiento, estará gestionado por personal de Washington y funcionará en la base aérea de Laikipia. Kenia no tiene ningún caso registrado de la enfermedad.

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Otro asistente a las protestas resultó herido por el impacto de una granada de gas en el barrio de Majengo. La Comisión de Derechos Humanos de Kenia denunció en la red social X la detención de 19 manifestantes, algunos arrestados por agentes que vestían de civil.

Los trabajos de construcción avanzaron pese a una orden de suspensión temporal emitida por el Tribunal Superior de Kenia. A finales de la semana pasada las obras estaban casi terminadas, y la oposición de políticos locales de la zona tampoco logró frenarlas.

La activista Chris Njoki Wanene denunció que el acuerdo entre Nairobi y Washington se cerró sin respetar el Estado de derecho ni informar a la ciudadanía. La manifestante Priscilla Waimani, de 47 años, fue más directa: "Laikipia no es un vertedero... No estoy contenta con la decisión de Estados Unidos".

Agentes antidisturbios en Nanyuki, Kenia, el 9 de junio de 2026. (REUTERS/Monicah Mwangi)
Agentes antidisturbios en Nanyuki, Kenia, el 9 de junio de 2026. (REUTERS/Monicah Mwangi)

El gobierno del presidente William Ruto defiende el proyecto y sostiene que Kenia tiene una deuda con Washington por años de ayuda económica. Estados Unidos prometió USD 13,5 millones para los esfuerzos de preparación del país frente a la enfermedad.

Ambos gobiernos firmaron el año pasado un acuerdo sanitario por el que Nairobi aceptó ceder grandes cantidades de datos de salud a cambio de miles de millones de dólares en asistencia. El impacto de la crisis alcanza también al sector turístico: Eva Mwangi, responsable de ventas de los hoteles Tribe en la capital, señaló que el 10% de sus reservas corporativas fueron canceladas.

La Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria internacional por el brote, que acumula 550 contagios confirmados y 101 muertes en la República Democrática del Congo. La enfermedad se extiende también a Uganda.

(Con información de EFE y AFP)

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