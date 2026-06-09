Un muerto en Kenia durante las protestas contra un centro de cuarentena para estadounidenses expuestos al ébola

La policía de Kenia respondió a los disturbios en Nanyuki con gases lacrimógenos, cañones de agua y disparos de advertencia. (REUTERS/Monicah Mwangi)

Un manifestante murió de un disparo en la cabeza este martes en Nanyuki, ciudad turística del centro de Kenia, durante enfrentamientos entre la policía y opositores a la construcción de un centro de cuarentena para ciudadanos estadounidenses expuestos al ébola.

El hombre abatido murió en el acto. “Su muerte está confirmada. Estamos esperando a su familia”, declaró Hussein Khalid, director de la organización no gubernamental Vocal Africa. El cuerpo fue recogido por la policía y trasladado en una furgoneta.

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La jornada comenzó de forma pacífica, con cientos de personas recorriendo el centro de la ciudad con carteles, banderas nacionales, cruces, disfraces que simulaban equipos de protección individual y un ataúd simbólico. Por la tarde los manifestantes levantaron barricadas, encendieron fuegos en las calles del barrio de Liki y lanzaron piedras contra los agentes. La policía respondió con gases lacrimógenos, cañones de agua y disparos de advertencia.

La Comisión de Derechos Humanos de Kenia denunció la detención de 19 manifestantes y reportó arrestos realizados por agentes de civil. (REUTERS/Monicah Mwangi)

El centro está destinado a aislar a ciudadanos estadounidenses provenientes de la República Democrática del Congo expuestos al virus. Contará con 50 camas de aislamiento, estará gestionado por personal de Washington y funcionará en la base aérea de Laikipia. Kenia no tiene ningún caso registrado de la enfermedad.

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Otro asistente a las protestas resultó herido por el impacto de una granada de gas en el barrio de Majengo. La Comisión de Derechos Humanos de Kenia denunció en la red social X la detención de 19 manifestantes, algunos arrestados por agentes que vestían de civil.

Los trabajos de construcción avanzaron pese a una orden de suspensión temporal emitida por el Tribunal Superior de Kenia. A finales de la semana pasada las obras estaban casi terminadas, y la oposición de políticos locales de la zona tampoco logró frenarlas.

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La activista Chris Njoki Wanene denunció que el acuerdo entre Nairobi y Washington se cerró sin respetar el Estado de derecho ni informar a la ciudadanía. La manifestante Priscilla Waimani, de 47 años, fue más directa: "Laikipia no es un vertedero... No estoy contenta con la decisión de Estados Unidos".

Agentes antidisturbios en Nanyuki, Kenia, el 9 de junio de 2026. (REUTERS/Monicah Mwangi)

El gobierno del presidente William Ruto defiende el proyecto y sostiene que Kenia tiene una deuda con Washington por años de ayuda económica. Estados Unidos prometió USD 13,5 millones para los esfuerzos de preparación del país frente a la enfermedad.

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Ambos gobiernos firmaron el año pasado un acuerdo sanitario por el que Nairobi aceptó ceder grandes cantidades de datos de salud a cambio de miles de millones de dólares en asistencia. El impacto de la crisis alcanza también al sector turístico: Eva Mwangi, responsable de ventas de los hoteles Tribe en la capital, señaló que el 10% de sus reservas corporativas fueron canceladas.

La Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria internacional por el brote, que acumula 550 contagios confirmados y 101 muertes en la República Democrática del Congo. La enfermedad se extiende también a Uganda.

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(Con información de EFE y AFP)