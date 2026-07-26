Colombia

Joven de Cali denunció estar siendo acosada por un hombre, aseguró que la busca en su casa y en su trabajo: “Existe una medida de protección”

La joven aseguró no haber tenido ninguna relación con el sujeto. Indicó que ya lo denunció ante las autoridades

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La falta de priorización de temas de género por parte del Estado han impedido la erradicación de la violencia contra la mujer en Colombia - crédito Pablo Rodríguez/EFE y Luis Eduardo Noriega A./EFE - Montaje Jesús Aviles/Infobae
La joven aseguró que el acoso se ha extendido por meses - crédito Pablo Rodríguez/EFE y Luis Eduardo Noriega A./EFE - Montaje Jesús Aviles/Infobae

Los hechos de violencia contra la mujer persisten en Colombia. De acuerdo con el informativo El País, de Cali (Valle del Cauca), una joven universitaria identificada como Dahiana, denunció estar siendo víctima de acoso por parte de un hombre al que identificó como Juan Camilo García.

De acuerdo con su relato, el hostigamiento comenzó después de haber ido a comer con él a inicios de 2026. La joven indicó que, aunque compartieron ese momento, en ningún momento se configuró una relación con el sujeto. Pese a ello, el señalado acosador habría empezado a perseguirla y a buscarla; la situación se extendió por seis meses.

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El presunto acosador empezó a seguirla en la universidad, donde estudia y en su trabajo. También afirmó que el asedio alcanzó espacios de su vida privada, como el edificio donde vive.

La Secretaría de la Mujer se encuentra brindándole apoyo psicológico a la ciudadana venezolana - crédito archivo Colprensa / El Universal
La víctim aseguró que el sujeto la ha contactado por correo - crédito archivo Colprensa / El Universal

La joven afirmó que bloqueó al hombre en todas sus redes sociales, pero el presunto acosador habría encontrado la manera de contactarla a través del correo electrónico. En uno de esos mensajes que recibió se lee: “Pasé por tu casa, Dahiana, sentí tu ki. Siempre me da nervios ir a buscarte jajaja revisé su moto y ya voy para Jamundí. No te pude dejar un detalle hoy, pero mañana, con la ayuda de Dios, te molesto la vida... Te amo hasta que me muera, Dahiana (sic)”.

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En otro correo que la joven aseguró haber recibido, el hombre le pidió que se pusiera en contacto con él e incluso le hizo saber que estaba en el conjunto residencial donde vive: “En todas las fotos te ves hermosa, háblame, princesa. Decíme algo, por favor. Veo que está tu moto en tu casa pero no sé qué hacer”.

La denunciante aseguró que, en su momento, el hombre habría revisado la basura del conjunto residencial en donde vive y habría hurtado objetos de motocicletas al creer que una de ellas era de la joven. De igual manera, al parecer, habría dejado regalos para ella en esos vehículos.

Uniformado que agredió a su esposa en plena vía pública en Cartagena fu separado de su cargo - crédito Colprensa
Las autoridades detuvieron al hombre por 24 horas - crédito Colprensa

En otra ocasión, el sujeto en cuestión le habría enviado una fotografía de él oliendo una gorra que, presuntamente, habría hallado en la basura del edificio. Sin embargo, la ciudadana aseguró que ese accesorio no le pertenece.

El nivel de acoso fue tal que, en su momento, tuvo que recurrir a las autoridades para que frenaran al señalado acosador. La intervención de la Policía Nacional se tradujo en una detención del hombre por 24 horas, que, además, ya está denunciado. “Hace poco la Policía por fin se lo llevó, después de varios intentos pidiéndoles ayuda, ya que hay una demanda en proceso a causa de esta situación, también existe una medida de protección y este hombre la infringió muchas veces”, detalló la ciudadana en una publicación a la que tuvo acceso el medio de comunicación citado.

Segunda denunciante afirmó haber sido acosada por el mismo hombre

De acuerdo con el informativo local, una segunda mujer afirmó que también fue víctima del presunto acosador. Según su testimonio, ambos habían tenido una relación sentimental. Al terminar ese vínculo, el sujeto, al parecer, continuó buscándola y trató de acercarse a ella de todas las maneras posibles.

crédito Luisa González/Colprensa
Una joven aseguró haber sido acosada por dos años por el mismo sujeto - crédito Luisa González/Colprensa

La ciudadana afirmó que su familia supo sobre el hostigamiento del que estaba siendo víctima. “Durante más de dos años después de haber terminado la relación, este hombre ha insistido en contactarme por diferentes medios y llegó, incluso, a presentarse recientemente en mi casa, pese a que en repetidas ocasiones le he dejado claro que no quería tener ningún tipo de contacto. Mis padres, amigos y personas cercanas fueron testigos de esta situación. Mi solidaridad con quien decidió hacerlo público”, detalló la denunciante citada por el medio.

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