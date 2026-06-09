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Australia, el Reino Unido, Canadá, Francia, Noruega y Nueva Zelanda sancionaron a colonos extremistas

Las naciones occidentales coordinaron restricciones contra grupos de asentamientos y figuras vinculadas a ataques en Cisjordania, en una medida que eleva el costo diplomático para Benjamin Netanyahu

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Palestinos observan el humo que se eleva de un incendio provocado por granadas antidisturbios lanzadas por tropas israelíes, durante una protesta contra un asentamiento cerca de Hebrón, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 9 de junio de 2026. REUTERS/Mussa Qawasma
Palestinos observan el humo que se eleva de un incendio provocado por granadas antidisturbios lanzadas por tropas israelíes, durante una protesta contra un asentamiento cerca de Hebrón, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 9 de junio de 2026. REUTERS/Mussa Qawasma

Seis países occidentales sancionaron este martes a colonos israelíes extremistas, organizaciones de asentamientos y al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, en una acción coordinada que escala la presión internacional sobre el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu por la violencia contra palestinos en Cisjordania.

Australia, el Reino Unido, Canadá, Francia, Noruega y Nueva Zelanda anunciaron las medidas en un comunicado conjunto. “Durante demasiado tiempo, los colonos violentos han podido actuar con una impunidad casi total, mientras que la expansión de los asentamientos y la creación de nuevos puestos avanzados continúan con el apoyo y la facilitación del Gobierno de Israel”, señala el texto firmado por los seis cancilleres.

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La coalición advirtió que está “preparada para adoptar nuevas medidas” si el gobierno israelí no actúa con urgencia para frenar la violencia sobre el terreno.

El canciller francés Jean-Noël Barrot anunció la prohibición de ingreso al territorio francés de Smotrich, quien encabeza un partido religioso de extrema derecha y supervisa la política de asentamientos. Barrot indicó que el ministro “promueve activamente” la anexión de Cisjordania, la expansión de colonias israelíes, el restablecimiento de asentamientos en Gaza y políticas orientadas al colapso económico de la Autoridad Palestina.

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Francia extendió las restricciones de ingreso a cuatro líderes de organizaciones de colonos y a 21 colonos acusados de actos de violencia. A finales de mayo, París ya había adoptado una medida similar contra el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, otra figura de la ultraderecha israelí.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. REUTERS/Ronen Zvulun
El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. REUTERS/Ronen Zvulun

La canciller británica Yvette Cooper anunció sanciones contra seis entidades y un individuo vinculados a la financiación, facilitación y comisión de actos de violencia de colonos en Cisjordania ocupada. “Hemos apuntado a algunos de los individuos más notorios, las entidades de colonos más importantes y las figuras extremistas del gabinete israelí que incitan estos actos”, declaró ante la Cámara de los Comunes.

Las sanciones de Canadá se dirigen contra dos personas y cinco entidades. Las medidas del conjunto de la coalición se coordinaron con las ya anunciadas la semana anterior por Australia y Nueva Zelanda, lo que subraya el malestar creciente de numerosos gobiernos occidentales con la administración Netanyahu.

La violencia en Cisjordania se ha agravado al margen de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, al menos 1.080 palestinos —entre ellos combatientes y civiles— han muerto en ese territorio a manos de soldados o colonos israelíes, según un recuento de la agencia AFP basado en datos de la Autoridad Palestina. En el mismo período, datos oficiales israelíes registran al menos 46 israelíes muertos —civiles y militares— en ataques palestinos o durante operaciones del ejército en Cisjordania.

Más de 700.000 israelíes residen actualmente en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este, capturados por Israel en la guerra de 1967 a Jordania. La comunidad internacional considera de forma mayoritaria que los asentamientos constituyen una violación del derecho internacional; Israel lo niega, alegando vínculos históricos y bíblicos con el territorio.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel rechazó “rotundamente” las medidas y las calificó de “vergonzosas”. El portavoz Oren Marmorstein sostuvo que se trata de “un intento de imponer una postura política sobre el derecho de los judíos a vivir en la Tierra de Israel y sobre el conflicto israelí-palestino, camuflada como medidas contra la violencia”.

El gobierno israelí acusó además a los cinco países firmantes de no haber logrado combatir el antisemitismo en sus propios territorios y de alimentarlo con este tipo de sanciones. También criticó que ninguno haya tomado medidas contra lo que Israel denomina la política de la Autoridad Palestina de pagar salarios a presos en cárceles israelíes.

El embajador israelí en Francia, Joshua Zarka, había anticipado a The Associated Press —antes del anuncio— que las sanciones podrían resultar contraproducentes. “Sancionar entidades gubernamentales o entidades vinculadas al gobierno no ayuda en absoluto. Al contrario, en realidad está ayudando a esos extremistas”, declaró.

(Con información de AFP, EFE, Europa Press y AP)

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