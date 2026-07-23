Colombia

Gustavo Petro tiene nueva ministra (e) de Vivienda para los últimos 15 días de su Gobierno: le encargó crucial tarea

La funcionaria, reconocida por su experiencia en la defensa del agua como bien común y en la implementación de políticas de desarrollo sostenible, asume el liderazgo de la cartera con el deber de implementar medidas para combatir el fenómeno de El Niño

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El gabinete de Gustavo Petro sigue registrando cambios a solo dos semanas de entregar el cargo como jefe de Estado - crédito Presidencia
El gabinete de Gustavo Petro sigue registrando cambios a solo dos semanas de entregar el cargo como jefe de Estado - crédito Presidencia

En la jornada del jueves 23 de julio, el presidente Gustavo Petro designó a Ruth Maritza Quevedo como ministra encargada de Vivienda, en un momento que el Gobierno ha calificado como decisivo frente a la emergencia generada por el fenómeno de El Niño: contingencia que tendría una destinación de $4 billones a través de diferentes entidades del Estado.

El nombramiento de Quevedo Fique se formalizó mediante el Decreto 0793 del 22 de julio de 2026 y responde, según se argumentó en el documento, a la necesidad de fortalecer la coordinación institucional y territorial; en especial, ante la declaratoria de desastre nacional por la amenaza climática que, de acuerdo con reportes del Gobierno, se aproxima y amerita una serie de medidas para contener su impacto.

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En ese orden de ideas, la nueva funcionaria asumirá el liderazgo de la cartera tras la salida temporal de la ministra titular, Helga María Rivas Ardila, con el reto de garantizar el suministro de agua y mitigar el impacto de los eventos climáticos adversos en todo el territorio nacional. La nueva titular cuenta con experiencia previa como viceministra de Agua y Saneamiento Básico, un factor determinante para el actual encargo.

Ruth Maritza Quevedo Fique, ministra (e) de Vivienda
Ruth Maritza Quevedo Fique se posesionó como ministra (e) de Vivienda, de cara al tramo final del presente Gobierno - crédito Ministerio de Vivienda

Desde esa posición, la ministra ha impulsado políticas de gestión comunitaria del agua y acceso en zonas tradicionalmente marginadas. En su trayectoria académica, se destaca que es economista egresada de la Universidad Nacional de Colombia y candidata a magíster en Ordenamiento Urbano y Regional de la misma institución; mientras que su carrera se ha orientado hacia el desarrollo sostenible y la defensa del agua.

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¿Quién será la nueva y última ministra de Vivienda del Gobierno Petro?

En los primeros años del Gobierno también se desempeñó como experta comisionada y directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), desde donde contribuyó a la construcción de una política tarifaria más justa y a la promoción de la gestión comunitaria de los recursos hídricos. Ahora liderará una dependencia que, en este tramo final, tendrá que afrontar objetivos puntuales.

Entre las funciones de la ministra (e) de Vivienda, está la articulación de medidas para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño - crédito John Vizcaino/REUTERS
Entre las funciones de la ministra (e) de Vivienda, está la articulación de medidas para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño - crédito John Vizcaino/REUTERS

En el ámbito local, Quevedo Fique fue subdirectora de aprovechamiento en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, cargo desde el que coordinó la implementación del programa Basura Cero entre 2012 y 2015. Del mismo modo, ha ejercido también la vicepresidencia de Conexión y Experiencias en Innpulsa Colombia, y ha centrado su trabajo en políticas económicas y sociales.

Enfrentar El Niño: el reto que afrontará Quevedo en los últimos 15 días del Gobierno Petro

En su rol como viceministra de Agua y Saneamiento Básico, lideró reformas orientadas a reorganizar el territorio alrededor del recurso hídrico, e impulsó la transición hacia esquemas de economía circular y la ampliación de coberturas en agua potable y saneamiento; con especial atención en territorios históricamente olvidados. Esta trayectoria ha sido clave para enfrentar el desafío que representa el fenómeno de El Niño.

Este nombramiento coincide con un periodo crítico para la gestión climática en Colombia, de acuerdo con el presidente Petro, que reiteró la importancia de articular acciones con entidades nacionales y locales para responder de forma temprana a eventos extremos, asociados tanto al referido fenómeno natural como a frentes fríos que amenazan el abastecimiento de agua en múltiples regiones del territorio nacional.

A partir del 7 de agosto, el pastor y exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán asumirá el ministerio de Vivienda - crédito @soyjaimeandres/Instagram
A partir del 7 de agosto, el pastor y exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán asumirá el ministerio de Vivienda - crédito @soyjaimeandres/Instagram

En su hoja de ruta, la funcionaria ha promovido la gestión comunitaria y la participación social como herramientas para abordar la crisis, y ha defendido políticas públicas que priorizan el agua como bien común y el fortalecimiento de infraestructuras resilientes frente a los retos del cambio climático. A su vez, está llamada a articular los esfuerzos del Gobierno saliente en la protección de la población más vulnerable.

En contraste, a pocos días del relevo presidencial, el futuro del ministerio pasará a manos de Jaime Andrés Beltrán, designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Beltrán, comunicador social y exalcalde de Bucaramanga, asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026 con el objetivo de reactivar el sector de la construcción, dinamizar el desarrollo urbano y ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento.

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