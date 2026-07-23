“Con los ojos puestos en el océano”, el documental que expondrá la realidad de las poblaciones en Tumaco

Pescadores artesanales de Tumaco explican en el documental cómo la elaboración de cartas náuticas y los pronósticos meteomarinos apoyan la seguridad en la navegación - crédito Pacific Port

Tumaco, municipio ubicado en la costa pacífica de Nariño, cuenta con una población estimada de 220.000 habitantes, en su mayoría afrodescendientes e indígenas, y aunque se destaca por su riqueza cultural, biodiversidad y potencial turístico, la presencia de grupos armados ilegales ha provocado que se generen estigmatizaciones contra el territorio.

Buscando mostrar la verdadera cara de la región, la Dirección General Marítima (Dimar) y la Sociedad Portuaria de Tumaco presentaron el documental Con los ojos puestos en los océanos, una producción audiovisual que recorre Tumaco para contar, desde las voces de sus habitantes, investigadores y autoridades, cómo el océano hace parte de la identidad, la economía, la cultura y el futuro del Pacífico colombiano.

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“Más que un registro audiovisual, el documental refleja el trabajo que se desarrolla para fortalecer la investigación científica marina, la seguridad integral marítima y la apropiación social del conocimiento, integrando la experiencia de las comunidades con el desarrollo científico y tecnológico que lidera la entidad”, declaró sobre el proyecto el capitán de Navío Juan Carlos Olarte.

Mujeres concheras y científicos locales participan en iniciativas para restaurar manglares y recuperar playas - crédito Pacific Port

La producción reúne testimonios de pescadores artesanales, mujeres concheras, docentes, estudiantes, científicos, autoridades locales y representantes del sector privado, que coinciden en que proteger el océano también significa proteger la historia, el bienestar y las oportunidades de desarrollo de miles de familias que dependen de él.

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En el documental se destacan las capacidades científicas que existen en la región para generar información técnica que apoya el ordenamiento marino y costero, la elaboración de cartas náuticas, los pronósticos meteomarinos y otras herramientas fundamentales para la seguridad de la navegación y la planificación del litoral Pacífico.

De la misma forma, el audiovisual muestra cómo la educación ambiental y la divulgación científica permiten acercar el conocimiento oceanográfico a niños, jóvenes y comunidades costeras, despertando vocaciones científicas y fortaleciendo el sentido de corresponsabilidad frente a la conservación de los ecosistemas marinos.

En el documental también se muestra cómo avanza la tecnología en la región - crédito Pacific Port

Creadores del documental afirmaron que buscaron que este resaltara las acciones desarrolladas por organizaciones sociales, de la academia y empresas privadas para recuperar playas, restaurar ecosistemas de manglar y promover prácticas sostenibles que contribuyen a la resiliencia ambiental del territorio.

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“Ver a nuestra comunidad, a nuestros pescadores y jóvenes, ser protagonistas de esta historia nos llena de orgullo. Este trabajo conjunto demuestra que, cuando el conocimiento científico se suma a la visión de quienes habitamos este territorio, logramos una gestión del Pacífico más consciente”, indicó Guillermo Londoño, vocero de Pacific Port.

Londoño también habló de la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones, comunidades y sector productivo para consolidar un desarrollo marítimo responsable y sostenible. “Nuestro compromiso es seguir impulsando proyectos que protejan el ecosistema mientras garantizamos bienestar para las familias que dependen del mar”.

Con el audiovisual se busca mostrar una cara diferente de la región - crédito Pacific Port

La producción audiovisual concluye con una invitación a reconocer el océano como un patrimonio natural que conecta a Colombia con el mundo y cuya protección depende del compromiso conjunto de autoridades, comunidades y ciudadanía.

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Se espera que, con la presentación de “Con los ojos puestos en los océanos”, más personas entiendan que, con la divulgación científica y la construcción de una cultura marítima, Colombia podrá conservar la riqueza natural, cultural y estratégica del Pacífico. “Estamos demostrando que el verdadero desarrollo marítimo se construye cuando la ciencia, la conservación y las comunidades navegan en la misma dirección”.

Cabe mencionar que el mar Pacífico representa una vía estratégica para el comercio exterior de Colombia, facilitando la conexión con mercados de Asia y Oceanía. El puerto de Tumaco, ubicado en Nariño, es fundamental para la exportación de productos agrícolas, pesqueros y energéticos. Además, impulsa la economía regional y nacional, genera empleo y fortalece la conectividad marítima. Su posición geográfica lo convierte en un punto clave para el desarrollo logístico, la integración internacional y la seguridad del litoral colombiano.

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