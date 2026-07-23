Colombia

Los colombianos tuvieron dificultades para comprar productos en 2026: revelaron preocupante cifra sobre lo que pasó entre abril y junio

Factores como la inflación, las tasas de interés y la incertidumbre política provocaron que surjan nuevas tendencias de gasto entre distintas generaciones y regiones del país, según Bancolombia

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Un sondeo de Reuters revela que la mayoría de analistas prevé una reducción de la tasa de interés a 9% por parte del Banco de la República - crédito Colprensa
La inflación anual en Colombia sigue lejos de la meta del Banco de la República (entre 2% y 4%) - crédito Colprensa

El impulso del consumo de los hogares en Colombia empezó a perder fuerza en el segundo trimestre de 2026. Según el Consumer Toolbox de Bancolombia, el consumo real de los hogares en Colombia tuvo su menor ritmo en más de un año. El informe señaló además una tendencia de desaceleración, con un traslado del gasto hacia categorías vinculadas con experiencias.

La entidad precisó que el consumo real evidenció un crecimiento nacional de 1,2% entre abril, mayo y junio de 2026. Según este, “aunque el consumo continúa creciendo, mantiene una tendencia de desaceleración”. El consumo por regiones cerró con una variación anual de 1,7%

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Dicho análisis se apoya en una base transaccional de 9,55 millones de consumidores en 2025, una facturación promedio mensual de $15 billones y 3.508.000 de transacciones ese año.

Qué frenó el gasto de los hogares

Bancolombia vinculó la pérdida de dinamismo con una política monetaria restrictiva y con tasas de interés en 12% desde el 30 de junio. A eso sumó una inflación persistente que, según el informe, podría enfrentar nuevas presiones por los efectos del fenómeno de El Niño.

Bancolombia ve una tendencia de menor uso del efectivo y mayor protagonismo de los canales digitales en el consumo de los colombianos - crédito Bancolombia
Bancolombia ve una tendencia de menor uso del efectivo y mayor protagonismo de los canales digitales en el consumo de los colombianos - crédito Bancolombia

También sostuvo que la incertidumbre política del primer semestre llevó a muchos hogares a aplazar compras, sobre todo, de bienes semidurables como ropa, calzado y libros. Ese freno, añadió, se compensó de forma parcial con la apreciación de la tasa de cambio, que redujo el costo de algunos bienes importados.

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La entidad advirtió además que “el entorno de política monetaria restrictiva” podría endurecerse durante el resto del año. Señaló que el escenario inmediato para el gasto sigue condicionado por inflación, tasas altas e incertidumbre.

Antioquia y Bogotá lideran en un país que pierde tracción

El mapa regional mostró crecimiento en todo el país, aunque con menor impulso que en el trimestre previo. Bancolombia apuntó que “todas las regiones perdieron tracción con respecto al cierre del trimestre pasado”.

Antioquia cerró el segundo trimestre con 2,2%, el mejor registro nacional junto con Bogotá y Cundinamarca, pero por debajo del 3,4% del trimestre anterior y del 4,2% de 2025. El informe relacionó ese freno con la inflación de Medellín, de 6,98%.

Bogotá y Cundinamarca también marcaron 2,2% y contaron con el apoyo de un mercado laboral sólido. La tasa de desempleo regional fue de 8,2%, por debajo del promedio nacional.

El consumo por regiones registró un crecimiento anual de 1,7% - crédito Bancolombia
El consumo por regiones registró un crecimiento anual de 1,7% - crédito Bancolombia

Detrás quedaron:

  • Caribe: 1,6%,
  • Centro: con 1,3%
  • Occidente: con 1,1%
  • Oriente: 1,0%.

El informe señaló que el crecimiento siguió vigente, aunque con un avance más gradual y heterogéneo entre regiones.

El consumo gira hacia entretenimiento y canales digitales

El cambio no solo aparece en la velocidad del gasto, sino en su composición. Bancolombia afirmó que “el dinamismo ya no viene solo de lo esencial: entretenimiento continúa como el gran ganador transversal del gasto de los hogares”.

Las categorías con mayor empuje fueron tocador y aseo, entretenimiento y restaurantes. En el lado opuesto, comunicaciones, educación y electrodomésticos registraron crecimientos negativos, mientras turismo y moda mostraron los menores avances entre las categorías que siguieron en terreno positivo.

La participación del gasto en el segundo trimestre de 2026 quedó distribuida así:

  • Consumo masivo: 19%.
  • Alojamiento y servicios del hogar: 13%.
  • Transporte: 11%.
  • Comunicaciones: 11%.
  • Tocador y aseo: 11%.
  • Entretenimiento: 10%.
  • Restaurantes y bares: 8%.
  • Electrodomésticos y muebles: 8%.
  • Salud: 8%.
  • Turismo y hotelería: 7%.
  • Educación: 6%.
  • Moda: 4%.
  • Mascotas: 3%.

El informe añadió otro cambio de fondo: cayó el uso del efectivo y ganaron terreno las compras digitales. La entidad habló de una consolidación de los canales digitales dentro de la canasta de consumo.

Categorías como comunicaciones, educación y electrodomésticos perdieron relevancia, reflejando una reasignación del ingreso hacia categorías no tradicionales - crédito Bancolombia
Categorías como comunicaciones, educación y electrodomésticos perdieron relevancia, reflejando una reasignación del ingreso hacia categorías no tradicionales - crédito Bancolombia

La edad y el ingreso son claves en el gasto los colombianos

En el segundo trimestre de 2026 el comportamiento fue así:

  • Menores de 25 años: concentran una mayor parte de su presupuesto en entretenimiento, restaurantes y educación. Frente al consumo agregado, restaurantes gana 3 puntos porcentuales (pp) y educación 2 pp, mientras alojamiento pierde 4 pp.
  • Entre 26 y 57 años: predomina una canasta más equilibrada, aunque con peso relevante de entretenimiento, restaurantes y otros servicios. Frente al agregado, transporte suma 1 pp y consumo masivo retrocede 1 pp.
  • Mayores de 58 años: crece la relevancia de los rubros esenciales y recurrentes. Consumo masivo gana 4 pp, salud suma 2 pp y entretenimiento pierde 3 pp frente al agregado.

Por nivel de ingreso, el informe indica que:

  • Jóvenes que reciben entre cuatro y ocho salarios mínimos (entre $8.000.000 y $16.000.000): son los principales consumidores de entretenimiento y restaurantes.
  • Jóvenes que ganan hasta dos salarios mínimos ($4.000.000): destinan una mayor proporción a educación.
  • Hogares de menores ingresos: priorizan consumo masivo, alojamiento y servicios del hogar y salud.
  • Más de cuatro salarios mínimos ($8.000.000): privilegian turismo y transporte.

Bancolombia prevé que el gasto de los hogares siga perdiendo impulso en los meses que faltan de 2026. A mediano plazo, según el informe, la entidad ve un escenario condicionado por nuevas iniciativas y cambios regulatorios del Gobierno.

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