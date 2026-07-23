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La psicología asegura que las personas a las que no les gusta celebrar su cumpleaños no lo hacen por pereza, se relaciona con validación y presión social

La fecha puede detonar balance personal, ansiedad y comparaciones con los demás, además de volver más pesada la atención pública cuando no se cumplen las expectativas propias o ajenas

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Mujer joven con cabello rizado y gorro de cumpleaños sopla una vela en un pastel de chocolate sobre una mesa de madera, con una taza de café al lado y una ventana al fondo.
Las felicitaciones, los regalos y las publicaciones en redes a veces convierten ese día en una prueba de afecto que termina en decepción si la realidad no alcanza lo esperado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque pudiera parecer un tanto extraño, ya que la mayoría de las personas aman celebrar su día especial, lo cierto es existen quienes sienten un rechazo a festejar el día de su nacimiento.

Para ello la psicología tiene algo que decir: de acuerdo con diversos estudios y análisis, no querer festejar el cumpleaños puede ir mucho más allá del desgano y la flojera y puede estar más relacionado con la validación externa, la presión social y la forma en que cada persona vive la exposición pública de esa fecha.

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Esa incomodidad no sería extraña ni aislada. De acuerdo con el Un estudio publicado en Scientific Reports para muchas personas cumplir años activa una revisión personal sobre el paso del tiempo, las relaciones y los objetivos alcanzados o pendientes, y ese balance puede derivar en ansiedad, tristeza o malestar cuando las expectativas propias o ajenas no se cumplen.

La investigación señala que la autoestima funciona en parte como un “indicador” de la aprobación social percibida. El planteamiento es que el cerebro monitorea de forma constante las señales de aceptación o rechazo de los demás, y esa vigilancia vuelve más pesada una fecha centrada en la atención externa.

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Pastel helado casero de varias capas de colores (rosa, amarillo, azul) decorado con crema batida, frambuesas, arándanos y flores, con un trozo servido.
Psicólogos relacionan no querer festejar el cumpleaños con la búsqueda de validación externa y la presión social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cumpleaños operan como hitos temporales de autoevaluación

Diversos análisis psicológicos coinciden en que los cumpleaños actúan como “hitos temporales”. Esos momentos empujan a reflexionar sobre la propia vida, los vínculos personales y los logros, algo que puede generar satisfacción, pero también incomodidad.

En este sentido, la fecha funciona como una pausa obligada para medir el avance personal y si alguien siente que no ha cumplido ciertas metas o que está lejos de lo que esperaba de sí mismo, el cumpleaños deja de ser una celebración simple y se convierte en un recordatorio de pendientes.

La American Psychological Association publicó en 2019 un metaanálisis con más de 47,000 participantes que concluyó que las relaciones sociales y la autoestima se influyen mutuamente. Sentirse aceptado, reconocido y valorado por otras personas tiene un efecto directo en la percepción que cada quien construye sobre sí mismo.

Bajo esa lógica, el cumpleaños puede volverse un momento de prueba social. Las felicitaciones, reuniones, regalos, llamadas y publicaciones en redes colocan el foco sobre una sola persona, y eso abre espacio a comparaciones sobre quién se acordó, cuántos mensajes llegaron o si el día resultó tan especial como se esperaba.

Cuando la realidad queda por debajo de esa expectativa, aparece la decepción. El medio apunta que evitar celebraciones, llamadas o incluso muestras públicas de afecto puede ser una forma de reducir esa presión y escapar de la necesidad de medir el afecto recibido.

La investigación citada también respalda la relación entre aceptación social y bienestar psicológico. El metaanálisis de la asociación estadounidense concluyó que las relaciones positivas fortalecen la autoestima y que sentirse aceptado ayuda a construir una mejor imagen personal.

Soledad en cumpleaños, tristeza en el trabajo, celebración solitaria, salud emocional laboral, pastel en oficina, rutina con desánimo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una persona visiblemente triste celebra su cumpleaños en la oficina, rodeada de decoración sencilla y un ambiente de aparente indiferencia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así este proceso no implica por sí mismo un problema psicológico sino que la negativa a celebrar también puede ser resultado de una personalidad más reservada, una menor necesidad de protagonismo o el deseo de pasar el día sin las exigencias sociales que suelen acompañarlo.

Por eso, rechazar una fiesta o preferir que el día pase como cualquier otro no necesariamente expresa tristeza, sino que también puede ser una manera distinta de relacionarse con los rituales sociales y de evitar el malestar que surge cuando la fecha queda sometida a expectativas que no siempre se cumplen.

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