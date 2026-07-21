El metro de Bogotá alcanzó el 80% de avance y el alcalde Galán le pidió al consorcio mejorar la ejecución de las obras: “Es un momento crítico”

El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que, aunque el Metro alcanzó el 80 % de avance, el consorcio Metro Línea 1 debe mejorar la ejecución - crédtio Carlos Fernando Galán/X

La construcción de la línea 1 del metro de Bogotá alcanzó el 80,37% de avance general con corte al 30 de junio de 2026, un hito que marca el ingreso del proyecto a su etapa definitiva.

El alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que esta fase también representa uno de los mayores desafíos para la obra, pues exige una coordinación rigurosa entre todos los frentes de trabajo para evitar retrasos que puedan comprometer el cronograma.

Además del porcentaje de ejecución, el proyecto ya supera los 16 kilómetros de viaducto construidos de un total de 23,9 kilómetros que tendrá la primera línea, la cual conectará el Patio Taller, en Bosa, con la calle 72 sobre la avenida Caracas.

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La Administración distrital mantiene como objetivo iniciar la marcha blanca en septiembre de 2027, cuando comenzarán las pruebas integrales del sistema sin pasajeros.

Durante un recorrido por las obras, Galán destacó que el avance representa una buena noticia para la ciudad, aunque insistió en que la recta final requiere un nivel de coordinación mucho mayor entre las distintas actividades que se ejecutan de manera simultánea.

El Metro de Bogotá superó el 80% de avance en su construcción y ya acumula más de 16 kilómetros de viaducto levantados, entrando en la etapa final de las obras - crédito Alcaldía de Bogotá

“La construcción del metro ya llegó a un 80% de avances. Es una gran noticia, pero también implica un reto grande y es la entrada en la recta final de la construcción de este proyecto”, afirmó el mandatario.

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El alcalde explicó que el desafío ya no consiste únicamente en construir con rapidez, sino en sincronizar cada uno de los componentes de la obra para impedir que un retraso puntual afecte el resto del proyecto.

“Es un momento crítico porque tenemos que garantizar que se coordinen bien todas las actividades, no solamente que avancen rápidamente, que avancen coordinadas. Tenemos que avanzar en la construcción del viaducto, sistemas metro ferroviarios, estaciones, fachadas, espacio público, urbanismo, redes. Si alguno de esos elementos se atrasa, puede afectar los otros”, señaló.

Las declaraciones fueron entregadas desde la intersección de la NQS con calle Octava sur, donde recientemente se ejecutó una maniobra técnica para instalar un vano que no había podido ser colocado debido a las limitaciones de las vigas lanzadoras.

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De acuerdo con el alcalde, la solución encontrada permitió superar ese obstáculo, aunque también dejó en evidencia aspectos de la planeación que deberán corregirse para evitar impactos sobre los tiempos de ejecución.

el consorcio Metro Línea 1 debe fortalecer la ejecución, la planeación y la coordinación de las actividades para garantizar que el proyecto se entregue en los tiempos previstos - crédito @CarlosFGalan / X

“Es una gran noticia que hayan encontrado una solución, pero también es una demostración de problemas que hay en la planeación del proyecto. Problemas que tienen que ser atendidos para garantizar que no tengamos retos en cumplir cronogramas y que esta obra se termine como está pactada”, manifestó.

En ese sentido, Galán fue enfático en señalar que la responsabilidad principal de la ejecución corresponde al concesionario Metro Línea 1, encargado de desarrollar las obras.

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Aunque aseguró que la Empresa Metro de Bogotá, la interventoría y la Alcaldía continuarán acompañando el desarrollo de las obras, insistió en que el concesionario debe fortalecer su capacidad operativa para afrontar la fase más exigente del proyecto.

“Desde la Empresa Metro, la interventoría y con el acompañamiento de la Alcaldía estamos apoyando para que se solucione todo lo que se requiera para que puedan avanzar. Pero Metro Línea 1 tiene que avanzar también en mejorar su ejecución, tiene que avanzar en mejorar sus capacidades, por ejemplo, en términos de personal calificado, no calificado y, particularmente, la coordinación de las diferentes actividades para que el atraso en una no afecte el resto de las actividades y el proyecto en su conjunto”, indicó.

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Carlos Fernando Galán aseguró que el Metro de Bogotá entró en una etapa crítica de construcción y pidió una mayor coordinación entre todos los frentes de obra para evitar retrasos en el cronograma - crédito Alcaldía de Bogotá

La Administración Distrital reiteró que continuará supervisando permanentemente el avance de la obra para garantizar el cumplimiento del cronograma establecido.

“Desde la Alcaldía seguiremos vigilando, apoyando y ayudando, obviamente con el liderazgo de la Empresa Metro y con el apoyo de la interventoría. Pero tenemos que coordinarnos garantizando que esta obra, que es una promesa de más de 80 años, se termine como está pactada para que los ciudadanos se puedan montar finalmente en el metro de Bogotá”, concluyó Galán.

Durante junio también se registraron otros avances relacionados con el proyecto. La ciudadanía eligió los nombres de tres estaciones: Ciudad Kennedy, Timiza y Santa Isabel; además, quedó habilitada completamente la estación Calle 26-Atrio, mientras que la Alcaldía puso en marcha la estrategia Ondas Metropolitanas, enfocada en fortalecer el espacio público y la movilidad peatonal alrededor de la futura línea férrea.

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