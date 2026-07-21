México

Tormenta tropical Bertha se forma cerca de Quintana Roo, Fausto pasa a huracán categoría 1

La formación de Bertha ocurre apenas un día después de que el sistema evolucionara desde la Depresión Tropical Dos

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Imagen satelital de la costa del Golfo de México y el sureste de Estados Unidos con un gran sistema de nubes, luces de ciudades, fronteras y el logo de NOAA.
De acuerdo con el reporte de las 03:00 horas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de la tormenta tropical Bertha se localiza a 180 kilómetros al sur-suroeste de Panama City, Florida, Estados Unidos y 790 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de ciclones tropicales 2026 continúa activa en ambos litorales mexicanos. Durante la madrugada de este martes 21 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la formación de la tormenta tropical Bertha en el océano Atlántico, mientras que en el Pacífico Fausto se intensificó hasta convertirse en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Aunque ambos sistemas mantienen vigilancia por parte de las autoridades meteorológicas, el SMN enfatizó que, debido a su distancia y trayectoria, ninguno representa peligro para México en estos momentos.

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La aparición casi simultánea de estos ciclones ocurre en una temporada que ha mostrado una actividad constante tanto en el Atlántico como en el Pacífico oriental, donde los especialistas mantienen seguimiento permanente de la evolución de cada fenómeno.

Tormenta tropical Bertha se forma en el Atlántico: esta es su ubicación

De acuerdo con el reporte de las 03:00 horas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de la tormenta tropical Bertha se localiza a:

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  • 180 kilómetros al sur-suroeste de Panama City, Florida, Estados Unidos.
  • 790 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.

El sistema presenta las siguientes características:

  • Vientos máximos sostenidos: 85 km/h.
  • Rachas: 100 km/h.
  • Desplazamiento: hacia el noroeste a 7 km/h.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que, debido a su distancia, la tormenta no representa peligro para México, por lo que no se esperan afectaciones directas en territorio nacional.

Los modelos de trayectoria muestran que Bertha continuará desplazándose sobre aguas del Golfo de México en dirección al norte del litoral estadounidense, alejándose gradualmente de la Península de Yucatán.

Fausto evoluciona a huracán categoría 1 en el Pacífico

Mientras tanto, en el océano Pacífico, la tormenta tropical Fausto alcanzó la intensidad de huracán categoría 1 durante la madrugada de este martes.

Según el SMN, el ciclón se ubica a más de mil kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos sostenidos cercanos a 120-130 km/h y continúa desplazándose mar adentro, por lo que no representa riesgo para las costas mexicanas.

Los pronósticos oficiales anticipan que Fausto podría fortalecerse aún más durante las próximas 24 a 48 horas e incluso alcanzar la categoría 2, antes de iniciar un proceso gradual de debilitamiento conforme avance sobre aguas más frías del Pacífico.

¿Cuál es la diferencia entre una tormenta tropical y un huracán?

Los ciclones tropicales se clasifican según la velocidad de sus vientos máximos sostenidos.

  • Depresión tropical: hasta 62 km/h.
  • Tormenta tropical: entre 63 y 118 km/h.
  • Huracán: a partir de 119 km/h.
Infografía que compara depresión tropical, tormenta tropical y huracán, mostrando sus características y recomendaciones de seguridad para la población.
Diferenciar entre depresión tropical, tormenta tropical y huracán permite a la población anticipar los riesgos y tomar precauciones adecuadas según la intensidad del fenómeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un sistema alcanza la categoría de huracán, comienza a clasificarse en la escala Saffir-Simpson, que contempla cinco categorías dependiendo de la intensidad de sus vientos y su potencial destructivo.

En el caso de Bertha, el fenómeno permanece como tormenta tropical, mientras que Fausto ya alcanzó la categoría 1.

La temporada de huracanes 2026 mantiene vigilancia en ambos océanos

La formación de Bertha ocurre apenas un día después de que el sistema evolucionara desde la Depresión Tropical Dos, la cual se organizó rápidamente sobre el Golfo de México antes de adquirir suficiente fuerza para recibir nombre oficial.

Los especialistas habían advertido que las condiciones ambientales eran favorables para su fortalecimiento, aunque también proyectaban una trayectoria alejada de las costas mexicanas.

Mapa de México bajo una nube de lluvia con el número 19 y un rayo, casas en la costa, persona con paraguas, barco y un ciclón en el mar
La onda tropical 19 provoca intensas lluvias en el territorio mexicano, mientras una zona de baja presión en el océano Atlántico aumenta la probabilidad de formación ciclónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los pronósticos internacionales, Bertha continuará moviéndose hacia el noroeste y posteriormente hacia el norte, acercándose a la costa del sureste de Estados Unidos, donde podría generar lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento, especialmente en Florida y estados vecinos del Golfo.

En México, tanto el Servicio Meteorológico Nacional como la Conagua mantienen monitoreo permanente de los ciclones activos durante la temporada 2026, por lo que recomiendan a la población consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales y mantenerse atenta a los avisos que se emitan en caso de cambios en la trayectoria o intensidad de cualquiera de estos sistemas.

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